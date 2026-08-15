Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Ferragosto al lavoro. Poi festa con Elkann, per Spalletti prove di formazione verso il campionato

I bianconeri riprendono gli allenamenti nel giorno di festa, lunedì il test con la Next Gen. Il proprietario sarà allo Stadium per la classica sfida in famiglia. Da valutare inoltre le condizioni di Ekhator e Thuram per il Frosinone: tutti i dettagli
Cristiano Corbo
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Un po’ di svago in più rispetto al solito, ma non sarà una giornata esattamente di grigliate in casa bianconera. Questo perché sarà una giornata di lavoro, come un’altra, anzi più delle altre. Oggi la squadra sarà in campo e tornerà ad allenarsi: da Ferragosto inizia infatti l’avvicinamento alla prima di campionato, domenica 23, ore 18, contro il Frosinone. Il primo di una lunga, lunghissima serie di appuntamenti da non fallire. E allora, un passo dopo l’altro, e si proverà ad arrivare pronti, magari anche con la sponda del mercato, magari pure con la forza che arriverà lunedì dall’Allianz Stadium.

Tra un paio di giorni arriverà la prima occasione di confronto anche con i tifosi, che riempiranno l’impianto bianconero per la presentazione della squadra e la classica amichevole con la Next Gen. Sarà un primo test di campionato, per Spalletti, e verosimilmente l’intenzione sarà quella di provare anche la formazione pronta a scendere in campo solamente sei giorni più tardi a Frosinone. Si capirà. O meglio: si intuirà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, prove di formazione per Spalletti con la Next Gen

Anche per mancanza di grosse alternative rispetto all’undici già testato in tournée, con un’eccezione ormai impossibile da rimandare, ossia il portiere. Non c’è possibilità di redenzione per Michele Di Gregorio, se non arriverà il nuovo numero uno la Juve andrà avanti con Mattia Perin. Scenario, al momento, impossibile da definire con esattezza, ma toccherà all’ormai ex dodicesimo scendere in campo davanti ai tifosi, provare a convincere tutti per giocarsi successivamente il ruolo da titolare con chi ci sarà. Occhio poi in difesa: Celik scala posizioni, Kalulu è un intoccabile di questa squadra e allora anche Cambiaso può trovarsi a rincorrere una maglia da titolare. Mentre Bremer e Kelly sono certi di un posto, almeno finché Lucumi non entrerà in ritmo, cioè nelle gerarchie di Spalletti, e con Gatti per ora in attesa di una soluzione dal mercato.

Capitolo centrocampo: Lucio resta tentato dal procedere con la coppia che gli ha dato più garanzie fino a questo momento, ossia Locatelli con Douglas Luiz, mentre sulla trequarti potrebbe ricomparire McKennie, con Yildiz da una parte e Conceicao dall’altra. La tentazione Alajbegovic dovrebbe rimanere tale. Proverà anche a trasformarlo in arma a gara in corso, Spalletti. Che sull’attaccante non ha dubbi, o comunque alternative. Vai, Kolo. Anche per rispondere a quei gol divorati nell’ultima partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Elkann atteso all'Allianz Stadium

Naturalmente, partita in famiglia “richiama” anche la presenza della proprietà. All’Allianz Stadium è atteso John Elkann, così come sono attese le sue impressioni sul momento e sugli obiettivi stagionali. Inutile aggiungerlo, però ugualmente importante farlo: non si può non partire dalla corsa al quarto posto, perché tornare in Champions League diventerà (almeno inizialmente) l’unica cosa a contare. Restando sull’attualità, l’attesa è tutta per i due calciatori da recuperare: il francese rimane alle prese con la sindrome femoro-rotulea, ha messo il debutto nel mirino ma va messo intanto in condizione. Lo stesso per Ekhator - fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra -, il cui futuro s’intreccia pure con il mercato. Dovesse rimanere David, dovesse esserci meno spazio anche per l’altra punta che arriverà probabilmente dal mercato, per il talentino prelevato dal Genoa non ci sarebbe lo spazio necessario per crescere. Per questo è una soluzione da ultimi giorni, per questo è tutto destinato a sopravvivere questo Ferragosto, a posizionarsi sulla rampa di lancio di una nuova stagione. Prima, però, la benedizione dall’alto. E un nuovo confronto anche tra John Elkann e Spalletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - Un po’ di svago in più rispetto al solito, ma non sarà una giornata esattamente di grigliate in casa bianconera. Questo perché sarà una giornata di lavoro, come un’altra, anzi più delle altre. Oggi la squadra sarà in campo e tornerà ad allenarsi: da Ferragosto inizia infatti l’avvicinamento alla prima di campionato, domenica 23, ore 18, contro il Frosinone. Il primo di una lunga, lunghissima serie di appuntamenti da non fallire. E allora, un passo dopo l’altro, e si proverà ad arrivare pronti, magari anche con la sponda del mercato, magari pure con la forza che arriverà lunedì dall’Allianz Stadium.

Tra un paio di giorni arriverà la prima occasione di confronto anche con i tifosi, che riempiranno l’impianto bianconero per la presentazione della squadra e la classica amichevole con la Next Gen. Sarà un primo test di campionato, per Spalletti, e verosimilmente l’intenzione sarà quella di provare anche la formazione pronta a scendere in campo solamente sei giorni più tardi a Frosinone. Si capirà. O meglio: si intuirà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
Juve, Ferragosto al lavoro. Poi festa con Elkann, per Spalletti prove di formazione verso il campionato
2
Juve, prove di formazione per Spalletti con la Next Gen
3
Elkann atteso all'Allianz Stadium

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS