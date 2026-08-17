Kessie aspetta, Mateta e Sorloth non tramontano: Nico in uscita, il punto sul mercato Juve

Si conclude la preseason della Juventus . Quarantacinque minuti nella festa in famiglia contro la Next Gen all'Allianz Stadium e ora testa all'esordio in campionato del Benito Stirpe contro il neopromosso Frosinone . Il commento dell'ultimo test e il mercato, con occhio attento agli arrivi di Jhon Lucumí e Guglielmo Vicario , sono stati al centro dell'appuntamento odierno di 'AperiMercato', in onda tutti i giorni sul canale youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, il direttore Guido Vaciago e Nicolò Schira.

Elkann in panchina con Spalletti

"Per me è una citazione al passato. Mi ha ricordato il nonno che era in panchina a Villar Perosa", ha raccontato Guido Vaciago. "Mi sembra un bel segnale e significativo che ci sia un trasporto superiore rispetto al passato", ha poi aggiunto il direttore di Tuttosport. Guido Vaciago sottilinea come sia scattato un feeling tra John Elkann e Luciano Spalletti come non era mai successo con nessun altro allenatore in passato. "Forse solo con Allegri era scattato un rapporto umano", ha poi aggiunto. Il Ceo della Exor ha parlato a Sky Sport delle ambizioni bianconere e del rapporto con l'allenatore bianconero e l'amministratore delegato Giovanni Carnevali (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).