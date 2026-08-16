Lucumi-day, la Juve abbraccia il suo nuovo gigante: visite e firma, tutti i dettagli

Jhon Lucumi è pronto a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Il difensore, dopo una lunga trattativa con il Bologna, andrà a rafforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti sia dal punto di vista tecnico-tattico sia per carattere e personalità. Un calciatore fortemente voluto, che risponde alle richieste dell'allenatore. Il colombiano intanto è arrivato alle 14.30 a Torino e ora sarà pronto a svolgere le visite mediche al J-Medical nel pomeriggio di oggi, per poi mettere la firma sul contratto. A seguire ci sarà l'annuncio ufficiale da parte dei due club con i rispettivi comunicati.

Juve-Lucumi, le cifre del trasferimento La trattativa è durata settimane, con inserimenti anche da parte di club da Turchia e Inghilterra, ma il colombiano ha voluto fortemente la Juventus. Un'attesa che ha ripagato: il difensore potrà lavorare tutta la prossima settimana agli ordini di mister Spalletti per assorbire i primi dettami tattici. Il tutto proprio nei giorni che porteranno all'esordio nella nuova stagione: domenica 23 agosto alle 18.30 si scenderà in campo contro il Frosinone.

La svolta con il Bologna è arrivata con il rilancio decisivo della Juve, che ha alzato la propria proposta iniziale di 17 milioni fino a 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus, inserendo nell’accordo anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita del difensore. Una formula che ha soddisfatto le richieste dei felsinei e creato le condizioni per il via libera alla cessione del colombiano. Juventus Da Yildiz e Kolo Muani a Cambiaso e Alajbegovic: Juve, la lista di tutti gli stipendi Dal Barcellona mancato alla Juventus Lucumi, classe 1998, ha mosso i primi passi in patria, nel Deportivo Cali, arrivando anche in prima squadra dove è rimasto dal 2015 al 2018. Da lì il trasferimento al Genk, dove si è fatto conoscere nel panorama calcistico europeo: dopo una prima annata da gregario diventa poi titolare inamovibile. Tra titoli e premi individuali attira le attenzioni delle big, in particolare di una: il Barcellona. I blaugrana nel 2021 decidono di affondare per il colombiano, concordando una cifra di trasferimento di 20 milioni di euro. L'affare però salta incredibilmente: documentazione presentata con 22 minuti di ritardo vista l'imminente chiusura della campagna acquisti, e dunque niente blaugrana. Lucumi resta un altro anno al Genk, prima di trasferirsi al Bologna nel 2022. Dopo quattro stagioni vissute in rossoblù con tanto di presenze in Champions e vittoria della Coppa Italia, ora per lui si spalancano le porte della Juventus.