Dibu Martinez, la Juve affonda! Arriva l'offerta all'Aston Villa, cosa sta succedendo

"È normale che i grandi club siano interessati ad ingaggiare uno dei migliori portieri al mondo, ma Martinez se ne andrà solo con la benedizione dell'Aston Villa e con un accordo che soddisfi tutte le parti. Martinez è grato per il supporto ricevuto dal proprietario Nassef Sawiris". Con queste parole all'inizio di agosto Gustavo Goni , agente dell'argentino, faceva intuire il Dibu non avrebbe forzato la mano per chiedere la cessione all'Aston Villa, visto anche il bel rapporto in esserecon il club. Ma il probabile arrivo di Suzuki a Birmingham chiaramente ha rimesso tutto in discussione.

Focus sul club? Il possibile addio all'Argentina...

Per il Dibu futuro con il club in evoluzione, così come in evoluzone c'è anche il suo futuro con l'Argentina. "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". Così parlava Emiliano Martinez dopo la dura sconfitta in finale Mondiale contro la Spagna. Parole che hanno fatto subito pensare ad un suo possibile addio alla Seleccion. Un altro elemento a vantaggio della squadra con cui giocherà il prossimo anno: niente lunghi e stancanti voli transoceanici per rispondere alle chiamate del ct, bensì focus totale sul club. Martinez in queste ore è rientrato Birmingham, ma chissà che nel frattempo le cose non cambino e lo portino a una nuova partenza...