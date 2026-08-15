Juve Next Gen, si parte con la Coppa Italia: "Gruppo ancora più giovane, ecco gli obiettivi"

Inizia la stagione della Juventus Next Gen, impegnata nel primo turno della Coppa Italia di Serie C contro il Forlì, in programma domenica alle ore 18. Alla guida dei bianconeri sempre Massimo Brambilla, confermatissimo dal club: "Quando si inizia una stagione con la Juventus Next Gen, il gruppo a disposizione in avvio è sempre molto numeroso: piano piano, mentre ti avvicini all’inizio delle competizioni ufficiali, al periodo più competitivo, si sfoltisce un po' e si delineano le gerarchie. Questo mese di preparazione è andato bene, abbiamo lavorato nel modo giusto. Nonostante il caldo che ha accompagnato queste settimane di allenamento, i ragazzi hanno messo grande applicazione. Non abbiamo avuto problemi e sono contento perché abbiamo fatto le cose per bene. Come dicevo, siamo un gruppo in costruzione e come ogni anno dobbiamo cercare di accelerare questo processo di crescita dei ragazzi. È normale nelle prime partite avere ampi margini di miglioramento. Con i giovani e i nuovi arrivati in gruppo bisogna lavorare a 360 gradi, perché sono ragazzi che devono migliorare sotto tutti gli aspetti. Quello che devono curare di più è l’aspetto mentale, di approccio alle partite e di atteggiamento nell’affrontare la gara perché in Serie C rispetto alla Primavera cambia molto, c'è più impatto fisico e si gioca con contro avversari decisamente più scaltri e con più esperienza. Lavoreremo nel corso della stagione sotto l’aspetto mentale e caratteriale".
"In questa stagione siamo un gruppo ancora più giovane rispetto agli altri anni. L’unico con una certa esperienza rimasto in gruppo è il capitano, Simone Guerra, che sicuramente sa quello che è il suo lavoro sia dentro che fuori dal campo. Poi per il resto sono sono sono tutti ragazzi giovani - chi con più e chi con meno esperienza - ma sicuramente il lavoro da fare è quello di amalgamare il gruppo. Quelli un po' più esperti dentro lo spogliatoio dovranno dare l’esempio. Ci sono state un po' di amichevoli in queste settimane, qualcosa abbiamo visto del Forlì, ma la maggior parte del lavoro è stato fatto su di noi. Non possiamo sapere quello che faranno gli avversari perché siamo alla prima partita ufficiale. Questo non fa altro che aumentare la concentrazione su noi stessi, sull’eseguire nel miglior modo possibile il nostro piano gara, perché se vogliamo passare il turno dobbiamo fare una una prestazione di alto livello".
"Gli obiettivi quando si parte con una squadra così giovane sono sicuramente quelli di crescita individuale di tutti i ragazzi, che poi deve portare a una crescita collettiva - chiave fondamentale per affrontare un campionato difficile, dove poi solo strada facendo riuscirai a capire quelle che possono essere le nostre ambizioni. I nostri sforzi sono tesi soprattutto a far crescere il più possibile i ragazzi, il più velocemente possibile. Non pensiamo agli obiettivi di campo al momento, di quelli poi avremo modo di parlare nel corso della stagione. Adesso in Coppa Italia affrontiamo una partita da dentro o fuori, ci teniamo a passare a passare il turno perché così abbiamo la possibilità di disputare altre partite, mentre per tutto il resto si vedrà più avanti".