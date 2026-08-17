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Lucumi ufficiale: "Forza Juve, ci vediamo allo Stadium". Quanto ha speso Carnevali, tutte le cifre

Il difensore colombiano nuovo pilastro della retroguardia bianconera: la durata del contratto e tutti i dettagli
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La Juventus abbraccia il suo nuovo gigante: Jhon Lucumì è ufficialmente bianconero, il difensore colombiano a 28 anni arriva a Torino per essere il nuovo pilastro della difesa juventina dall'anima sudamericana insieme al brasiliano Bremer. "Ciao, non vedo l'ora di vedervi allo Stadium e di vivere emozioni insieme a voi. Forza Juve!" le sue prime parole dopo la firma del contratto insieme a Carnevali, Massara e Ottolini. Una firma arrivata il giorno dopo il suo arrivo alla Continassa per le rituali visite mediche, a pochi giorni dall'esordio in campionato a Frosinone degli uomini di Spalletti, dei quali ora fa parte anche l'ex Bologna che indosserà la maglia numero 26.

Il comunicato Juventus sull'acquisto di Lucumì

"Un nuovo arrivo in casa bianconera va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti: Jhon Lucumi diventa ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e firma un accordo che lo legherà al nostro Club fino al 30 giugno 2030. Lucumi è cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, facendo il suo esordio tra i professionisti a 17 anni, dimostrando da subito grande personalità e fisicità in campo. Acquistato dal Genk nel 2018, ha proseguito la sua carriera riuscendo a conquistarsi un posto da titolare e diventando uno dei migliori difensori del campionato belga. Dal 2022 in Italia, al Bologna, il difensore colombiano ha raccolto complessivamente 152 presenze nelle ultime quattro stagioni, facendo il suo esordio anche in Champions League - in cui ha segnato una delle due reti messe a referto negli anni con la squadra rossoblu. Arriva alla Juventus un giocatore nel pieno della maturità, pronto a dare da subito una mano alla squadra in vista dell’ormai imminente inizio della stagione: benvenuto Jhon, ci vediamo in campo!"

Quanto ha pagato la Juventus al Bologna per il cartellino

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jhon Janer Lucumí Bonilla, a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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