Soldatino Celik, garra Lucumì, quel Milik come Baggio: "La Juve te la devi meritare", show Ravanelli

"Milik mi ha impressionato". E sull'incontro con Spalletti...

Ravanelli ha raccontato poi di come ha vissuto il rapporto con la squadra e ha elogiato Milik: "Ho parlato con Milik, Bremer e diversi giocatori. Mi sono sembrati tutti volenterosi. Sono rimasto stupito dalla partita di Milik contro il Palermo, mi è sembrato abbia trovato quella leggerezza e agilità. Se lui stesse bene potrebbe dare una grossa mano alla Juve. Con i due crociati rotti, problemi alle ginocchia, a me ha sorpreso. Mi ha impressionato". Poi ha aggiunto: "Ho parlato con il mister, è stata una bella esperienza e devo ringraziarlo. Mi ha fatto vedere come lavorano sui calci piazzati, con i match analyst, come riescono a far capire alla squadra come scendere in campo. Spalletti ha una passione incredibile e una forte personalità, è una persona molto genuina. Mi ha permesso di rivivere qualcosa con i colori bianconeri". Poi ha svelato un retroscena sempre su Milik: "Sono sempre stato il suo primo sponsor quando è andato a Marsiglia: gli avevo detto di prenderlo subito e lì fece molto bene. Ripeto, contro il Palermo si è mosso come una libellula, non gli vedevo fare queste cose da tempo. Se Milik sta così metterà molti dubbi a Spalletti. Un po' come Baggio ai miei tempi, deve fare dei lavori diversi. Chiellini mi ha spiegato infatti che non ha fatto i lavori supplementari. Bisogna studiare bene i suoi allenamenti".