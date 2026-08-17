Il rapporto con Spalletti, la scelta di Carnevali e gli obiettivi Juve: Elkann svela tutto

Obiettivi e ambizioni della Juventus

In chiusura, John Elkann ha parlato delle ambizioni bianconere, con la squadra di Luciano Spalletti che deve tornare alla vittoria come la storia del club impone: "L’ambizione della Juventus è sempre stata e sarà sempre quella di vincere. Uno deve iniziare a vincere, e vincendo si iniziano a raggiungere obiettivi in Italia e in Europa. Quest’anno abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa ed è importante portarli avanti. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli e da uno all’altro passa un tempo importante anche per poter ricostruire. Oggi siamo in una fase di ricostruzione. È importante farla bene. Tutti in Juventus sono concentrati a farlo ed è quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è la giornata della Juventus. È una partita in cui vince sempre la Juventus e che accomuna tutti quelli che amano la amano, che sono tantissimi. È un momento in cui si apprezza il futuro della Juve in famiglia. Quest’anno siamo anche di più, abbiamo superato i 22 mila ed è bello poterlo fare a casa nostra qui a Torino".