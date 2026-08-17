Da Licina a Corigliano il sogno dei talenti Juve: i convocati per la sfida alla prima squadra

Si avvicina a grandi passi l'ultimo test prima dell'inizio del campionato per la Next Gen . Una sfida che non è come tutte le altre: a partire dalle 18 all'Allianz Stadium la partita in famiglia contro la Juve di Luciano Spalletti . Un appuntamento per provare la tenuta fisica, ma anche e soprattutto per coronare il sogno di sfidare i big della prima squadra, in una cornice totalmente a tinte bianconere.

2 Rizzo, 3 Gil Puche, 7 Oboavwoduo, 8 Owusu, 9 Durmisi, 11 Amaradio, 13 Verde, 18 Brugarello, 19 Bamballi, 20 Keutgen, 21 Merola, 23 Vallana, 25 Borasio, 26 Ripani, 28 Tiozzo Pagio, 30 Cat Berro, 31 Corigliano, 32 Licina, 33 Milia, 35 De Brul, 36 Rigo, 37 Huli, 38 Corradi, 40 Radu, 43 Reynaud, 45 Okolo, 48 Grelaud.

Tanti giovanissimi con Brambilla

Tanti i calciatori più noti e affermati del gruppo, come Gil Puche, Owusu, Licina e Oboavwoduo. Ma tanti anchegiovanissimi che Brambilla ha voluto convocare per la sfida in famiglia, annoverando ai ragazzi della Next Gen anche diversi ragazzi normalmente nel giro della Primavera: da Borasio a Milia passando per De Brul e Rigo e ovviamente Durmisi e Corigliano.

Un'occasione per tutti i convocati di mettersi in mostra e di fare il carico di entusiasmo sfidando i big della prima squadra, in una partita da sogno. Un'opportunita per l'U23 anche di voltare pagina dopo la sconfitta nel primo appuntamento ufficiale della stagione, quello della Coppa Italia di Serie C contro il Forlì: nonostante la strenua resistenza in 10 è arrivato il ko ai calci di rigore e dunque l'eliminazione dalla competizione. Sabato alle 18 l'inizio del campionato per la Next Gen contro il Novara.

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