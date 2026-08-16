Juve, novità Thuram verso Frosinone. Le condizioni di Ekhator e un nuovo ko per Spalletti

Giornata di lavoro per la Juventus, tra indicazioni positive e qualche assenza che merita attenzione. La squadra prosegue la preparazione in vista dei prossimi impegni, con l'esordio in campionato contro il Frosinone messo nel mirino, e dalla Continassa arrivano aggiornamenti sulle condizioni di alcuni giocatori, in particolare Thuram, Ekhator e Di Gregorio. Parallelamente, resta alta l'attenzione anche sulle dinamiche di mercato che riguardano la rosa bianconera, con la società impegnata a definire le ultime strategie.

Thuram torna in gruppo, Ekhator lavora a parte La principale nota positiva della seduta riguarda Thuram, che ha svolto l'allenamento completo insieme al resto del gruppo. Un passo importante verso il ritorno alla piena disponibilità del centrocampista francese, out per tutto il precampionato a causa della sindrome femuro-rotulea. Ha invece proseguito con un lavoro differenziato Ekhator, che sta recuperando dalla lesione di basso grado alla coscia destra. Da valutare nei prossimi giorni i suoi progressi e l'eventuale rientro in gruppo. Non ha partecipato alla seduta Di Gregorio, fermato da una sindrome influenzale. L'assenza del portiere arriva in un momento nel quale anche il mercato sta concentrando le proprie attenzioni sulla porta bianconera.

Juventus Da Yildiz e Kolo Muani a Cambiaso e Alajbegovic: Juve, la lista di tutti gli stipendi Di Gregorio out e il mercato: la Juve accelera per Dibu Martinez La situazione di Di Gregorio si intreccia infatti con le strategie della Juventus. Il club bianconero ha accelerato per Dibu Martinez, visto che l'Aston Villa si è assicurato Suzuki. Il suo nome è sempre stato il preferito di Spalletti, che così avrebbe un grande elemento di personalità nello spogliatoio. Lo staff sta cercando di capire solo le condizioni dell'argentino che prima del Mondiale aveva subito un problema al dito, con il rischio operazione dietro l'angolo. L'eventuale arrivo di Martinez avrebbe inevitabilmente conseguenze anche sulle gerarchie interne e sul futuro di Di Gregorio. Per l'ex Monza, dunque, si apre una fase delicata, dopo gli errori gravi commessi anche nel pre campionato oltre che nella passata stagione. Al momento resta ai box per la sindrome influenzale, ma sullo sfondo c'è soprattutto un mercato che potrebbe cambiare gli equilibri della porta bianconera. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE