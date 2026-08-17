Cambiaso cambia numero alla Juve: la novità svelata in occasione dell'amichevole con la Next Gen

Ultimo test per la Juventus , che scende in campo nella festa in famiglia all'Allianz Stadium contro la Next Gen , prima dell'inizio del campionato in trasferta a Frosinone. Tra gli undici calciatori scelti da Luciano Spalletti , è presente anche Andrea Cambiaso , che parte largo a sinistra nella difesa a quattro utilizzata stabilmente in questa preseason. Il ventiseienne, chiamato a riscattarsi dopo un paio di annate difficili, ha deciso di resettare e ripartire, cambiando anche il numero di maglia. Addio al 27 , che lo ha accompagnato nei primi tre anni in bianconero.

Dopo una stagione in prestito al Bologna, Andrea Cambiaso ha giocato tre stagioni con il numero 27. Adesso, in occasione dell'amichevole contro la Juventus Next Gen, il classe 2000 ha invece scelto il 20 . Quello che nella passata stagione apparteneva a Lois Openda , adesso sarà il nuovo numero di maglia del laterale bianconero.

Per Cambiaso si tratta di un ritorno al passato: aveva già utilizzato il 20 con l'Alessandria nella stagione 2019/20. Un nuovo numero che si traduce in un nuovo inizio: il ventiseienne vuole tornare protagonista alla Juventus e mettere alle spalle annate difficili in cui è finito spesso nell'occhio del ciclone da parte dei tifosi bianconeri.

La concorrenza a sinistra

Andrea Cambiaso non è certo di essere un titolarissimo nella Juventus di Luciano Spalletti. Complice l'arrivo di Jhon Lucumí, l'allenatore bianconero potrebbe anche scegliere di dirottare Lloyd Kelly sulla fascia, visto che l'inglese è dotato di ottima gamba e un piede sinistro molto educato. Ma non finisce qui: anche Zeki Celik e Pierre Kalulu sono stati provati sull'out opposto anche in questa preseason. A loro si aggiunge Weston McKennie, jolly prezioso e tuttofare per Spalletti. Toccherà ad Andrea Cambiaso ritornare il calciatore che aveva stupito nei primi mesi in bianconero e tornare titolare inamovibile. Magari anche grazie a un nuovo inizio, col 20 sulle spalle.

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