"Rigatoni alla Zidane": Zizou si porta un pezzo di Juve nella sua Francia

Trent'anni, una maglia bianconera, centinaia di piatti serviti e un'amicizia nata attorno a un tavolo. La storia tra Zinedine Zidane e Roberto Falvo riparte oggi con una nuova divisa: quella della Francia. Il fuoriclasse transalpino, diventato ct dei Bleus, ha infatti richiamato al suo fianco lo chef torinese che ai tempi della Juventus era diventato uno dei suoi punti di riferimento, al punto da spingerlo a mettersi in macchina per attraversare l'Europa pur di preparargli la pasta come piaceva a lui. Ora Falvo sarà il responsabile della tavola della Nazionale francese.

Una storia nata alla Juventus e durata trent'anni Il legame tra Zidane e Falvo affonda le radici negli anni Novanta, quando il francese vestiva la maglia della Juventus e lo chef torinese lavorava in un ristorante familiare destinato a diventare uno dei luoghi di riferimento dei calciatori bianconeri. Quella che inizialmente era una semplice frequentazione gastronomica si trasformò rapidamente in un rapporto di grande fiducia. Zizou aveva una predilezione particolare per i rigatoni con pomodorini pachino e basilico preparati da Falvo. Un piatto apparentemente semplice, ma diventato negli anni quasi una firma del rapporto tra il campione e il cuoco. Il ristorante dello chef finì per diventare un vero punto di ritrovo della Vecchia Signora e, successivamente, Falvo entrò anche nel gruppo degli chef di riferimento del club. Il rapporto era talmente forte che le abitudini costruite a Torino arrivarono a influenzare anche le esperienze di Zidane con la Francia. I compagni di Nazionale bianconeri, come ricordato Le Parisien, faticavano a ritrovare nei ritiri dei Bleus gli stessi sapori e gli stessi metodi di preparazione ai quali erano abituati. E da qui nasce una storia molto curiosa.

Juventus "Palermo miracoloso, gol di Milik!", idolo Celik, bersaglio Kolo: la Juve sui social Il viaggio a Euro 2000 per accontentare Zidane L'aneddoto più particolare risale agli Europei del 2000, quando Zidane era impegnato con la Francia nei Paesi Bassi. La nostalgia per la cucina di Falvo arrivò al punto da trasformarsi in una vera richiesta d'emergenza. "Non sopporto più la pasta troppo cotta", sembra si fosse lamentato Zizou al telefono con lo chef. Falvo non ci pensò due volte. Si mise in macchina con pasta fresca, olio, basilico e pomodori e raggiunse il giocatore nei Paesi Bassi. Un gesto che racconta meglio di qualsiasi altra cosa il livello di confidenza raggiunto tra i due. A distanza di tre decenni, quella sintonia è pronta a tornare protagonista, questa volta al servizio della Francia. Falvo, che oggi gestisce un ristorante a Cap-d'Ail, in Costa Azzurra, a pochi passi dal Principato di Monaco, è stato scelto dal neo ct per occuparsi della tavola della Nazionale. Proverà a riportare in cucina quei sapori che hanno accompagnato una parte importante della carriera del suo storico cliente e amico. E tra le specialità non potrà mancare il piatto che più di tutti racconta questa storia: i rigatoni alla Zidane. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE