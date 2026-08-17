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Juve, i convocati di Spalletti per il test in famiglia con la Next Gen: un ritorno e quattro assenze

Sono 24 i calciatori a disposizione del tecnico per la sfida con l'U23 guidata da Brambilla: la lista
3 min
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Sfida in famiglia per la Juventus e la Next Gen. Le squadre di Luciano Spalletti e Massimo Brambilla si sfideranno nel consueto appuntamento pre stagionale, che rappresenterà un'occasione per vivere l'atmosfera a tinte bianconere ma senza prende sottogamba il risultato in campo. Intanto è stata diramata la lista dei convocati della prima squadra. Ovviamente non presente Jhon ucumi, ufficializzato solo questa mattina dal club.

Juve, i convocati per la Next Gen

Sono 24 i calciatori a disposizione di Spalletti per la sfida con la Next Gen. Di seguito la lista:

1 Perin, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 19 Thuram, 20 Cambiaso, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 30 David, 32 Cabal, 42 Nava.

Quattro assenze e un ritorno

Nella lista dei convocati diramata si nota subito il rientro di Khephren Thuram tra i calciatori a disposizione. Quattro invece gli assenti, tutti per motivi differenti. Di Gregorio salta la sfida in famiglia a causa di una sindrome influenzale, che fa coppia con la situazione di mercato: il portiere resta in uscita, a maggior ragione dopo aver chiuso per l'arrivo di Vicario. Out per questioni di mercato Arthur, mentre Milik sarà preservato per semplice gestione dei carichi di lavoro. Ancora non disponibile Ekhator dopo l'infortunio rimediato il mese scorso nel test con il Basilea. 

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