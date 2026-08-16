Dibu Martinez, la Juve affonda! Arriva l'offerta all'Aston Villa, cosa sta succedendo

La Juve ci riprova per Emiliano Martinez: arriva una nuova offerta. Le strade dei bianconeri e dell'Aston Villa si intrecciano nuovamente, in un discorso che riguarda non solo il portiere argentino ma anche l'estremo difensore del Parma Zion Suzuki. Intanto Giovanni Carnevali si inserisce nuovamente nella corsa al 'Dibu', con una nuova proposta inviata al club di Premier League. Nelle scorse ore la riapertura dall'affare, ora i dialoghi sembrano procedere fitti in cerca di un accordo definitivo.
"Juve, nuova offerta per il Dibu Martinez"
Come rivelato da The Atheltic, l'Aston Villa ha ricevuto una nuova offerta dalla Juventus per Martinez: il divario tra le parti sulla valutazione del portiere, rispetto a qualche settimana fa, si starebbe ora riducendo. I bianconeri sarebbero disposto a pagare fino a 10 milioni di euro per l'estremo difensore argentino. Una proposta così suddivisa: 7 milioni di euro iniziali a cui si potrebbero aggiungere altri 3 milioni di euro di bonus legati ai risultati della squadra. La cifra resta comunque inferiore ai 10 milioni di euro garantiti che l'Aston Villa chiede attualmente, ma le parti si starebbero avvicinando al raggiungimento di un compromesso. In tutto questo gli accordi personali il 33enne e la Juve non rappresentano un problema.
Aston Villa vicinissimo a Suzuki
Una serie di incastri che potrebbe dunque portare alla Juve uno dei primissimi obiettivi per la porta. A fare gioco a questa possibilità il mancato trasferimento di Zion Suzuki dal Parma al Psg. Si era parlato, una volta completato il passaggio ai parigini, anche della possibilità di far giocare il giapponese per una stagione in prestito ai bianconeri, rimandando così il discorso portiere di un anno in casa Juventus. Quando l'affare sembrava concluso tra Parma e Psg è saltato tutto.
Motivi ancora non chiari, si parla di carte in tavola cambiate dall'entourage del giocatore e delle commissioni che giravano nell'affare (secondo Le Parisien gli agenti avrebbero chiesto 5 milioni in più alla firma). E così è l'Aston Villa che si è inserito prepotentemente su Suzuki, con l'imminente arrivo del classe 2002 che a questo punto potrebbe facilitare la partenza di Martinez verso la Juve. Accordo tra gli inglesi e i ducali raggiunto per 30 milioni più 5 milioni di bonus: Suzuki ai Villans potrebbe spianare la strada del Dibu verso Torino.
Le parole del suo agente
"È normale che i grandi club siano interessati ad ingaggiare uno dei migliori portieri al mondo, ma Martinez se ne andrà solo con la benedizione dell'Aston Villa e con un accordo che soddisfi tutte le parti. Martinez è grato per il supporto ricevuto dal proprietario Nassef Sawiris". Con queste parole all'inizio di agosto Gustavo Goni, agente dell'argentino, faceva intuire il Dibu non avrebbe forzato la mano per chiedere la cessione all'Aston Villa, visto anche il bel rapporto in esserecon il club. Ma il probabile arrivo di Suzuki a Birmingham chiaramente ha rimesso tutto in discussione.
Focus sul club? Il possibile addio all'Argentina...
Per il Dibu futuro con il club in evoluzione, così come in evoluzone c'è anche il suo futuro con l'Argentina. "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". Così parlava Emiliano Martinez dopo la dura sconfitta in finale Mondiale contro la Spagna. Parole che hanno fatto subito pensare ad un suo possibile addio alla Seleccion. Un altro elemento a vantaggio della squadra con cui giocherà il prossimo anno: niente lunghi e stancanti voli transoceanici per rispondere alle chiamate del ct, bensì focus totale sul club. Martinez in queste ore è rientrato Birmingham, ma chissà che nel frattempo le cose non cambino e lo portino a una nuova partenza...
La situazione del dito e l'operazione rinviata
Ma come sta davvero il Dibu? Una domanda più che lecita, soprattutto alla luce delle parole condivise sui social dalla compagna del giocatore subito dopo la conclusione della Coppa del Mondo: "Solo le persone più vicine a noi sanno davvero quello che hai passato durante questo Mondiale. Abbiamo iniziato questo percorso senza nemmeno sapere se saresti riuscito a giocare anche solo una partita a causa del tuo dito rotto. Avevi già vinto un titolo europeo giocando con un dolore incredibile, e quando finalmente ci siamo concessi un meritato riposo in Portogallo, non hai comunque potuto riposare davvero. Guardavi i nostri bimbi giocare in piscina con la gran voglia di tuffarti tra loro e goderti quei momenti così speciali, ma non potevi rischiare di peggiorare la situazione".
In caso di intervento...
Il messaggio proseguiva così: "Ci sono state tante chiamate, medici e specialisti ti consigliavano l'intervento chirurgico, sapendo che avrebbe significato quasi sicuramente perdere il mondiale. Hai dovuto prendere una delle decisioni più difficili della tua carriera". Dunque intervento rinviato e problema contenuto ma che rimane: "Quelle settimane sono state piene di radiografie, gessi, notti insonni per il dolore costante, incertezza e frustrazione. E poi il viaggio con i tuoi compagni ma mentre tutti si preparavano insieme tu ti preparavi da solo, so quanto è stata dura per te ma non ti sei mai lamentato", la conclusione da parte Mandinha Martinez.
Questo lo scenario che ha spinto l’Aston Villa a puntare con decisione su Suzuki: un eventuale intervento per il Dibu potrebbe infatti costringerlo a restare ai box per diverso tempo. Uno stop che avrebbe ripercussioni anche sulla Juventus, che dovrebbe rinunciare a lui per almeno un paio di mesi, ma per poi ritrovarsi un elemento preziosissimo e in grado di fare la differenza nel prosieguo della stagione.
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La Juve ci riprova per Emiliano Martinez: arriva una nuova offerta. Le strade dei bianconeri e dell'Aston Villa si intrecciano nuovamente, in un discorso che riguarda non solo il portiere argentino ma anche l'estremo difensore del Parma Zion Suzuki. Intanto Giovanni Carnevali si inserisce nuovamente nella corsa al 'Dibu', con una nuova proposta inviata al club di Premier League. Nelle scorse ore la riapertura dall'affare, ora i dialoghi sembrano procedere fitti in cerca di un accordo definitivo.
"Juve, nuova offerta per il Dibu Martinez"
Come rivelato da The Atheltic, l'Aston Villa ha ricevuto una nuova offerta dalla Juventus per Martinez: il divario tra le parti sulla valutazione del portiere, rispetto a qualche settimana fa, si starebbe ora riducendo. I bianconeri sarebbero disposto a pagare fino a 10 milioni di euro per l'estremo difensore argentino. Una proposta così suddivisa: 7 milioni di euro iniziali a cui si potrebbero aggiungere altri 3 milioni di euro di bonus legati ai risultati della squadra. La cifra resta comunque inferiore ai 10 milioni di euro garantiti che l'Aston Villa chiede attualmente, ma le parti si starebbero avvicinando al raggiungimento di un compromesso. In tutto questo gli accordi personali il 33enne e la Juve non rappresentano un problema.
Aston Villa vicinissimo a Suzuki
Una serie di incastri che potrebbe dunque portare alla Juve uno dei primissimi obiettivi per la porta. A fare gioco a questa possibilità il mancato trasferimento di Zion Suzuki dal Parma al Psg. Si era parlato, una volta completato il passaggio ai parigini, anche della possibilità di far giocare il giapponese per una stagione in prestito ai bianconeri, rimandando così il discorso portiere di un anno in casa Juventus. Quando l'affare sembrava concluso tra Parma e Psg è saltato tutto.
Motivi ancora non chiari, si parla di carte in tavola cambiate dall'entourage del giocatore e delle commissioni che giravano nell'affare (secondo Le Parisien gli agenti avrebbero chiesto 5 milioni in più alla firma). E così è l'Aston Villa che si è inserito prepotentemente su Suzuki, con l'imminente arrivo del classe 2002 che a questo punto potrebbe facilitare la partenza di Martinez verso la Juve. Accordo tra gli inglesi e i ducali raggiunto per 30 milioni più 5 milioni di bonus: Suzuki ai Villans potrebbe spianare la strada del Dibu verso Torino.