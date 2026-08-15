Juve, Ferragosto al lavoro. Poi festa con Elkann, per Spalletti prove di formazione verso il campionato

Elkann atteso all'Allianz Stadium

Naturalmente, partita in famiglia “richiama” anche la presenza della proprietà. All’Allianz Stadium è atteso John Elkann, così come sono attese le sue impressioni sul momento e sugli obiettivi stagionali. Inutile aggiungerlo, però ugualmente importante farlo: non si può non partire dalla corsa al quarto posto, perché tornare in Champions League diventerà (almeno inizialmente) l’unica cosa a contare. Restando sull’attualità, l’attesa è tutta per i due calciatori da recuperare: il francese rimane alle prese con la sindrome femoro-rotulea, ha messo il debutto nel mirino ma va messo intanto in condizione. Lo stesso per Ekhator - fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra -, il cui futuro s’intreccia pure con il mercato. Dovesse rimanere David, dovesse esserci meno spazio anche per l’altra punta che arriverà probabilmente dal mercato, per il talentino prelevato dal Genoa non ci sarebbe lo spazio necessario per crescere. Per questo è una soluzione da ultimi giorni, per questo è tutto destinato a sopravvivere questo Ferragosto, a posizionarsi sulla rampa di lancio di una nuova stagione. Prima, però, la benedizione dall’alto. E un nuovo confronto anche tra John Elkann e Spalletti.