Spalletti: "Sono stato zitto per ascoltare Elkann. Vicario? Lo avevamo nel mirino". E su Lucumi...

Gli acquisti di Vicario e Lucumi

Tra i temi toccati da Spalletti c'è anche il nuovo portiere Vicario. L'allenatore bianconero non nasconde la soddisfazione per l'operazione, spiegando che l'estremo difensore era già da tempo nel mirino della Juventus: "Sono soddisfatto. Era uno di quelli che avevamo nel mirino. Ci sono state situazioni che si sono allungate. Siamo contenti che Guglielmo sia con noi", ha dichiarato. Spalletti conosce molto bene Vicario e ne evidenzia esperienza, maturità e ancora giovane età: "Lo si conosce bene, io lo conosco benissimo. È un portiere esperto e che ha avuto la sua maturità. È anche giovane". L'esperienza con gli Spurs, soprattutto nell'ultimo periodo, non è stata altrettanto positiva. E Spalletti ammette di non avere una spiegazione precisa: "Non è stato così positivo l'ultimo periodo al Tottenham e non è ben chiaro il motivo".La fiducia della Juventus, però, è totale. Il tecnico lo ribadisce senza giri di parole: "Noi siamo convinti di aver preso un top". Infine su Lucumi: "Nei limiti del possibile, siamo andati a cercare calciatori funzionali e forti. Lui è sicuramente così. Abbiamo speso anche un po' di soldini con lui perché il livello è alto. Vogliamo migliorare questa doppia posizione perché abbiamo bisogno di più calciatori che possano avere una lotta per guadagnarsi il posto".