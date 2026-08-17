Juve, i convocati di Spalletti per il test in famiglia con la Next Gen: un ritorno e quattro assenze

Sfida in famiglia per la Juventus e la Next Gen. Le squadre di Luciano Spalletti e Massimo Brambilla si sfideranno nel consueto appuntamento pre stagionale, che rappresenterà un'occasione per vivere l'atmosfera a tinte bianconere ma senza prende sottogamba il risultato in campo. Intanto è stata diramata la lista dei convocati della prima squadra. Ovviamente non presente Jhon ucumi, ufficializzato solo questa mattina dal club.