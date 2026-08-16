Lucumi-day, la Juve abbraccia il suo nuovo gigante: visite e firma, tutti i dettagli

Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore, dopo una lunga trattativa con il Bologna, andrà a rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti sia dal punto di vista tecnico-tattico sia per carattere e personalità. Un calciatore fortemente voluto, che risponde alle richieste dell'allenatore. Il colombiano intanto è arrivato alle 14.30 a Torino e ora sarà pronto a svolgere le visite mediche al J-Medical nel pomeriggio di oggi, per poi mettere la firma sul contratto. A seguire ci sarà l'annuncio ufficiale da parte dei due club con i rispettivi comunicati.
Juve-Lucumi, le cifre del trasferimento
La trattativa è durata settimane, con inserimenti anche da parte di club da Turchia e Inghilterra, ma il colombiano ha voluto fortemente la Juventus. Un'attesa che ha ripagato: il difensore potrà lavorare tutta la prossima settimana agli ordini di mister Spalletti per assorbire i primi dettami tattici. Il tutto proprio nei giorni che porteranno all'esordio nella nuova stagione: domenica 23 agosto alle 18.30 si scenderà in campo contro il Frosinone.
La svolta con il Bologna è arrivata con il rilancio decisivo della Juve, che ha alzato la propria proposta iniziale di 17 milioni fino a 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, inserendo nell’accordo anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita del difensore. Una formula che ha soddisfatto le richieste dei felsinei e creato le condizioni per il via libera alla cessione del colombiano.
Dal Barcellona mancato alla Juventus
Lucumi, classe 1998, ha mosso i primi passi in patria, nel Deportivo Cali, arrivando anche in prima squadra dove è rimasto dal 2015 al 2018. Da lì il trasferimento al Genk, dove si è fatto conoscere nel panorama calcistico europeo: dopo una prima annata da gregario diventa poi titolare inamovibile. Tra titoli e premi individuali attira le attenzioni delle big, in particolare di una: il Barcellona. I blaugrana nel 2021 decidono di affondare per il colombiano, concordando una cifra di trasferimento di 20 milioni di euro. L'affare però salta incredibilmente: documentazione presentata con 22 minuti di ritardo vista l'imminente chiusura della campagna acquisti, e dunque niente blaugrana. Lucumi resta un altro anno al Genk, prima di trasferirsi al Bologna nel 2022. Dopo quattro stagioni vissute in rossoblù con tanto di presenze in Champions e vittoria della Coppa Italia, ora per lui si spalancano le porte della Juventus.
Perché Spalletti lo ha voluto
Una trattativa durata settimane, come detto, fino all'epilogo positivo. Ma perché Spalletti ha premuto così tanto per arrivare a lui? La risposta arriva dai i numeri della passata stagione. Il difensore colombiano è stato il giocatore del Bologna a far registrare il maggior numero di passaggi, all’interno di una squadra che si è contraddistinta anche per il possesso palla, chiudendo al settimo posto in Serie A. Nell’ultima stagione Lucumi ha mantenuto una media di 57 passaggi completati a partita, con una precisione dell’89.6%. A sorprendere, però, non è soltanto la quantità, ma soprattutto la qualità delle sue giocate.
Il dato sui lanci lunghi
Il colombiano non si è limitato a far circolare il pallone con passaggi corti e funzionali a un possesso fine a sé stesso. Ha prodotto una media di 4.5 lanci lunghi riusciti a partita, con una percentuale di precisione del 61.5%. Il confronto con i centrali della Juventus evidenzia ulteriormente questo aspetto: nella scorsa stagione Lucumi ha offerto numeri migliori di Kelly e Kalulu nelle statistiche legate alla distribuzione del pallone. I due bianconeri, invece, si sono dimostrati superiori quando si è trattato di condurre la palla in avanti.
Bremer e Kelly...
Il suo arrivo garantisce maggiore verticalità e un’impostazione più coraggiosa dal basso. Allo stesso tempo, permetterebbe di alleggerire Bremer dalle responsabilità nella prima costruzione e potrebbe consentire a Kelly di tornare a occupare la fascia, ruolo nel quale Tudor lo aveva utilizzato nelle prime settimane dopo il suo arrivo. Lucumi, dunque, potrebbe rappresentare quel tassello capace di completare un reparto ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Non di poco conto anche il fatto che sia di piede mancino, potendo dunque essere posizionato sul centro-sinistra nel quartetto difensivo, capace di giocare sul suo piede forte sia in alleggerimento sulla corsia esterna che nei lanci lunghi.
Personalità e affidabilità
A tutto questo si aggiunge la personalità, una qualità che Spalletti ha avuto modo di conoscere direttamente, anche nel confronto acceso con il colombiano nel finale di Juventus-Bologna. Oltre a ciò, c’è un altro elemento tutt’altro che secondario: la continuità. Nella passata stagione Lucumi ha collezionato 43 presenze, per un totale di 3.567 minuti in campo, confermandosi un giocatore sul quale poter fare affidamento.
Le caratteristiche utili ai bianconeri
Il vero significato dell’investimento da parte dei bianconeri emerge soprattutto dalle caratteristiche che Spalletti pretende dai suoi giocatori. Durante il precampionato, il tecnico ha insistito in particolare sulla gestione del pallone da parte dei difensori, chiedendo loro maggiore personalità nell’affrontare e superare la prima pressione degli avversari. È proprio in questo contesto che Lucumi può rivelarsi un elemento prezioso. Il colombiano riunisce infatti qualità non semplici da trovare nello stesso giocatore: struttura fisica, aggressività, capacità di accompagnare l’azione e precisione nella costruzione.
La questione tattica
Il suo arrivo potrebbe incidere anche sull’atteggiamento della Juventus in fase di pressing. Una squadra capace di recuperare il pallone più avanti necessita di una difesa pronta ad accorciare e sostenere l’azione, creando così maggiori opportunità anche per Yildiz e gli altri giocatori offensivi. Allo stesso tempo, un centrale abile nella lettura della profondità e nei duelli individuali permette alla squadra di mantenere una linea più alta e di ridurre le distanze tra i reparti senza eccessivi rischi. Per questo, in una Juventus che Spalletti vuole intensa, aggressiva e propositiva, Lucumi non rappresenta un rinforzo qualunque per la difesa, bensì un acquisto coerente in realzione alla precisa idea di gioco voluta dal tecnico.
Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore, dopo una lunga trattativa con il Bologna, andrà a rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti sia dal punto di vista tecnico-tattico sia per carattere e personalità. Un calciatore fortemente voluto, che risponde alle richieste dell'allenatore. Il colombiano intanto è arrivato alle 14.30 a Torino e ora sarà pronto a svolgere le visite mediche al J-Medical nel pomeriggio di oggi, per poi mettere la firma sul contratto. A seguire ci sarà l'annuncio ufficiale da parte dei due club con i rispettivi comunicati.
Juve-Lucumi, le cifre del trasferimento
La trattativa è durata settimane, con inserimenti anche da parte di club da Turchia e Inghilterra, ma il colombiano ha voluto fortemente la Juventus. Un'attesa che ha ripagato: il difensore potrà lavorare tutta la prossima settimana agli ordini di mister Spalletti per assorbire i primi dettami tattici. Il tutto proprio nei giorni che porteranno all'esordio nella nuova stagione: domenica 23 agosto alle 18.30 si scenderà in campo contro il Frosinone.
La svolta con il Bologna è arrivata con il rilancio decisivo della Juve, che ha alzato la propria proposta iniziale di 17 milioni fino a 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, inserendo nell’accordo anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita del difensore. Una formula che ha soddisfatto le richieste dei felsinei e creato le condizioni per il via libera alla cessione del colombiano.
Dal Barcellona mancato alla Juventus
Lucumi, classe 1998, ha mosso i primi passi in patria, nel Deportivo Cali, arrivando anche in prima squadra dove è rimasto dal 2015 al 2018. Da lì il trasferimento al Genk, dove si è fatto conoscere nel panorama calcistico europeo: dopo una prima annata da gregario diventa poi titolare inamovibile. Tra titoli e premi individuali attira le attenzioni delle big, in particolare di una: il Barcellona. I blaugrana nel 2021 decidono di affondare per il colombiano, concordando una cifra di trasferimento di 20 milioni di euro. L'affare però salta incredibilmente: documentazione presentata con 22 minuti di ritardo vista l'imminente chiusura della campagna acquisti, e dunque niente blaugrana. Lucumi resta un altro anno al Genk, prima di trasferirsi al Bologna nel 2022. Dopo quattro stagioni vissute in rossoblù con tanto di presenze in Champions e vittoria della Coppa Italia, ora per lui si spalancano le porte della Juventus.