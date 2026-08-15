Juve, Ferragosto al lavoro. Poi festa con Elkann, per Spalletti prove di formazione verso il campionato

TORINO - Un po’ di svago in più rispetto al solito, ma non sarà una giornata esattamente di grigliate in casa bianconera. Questo perché sarà una giornata di lavoro, come un’altra, anzi più delle altre. Oggi la squadra sarà in campo e tornerà ad allenarsi: da Ferragosto inizia infatti l’avvicinamento alla prima di campionato, domenica 23, ore 18, contro il Frosinone. Il primo di una lunga, lunghissima serie di appuntamenti da non fallire. E allora, un passo dopo l’altro, e si proverà ad arrivare pronti, magari anche con la sponda del mercato, magari pure con la forza che arriverà lunedì dall’Allianz Stadium.
Tra un paio di giorni arriverà la prima occasione di confronto anche con i tifosi, che riempiranno l’impianto bianconero per la presentazione della squadra e la classica amichevole con la Next Gen. Sarà un primo test di campionato, per Spalletti, e verosimilmente l’intenzione sarà quella di provare anche la formazione pronta a scendere in campo solamente sei giorni più tardi a Frosinone. Si capirà. O meglio: si intuirà.
Juve, prove di formazione per Spalletti con la Next Gen
Anche per mancanza di grosse alternative rispetto all’undici già testato in tournée, con un’eccezione ormai impossibile da rimandare, ossia il portiere. Non c’è possibilità di redenzione per Michele Di Gregorio, se non arriverà il nuovo numero uno la Juve andrà avanti con Mattia Perin. Scenario, al momento, impossibile da definire con esattezza, ma toccherà all’ormai ex dodicesimo scendere in campo davanti ai tifosi, provare a convincere tutti per giocarsi successivamente il ruolo da titolare con chi ci sarà. Occhio poi in difesa: Celik scala posizioni, Kalulu è un intoccabile di questa squadra e allora anche Cambiaso può trovarsi a rincorrere una maglia da titolare. Mentre Bremer e Kelly sono certi di un posto, almeno finché Lucumi non entrerà in ritmo, cioè nelle gerarchie di Spalletti, e con Gatti per ora in attesa di una soluzione dal mercato.
Capitolo centrocampo: Lucio resta tentato dal procedere con la coppia che gli ha dato più garanzie fino a questo momento, ossia Locatelli con Douglas Luiz, mentre sulla trequarti potrebbe ricomparire McKennie, con Yildiz da una parte e Conceicao dall’altra. La tentazione Alajbegovic dovrebbe rimanere tale. Proverà anche a trasformarlo in arma a gara in corso, Spalletti. Che sull’attaccante non ha dubbi, o comunque alternative. Vai, Kolo. Anche per rispondere a quei gol divorati nell’ultima partita.
Elkann atteso all'Allianz Stadium
Naturalmente, partita in famiglia “richiama” anche la presenza della proprietà. All’Allianz Stadium è atteso John Elkann, così come sono attese le sue impressioni sul momento e sugli obiettivi stagionali. Inutile aggiungerlo, però ugualmente importante farlo: non si può non partire dalla corsa al quarto posto, perché tornare in Champions League diventerà (almeno inizialmente) l’unica cosa a contare. Restando sull’attualità, l’attesa è tutta per i due calciatori da recuperare: il francese rimane alle prese con la sindrome femoro-rotulea, ha messo il debutto nel mirino ma va messo intanto in condizione. Lo stesso per Ekhator - fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra -, il cui futuro s’intreccia pure con il mercato. Dovesse rimanere David, dovesse esserci meno spazio anche per l’altra punta che arriverà probabilmente dal mercato, per il talentino prelevato dal Genoa non ci sarebbe lo spazio necessario per crescere. Per questo è una soluzione da ultimi giorni, per questo è tutto destinato a sopravvivere questo Ferragosto, a posizionarsi sulla rampa di lancio di una nuova stagione. Prima, però, la benedizione dall’alto. E un nuovo confronto anche tra John Elkann e Spalletti.
TORINO - Un po’ di svago in più rispetto al solito, ma non sarà una giornata esattamente di grigliate in casa bianconera. Questo perché sarà una giornata di lavoro, come un’altra, anzi più delle altre. Oggi la squadra sarà in campo e tornerà ad allenarsi: da Ferragosto inizia infatti l’avvicinamento alla prima di campionato, domenica 23, ore 18, contro il Frosinone. Il primo di una lunga, lunghissima serie di appuntamenti da non fallire. E allora, un passo dopo l’altro, e si proverà ad arrivare pronti, magari anche con la sponda del mercato, magari pure con la forza che arriverà lunedì dall’Allianz Stadium.
Tra un paio di giorni arriverà la prima occasione di confronto anche con i tifosi, che riempiranno l’impianto bianconero per la presentazione della squadra e la classica amichevole con la Next Gen. Sarà un primo test di campionato, per Spalletti, e verosimilmente l’intenzione sarà quella di provare anche la formazione pronta a scendere in campo solamente sei giorni più tardi a Frosinone. Si capirà. O meglio: si intuirà.