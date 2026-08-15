Juve Next Gen, si parte con la Coppa Italia: "Gruppo ancora più giovane, ecco gli obiettivi"

Inizia la stagione della Juventus Next Gen, impegnata nel primo turno della Coppa Italia di Serie C contro il Forlì, in programma domenica alle ore 18. Alla guida dei bianconeri sempre Massimo Brambilla, confermatissimo dal club: "Quando si inizia una stagione con la Juventus Next Gen, il gruppo a disposizione in avvio è sempre molto numeroso: piano piano, mentre ti avvicini all’inizio delle competizioni ufficiali, al periodo più competitivo, si sfoltisce un po' e si delineano le gerarchie. Questo mese di preparazione è andato bene, abbiamo lavorato nel modo giusto. Nonostante il caldo che ha accompagnato queste settimane di allenamento, i ragazzi hanno messo grande applicazione. Non abbiamo avuto problemi e sono contento perché abbiamo fatto le cose per bene. Come dicevo, siamo un gruppo in costruzione e come ogni anno dobbiamo cercare di accelerare questo processo di crescita dei ragazzi. È normale nelle prime partite avere ampi margini di miglioramento. Con i giovani e i nuovi arrivati in gruppo bisogna lavorare a 360 gradi, perché sono ragazzi che devono migliorare sotto tutti gli aspetti. Quello che devono curare di più è l’aspetto mentale, di approccio alle partite e di atteggiamento nell’affrontare la gara perché in Serie C rispetto alla Primavera cambia molto, c'è più impatto fisico e si gioca con contro avversari decisamente più scaltri e con più esperienza. Lavoreremo nel corso della stagione sotto l’aspetto mentale e caratteriale".