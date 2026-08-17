La maglia di Del Piero, la "fissa" per Nedved e la fiducia Juve di Spalletti: Locatelli si racconta

"Spalletti è un mister forte, credibile, ha una mentalità vincente, un ingrediente indispensabile alla Juve: è stato fondamentale avvertire da subito questa fiducia da parte sua, mi sono messo subito a disposizione perché è la cosa giusta da fare con un allenatore". A dirlo è Manuel Locatelli, che sulle pagine di 'Undici' ha raccontato il proprio cammino alla Juventus, iniziato nell'agosto 2021 sotto la gestione Allegri e continuato agli ordini di Motta, Tudor e ora Spalletti. Un cammino che lo ha inoltre visto ereditare da Danilo la fascia da capitano nel gennaio 2025 e rinnovare il contratto fino a 2030 nell'aprile scorso. Con la maglia della Vecchia Signora, il centrocampista classe '98 vanta 230 presenze, 9 reti e 17 assist: nel suo palmarès bianconero, la Coppa Italia vinta nel 2024 in finale contro l'Atalanta. Locatelli e compagni sono ora chiamati a ricostruire il futuro della Juve a partire dalle macerie della scorsa stagione. La campagna acquisti e il nuovo reimpasto alla dirigenza ha restituito fiducia ai tifosi. Ma già durante l'estate di Motta (il primo vero banco di prova di Giuntoli & Co.), alla Continassa era stato proiettato il film sulla rivoluzione bianconera, poi disatteso oltre ogni orrorifica previsione. Ora, è la Juventus di Kolo Muani e Alajbegovic a dover fare la rivoluzione: sul campo, si intende. Nel mentre, Locatelli ha raccontato del proprio rapporto con Spalletti e del suo legame "atavico" con la Juve: "Tutta la mia famiglia tifava Juve, le prime maglie che abbiamo avuto erano della Juve e sia io che mio fratello avevamo quella di Del Piero - ha raccontato - poi mi ero fissato tantissimo con Nedved e venire in bianconero è stata una scelta di cuore: l'Arsenal è una squadra incredibile, i miei agenti mi proponevano altre squadre ma io dissi che volevo soltanto la Juve. Se uno si sente in difficoltà è opportuno che si rivolga alla persona giusta quando è pronto mentalmente per farlo, quando avverti quella necessità è giusto che si parli con intelligenza, con calma, con tranquillità, per cercare di risolvere qualsiasi tipo di problemi".

Locatelli: "Spalletti mi ha dato fiducia" "Durante il mio terzo anno alla Juve soffrivo tanto e ho capito che da solo non ce l'avrei fatta: ho cominciato a parlare con un professionista che mi ha dato una grossa mano, anche se poi il lavoro vero bisogna farlo dentro di noi perché siamo sempre noi ad avere il potere di cambiare. È stata totalmente una scelta di cuore. Io vicino all’Arsenal? È una squadra incredibile, con una grande storia, in un campionato importantissimo. Ma io volevo solamente la Juve, e la volevo già da un anno quando ci ero andato molto vicino. Non volevo ascoltare nessun'altra offerta, i miei agenti impazzivano: mi proponevano altre squadre, e io dicevo 'solo la Juve'. È stata totalmente una scelta di cuore. La fascia? Sono stato fortunato perché ho avuto dei grandi capitani prima di me nella Juve che mi hanno insegnato tanto. Da ognuno di loro ho preso qualcosa, ho cercato di imparare, di osservare. Se uno rimane alla Juve per molto, vuol dire che se lo merita. E quindi è da qui che passa il mio compito di far capire agli altri la juventinità"

Juventus Da Yildiz e Kolo Muani a Cambiaso e Alajbegovic: Juve, la lista di tutti gli stipendi "Spalletti? Appena è arrivato mi ha parlato, mi ha detto che aveva fiducia in me e che probabilmente in passato aveva sbagliato qualche scelta, cosa che ha detto anche pubblicamente. È stato fondamentale avvertire da subito questa fiducia da parte sua. Lui è un mister forte, credibile, ha una mentalità vincente, un ingrediente indispensabile alla Juve. So che abbiamo deluso milioni di italiani, milioni di bambini. L'unica cosa da fare è lavorare, rimboccarsi le maniche e dare tutto quello che si ha. Non so qual è la soluzione giusta, il mio compito è quello di essere disponibile ogni volta che vengo chiamato in causa".