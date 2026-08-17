La Juventus conclude la pre season con una vittoria nell’amichevole in famiglia contro la Next Gen . Ai bianconeri "grandi" bastano i gol di Conceicao e Mckennie nella prima frazione. La ripresa non inizia proprio, con i tifosi bianconeri che invadono il campo subito dopo il fischio d'inizio del secondo tempo. Tutti sul prato per godersi un momento che fa parte della storia del club, come ribadito anche da Elkann, presente e protagonista con alcune dichiarazioni da leader della Vecchia Signora. Ora Spalletti può pensare all'esordio stagionale, fissato domenica 23 agosto a partire dalle 18.30 contro il Frosinone.

Spalletti si porta a casa altre indicazioni interessanti dal match in famiglia. La più importante è la crescita fisica di Yildiz , apperso decisamente più libero nei movimenti. L'altra conferma è Douglas Luiz , che ha messo a segno un bel assist e belle giocate, anche se in una circostanza ha perso un pallone sanguinoso.

19:12

Via alla ripresa e subito invasione!

46' - Il secondo tempo non inizia propria, i tifosi invadono il campo e inizia la festa.

19:08

Le dichiarazioni di John Elkann

Elkann ha parlato di Spalletti a Sky Sport: "Il rapporto è forte. Non potevo rifiutare di fare l'esperienza di poter vedere una partita col mister, cosa che non avevo mai fatto prima. Mi è piaciuta molto. Uno guarda la partita più basso, da una posizione molto diversa. Poi può sentire quelli che sono i pensieri del mister e quello che sta pensando sulla partita". Su Carnevali: "Giovanni è un grande professionista. Conosce alla grande il calcio e il calcio italiano. In questa fase stiamo facendo un rafforzamento in atto alla Juventus che deve partire dall'Italia e da quello che noi siamo. L'identità della Juventus si sposa molto bene con quelle che sono le capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus nel futuro a quello che merita rispetto al passato. Questo è quello che è indubbiamente una forte ambizione che contraddistingue Giovanni e la Juventus". Poi ha parlato anche degli obiettivi e delle ambizioni del club: qui tutte le parole.

18:55

MIRACOLO DI RADU SU KOLO MUANI!

48' - Yildiz taglia bene il campo centralmente e serve Kolo Muani con un filtrante, ma il francese si fa ipnotizzare.

18:52

Siamo nel recupero

45' - L'arbitro concede tre minuto di extra time.

18:48

Yildiz show e i tifosi sorridono

Il turco sembra abbia trovato la forma migliore ed è imprendibile sulla fascia: tante belle giocate e anche l'assist.

18:38

DURMISI SPRECA, SI SALVA PINSOGLIO

32' - La Next Gen è viva, ma non concretizza: Durmisi entra bene in area ma calcia male e a lato.

18:37

RADDOPPIO DELLA JUVE CON MCKENNIE!

30' - Si accende la luce di Yildiz, che parte dalla sinistra, salta due avversari con una grande sterzata e regala l'assist a McKennie che fa 2-0 con una girata di prima di sinistro.

18:34

SI ADDORMENTA DOUGLAS LUIZ, MEROLA VICINO AL PARI!

28' - Il centrocampista brasiliano si fa scippare il pallone da Durmisi in una zona delicata, poi la punta serve Merola che però di punta non trova lo specchio.

18:31

Gran giocata di Amaradio e punizione velenosa

24' - L'attaccante della Next Gen salta Locatelli con una bella finta e poi viene steso dal centrocampista. Poi è proprio Amaradio a battere la punizione dal limite, ma Pinsoglio non si fa sorprendere sul suo palo. Poi Rizzo non sfrutta il tap-in e calcia fuori.

18:26

CONCEICACO SBLOCCA IL MATCH!

19' - Bremer anticipa un avversario e cede il pallone a Douglas Luiz, che duetta con Kolo Muani e imbuca perfettamente per Conceicao che di prima con il mancino fa gol.

18:23

Cambiaso non tira da buona posizione

16' - Conceicao converge e calcia di sinistro, dopo una deviazione il pallone arriva a Cambiaso che da dentro l'area e quasi a botta sicura non calcia e tenta l'assist.

18:17

Vicario al J Medical per le visite

Il portiere italiano è arrivato ora al J Medical e svolgerà le visite mediche di rito, per poi firmare il contratto che lo legherà alla Juve.

18:16

CHANCE NEXT GEN, ATTENTO PINSOGLIO!

9' - Rizzo conduce bene e poi imbuca per Amaradio, che prova a beffare Pinsoglio con un pallonetto, ma il portiere è attento.

18:15

Douglas Luiz prova a illuminare

8' - Il centrocampista brasiliano con un filtrante preciso attiva Kolo Muani, ma la punta francese non arriva puntuale e si fa anticipare dal portiere.

18:11

DOPPIA CHANCE KOLO MUANI!

4'- L'attaccante della Juve calcia potente ma Radu è attento e poi si supera anche sulla ribattuta sempre del francese.

18:10

Elkann e Spalletti accanto in panchina

Il proprietario della Juve si è seduto affianco al tecnico per seguire la sfida.

18:06

Fischio d'inizio allo Stadium!

1' - La Next Gen muove il primo pallone del match e dà il via alla partita.

18:05

Un minuto di silenzio

Prima del fischio d'inizio è stata onorata la memoria di Livio Berruti con un minuto di silenzio.

17:59

Juve e Next Gen scendono in campo: passerella per i neo acquisti

La prima squadra e i giovani bianconeri si sono schierate in campo e hanno accolto i nuovi acquisti: una vera e propria passerella per tutti, con Kolo Muani ultimo a prendersi gli applausi tra i giocatori. Poi anche Spalletti si è preso la scena portando un bimbo in braccio.

17:48

Nuovo numero per Cambiaso

L'esterno della Juve ha deciso di tornare al passato: ha detto addio alla maglia numero 27 per prendere la 20 e la indosserà già stasera nell'amichevole in famiglia contro la Next Gen.

17:36

Vicario a Caselle: ora visite e firma

Luciano Spalletti ha finalmente il suo numero 1. La Juventus ha infatti raggiunto l'accordo con il Tottenham per portare Guglielmo Vicario in bianconero nelle scorse ore: il portiere alle 17.20 è arrivato a Caselle e ora si dirigerà nelle strutture della Vecchia Signora dove svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto. QUI I DETTAGLI.

17:27

La Juve arriva allo Stadium

I giocatori bianconeri sono scesi in campo, passando tra i tifosi in tribuna. Presenti anche John Elkann e Carnevali a guidare la dirigenza della Juve.

17:23

Thuram a disposizione

Spalletti può contare finalmente sul centrocampista francese, out per tutto il precampionato per smaltire la sindrome femuro-rotulea che lo ha costretto a stare i box. Oggi è in panchina con il resto della squadra, dopo aver preso parte all'ultimo allenamento interamente in gruppo. Una buona notizia, anche se il giocatore devrà raggiungere ancora la condizione migliore.

17:10

Inizia la stagione: le gare di Juve, Next Gen e Primavera

Il prossimo weekend sarà quello del restart per le squadre bianconere. La Juve sarà di scena allo Stirpe contro il Frosinone domenica alle 18.30. Il sabato prima però toccherà alle altre squadre scendere in campo: la Primavera affronterà alle 16.45 il Parma, mentre la Next Gen sfiderà il Novara alle 18. Per la Juve Women bisognerà aspettare ancora un mese: il campionato di Serie A femminile vedrà il suo via nel weekend del 26/27 settembre, per le bianconere esordio contro il Napoli

16:56

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS: Pinsoglio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Conceição, McKennie, Yildiz, Kolo Muani.

A disposizione: Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David, Cabal.

Allenatore: Luciano Spalletti.

NEXT GEN: Radu, Rizzo, Gil Puche, Oboavwoduo, Owusu, Durmisi, Amaradio, Verde, Vallana, Licina, Grelaud.

Allenatore: Massimo Brambilla.

16:42

Nico Gonzalez, occhio al Milan

Il club rossonero, come raccontiamo da metà della scorsa settimana, ha deciso di avviare una rivoluzione “last-minute”, con quasi una decina di giocatori in uscita, fra epurati e cedibili, con Amorim che attende cinque-sei innesti. Fra i profili che il tecnico portoghese gradirebbe avere, sicuramente degli esterni duttili, in grado di giocare su entrambe le fasce, sia da quinto offensivo - lì sta utilizzando a destra per esempio Chukwueze -, che trequartista. Fra i giocatori valutati c'è - ci sarebbe - anche il 28enne argentino tornato a metà della scorsa settimana a Torino dopo le vacanze post-Mondiale. In cambio potrebbe arrivare... (QUI LE ULTIME)

16:28

Next Gen ko in Coppa Italia ai rigori

Intanto per la Juve Next Gen di Brambilla, che sabato esordirà in campionato, c'è già stato il primo impegno ufficiale in Coppa Italia di Serie C. I bianconeri sono usciti sconfitti ai rigori contro il Forlì. Ospiti passano in vantaggio con Rossi, ma i bianconeri reagiscono e trovano il pareggio con Konate dagli undici metri, al suo primo gol con la maglia della Juventus. Nella ripresa la gara cambia ancora volto con l'espulsione di Van Aarle, che lascia la squadra di Brambilla in inferiorità numerica. Nonostante l'uomo in meno, la Next Gen resiste alla pressione del Forlì e porta il match fino ai calci di rigore. Dal dischetto, però, arriva la beffa: Savio e Durmisi sbagliano, mentre i romagnoli non falliscono e conquistano la qualificazione (IL RACCONTO)

16:14

Locatelli: maglia Del Piero, "fissa" Nedved e fiducia Spalletti

"Spalletti è un mister forte, credibile, ha una mentalità vincente, un ingrediente indispensabile alla Juve: è stato fondamentale avvertire da subito questa fiducia da parte sua, mi sono messo subito a disposizione perché è la cosa giusta da fare con un allenatore". A dirlo è Manuel Locatelli, che sulle pagine di 'Undici' ha raccontato il proprio cammino alla Juventus, iniziato nell'agosto 2021 sotto la gestione Allegri e continuato agli ordini di Motta, Tudor e ora Spalletti. (QUI LE SUE PAROLE)

16:00

Lucumi, prime immagini in maglia Juve

Il difensore ha scelto il suo numero: indosserà la maglia Juve con il 26 sulle spalle. Dai canali ufficiali bianconeri arrivano le prime immagini

15:47

Di Gregorio, ipotesi Ligue 1

Mentre la Juve chiude per Vicario, l'Olympique Marsiglia sta trattando per portare in Provenza Michele Di Gregorio. Il portiere ha dato l'ok al trasferimento a titolo temporaneo con scadenza a fin e stagione. Fra Torino e Marsiglia ci sono già state due chiamate nel finesettimana e ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore. La trattativa rompe così il silenzio sul futuro dell'ex Monza, per cui la Juve non aveva ancora ricevuto nessuna offerta né dall'Italia né dall'estero.

15:33

Vicario alla Juve, è fatta!

Luciano Spalletti ha finalmente il suo numero 1. La Juventus ha infatti raggiunto l'accordo con il Tottenham per portare Guglielmo Vicario alla Continassa: il portiere classe '96 arriva in prestito dagli Spurs con diritto (non obbligo) di riscatto. L'accordo con gli Spurs risolve inoltre lo stallo in cui era precipitata la trattativa per Emiliano "Dibu" Martinez, condizionata tra le altre cose dall'infortunio al dito e dal relativo rischio di un lungo stop. (QUI LE CIFRE DELL'AFFARE)

15:25

Primo allenamento per Lucumi

Lucumi, primo allenamento: subito in campo alla Continassa tra sorrisi e sudore. Il nuovo acquisto della Vecchia Signora, dopo le visite mediche di domenica e l’ufficialità di oggi ha svolto anche la prima seduta al JTC. Per Spalletti il centrale colombiano sarà un innesto fondamentale in vista della nuova stagione che sta per cominciare

15:15

Lucumi, ora è ufficiale

Intanto la giornata di oggi si è aperta con l'ufficialità di Jhon Lucumi alla Juventus. Il nuovo pilastro della difesa juventina dall'anima sudamericana insieme al brasiliano Bremer si è presentanto con un "Ciao, non vedo l'ora di vedervi allo Stadium e di vivere emozioni insieme a voi. Forza Juve!". Queste le e sue prime parole dopo la firma del contratto insieme a Carnevali, Massara e Ottolini. Una firma arrivata il giorno dopo il suo arrivo alla Continassa per le rituali visite mediche, a pochi giorni dall'esordio in campionato a Frosinone degli uomini di Spalletti, dei quali ora fa parte anche l'ex Bologna che indosserà la maglia numero 26 (QUI DETTAGLI E CIFRE)

15:10

Spalletti, un ritorno e quattro assenti

Sono 24 i calciatori a disposizione di mister Spalletti per la sfida in famiglia della sua Juve con la Next Gen. Nella lista dei convocati diramata si nota il rientro di Khephren Thuram tra i calciatori a disposizione. Quattro invece gli assenti, tutti per motivi differenti. Di Gregorio salta la sfida in famiglia a causa di una sindrome influenzale, che fa coppia con la situazione di mercato: il portiere resta in uscita, a maggior ragione dopo aver chiuso per l'arrivo di Vicario. Out per questioni di mercato Arthur, mentre Milik sarà preservato per semplice gestione dei carichi di lavoro. Ancora non disponibile Ekhator dopo l'infortunio rimediato il mese scorso nel test con il Basilea (QUI LA LISTA COMPLETA)

15:05

I convocati della Next Gen

Next Gen, sfida alla Juve. Tanti i calciatori più noti e affermati del gruppo, come Gil Puche, Owusu, Licina e Oboavwoduo. Ma tanti anche i giovanissimi che Brambilla ha voluto convocare per la sfida in famiglia, annoverando ai ragazzi della Next Gen anche diversi ragazzi normalmente nel giro della Primavera: da Borasio a Milia passando per De Brul e Rigo e ovviamente Durmisi e Corigliano. Un'occasione per tutti i convocati di mettersi in mostra e di fare il carico di entusiasmo sfidando i big della prima squadra, in una partita da sogno. (QUI LA LISTA COMPLETA)

15:00

Juve-Next Gen, sfida in famiglia

Non c'è inizio di stagione senza sfida in famiglia. Questo pomeriggio a partire dalle 18 la Juve di Luciano Spalletti sfida la Next Gen di Brambilla. Gara per provare la condizione, ma anche e soprattutto per cominciare l'annate in un clima pienamente a tinte bianconere. Attendendo, come al solito, la pacifica invasione di campo dei tifosi presenti.

Allianz Stadium - Torino