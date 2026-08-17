Kessie aspetta, Mateta e Sorloth non tramontano: Nico in uscita, il punto sul mercato Juve

Si conclude la preseason della Juventus. Quarantacinque minuti nella festa in famiglia contro la Next Gen all'Allianz Stadium e ora testa all'esordio in campionato del Benito Stirpe contro il neopromosso Frosinone. Il commento dell'ultimo test e il mercato, con occhio attento agli arrivi di Jhon Lucumí e Guglielmo Vicario, sono stati al centro dell'appuntamento odierno di 'AperiMercato', in onda tutti i giorni sul canale youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, il direttore Guido Vaciago e Nicolò Schira.
Elkann in panchina con Spalletti
"Per me è una citazione al passato. Mi ha ricordato il nonno che era in panchina a Villar Perosa", ha raccontato Guido Vaciago. "Mi sembra un bel segnale e significativo che ci sia un trasporto superiore rispetto al passato", ha poi aggiunto il direttore di Tuttosport. Guido Vaciago sottilinea come sia scattato un feeling tra John Elkann e Luciano Spalletti come non era mai successo con nessun altro allenatore in passato. "Forse solo con Allegri era scattato un rapporto umano", ha poi aggiunto. Il Ceo della Exor ha parlato a Sky Sport delle ambizioni bianconere e del rapporto con l'allenatore bianconero e l'amministratore delegato Giovanni Carnevali (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).
L'arrivo di Vicario
Intanto, la Juventus ha accolto Guglielo Vicario. L'ex Empoli arriva dopo una stagione non positiva al Tottenham ed è in cerca di rilancio. Guido Vaciago ha così commentato: "Di Gregorio era arrivato con un hype pazzesco e si è visto cosa è diventato. Vicario arriva con un'aura negativa anche esagerata. È stato nel giro della Nazionale ed è tra i 5-6 portieri migliori d'Italia. Vediamolo e mettiamolo alla prova. È indubbio che si tratti di una soluzione transitoria e lo stesso Vicario si gioca tanto, essendoci il riscatto in ballo".
Il direttore di Tuttosport ha sottolineato come anche la narrazione della trattativa per Vicario abbia condizionato il parere dei tifosi. "Contro il Frosinone mi aspetto giocherà Perin. Poi Vicario potrebbe diventare il titolare dalla seconda giornata", ha poi concluso Guido Vaciago.
Il punto sulle cessioni
Nico Gonzalez è tornato e si è allenato in solitaria, oggi però non era presente all'Allianz Stadium per la presentazione della squadra, così come Arthur. È un segnale di come i due siano sulla lista dei partenti. Lo stesso argentino sta spingendo per tornare all'Atletico Madrid. I bianconeri hanno fissato un prezzo e si cerca l'accordo col Cholo Simeone. La Juventus guarda sempre ad Alexander Sorloth, che potrebbe essere un'opportunità di scambio. Anche Arkadiusz Milik era assente alla festa dell'Allianz Stadium. Il polacco è sul mercato e si cerca una soluzione che possa andare bene a entrambe le parti in causa. L'ex Napoli ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Per Fabio Miretti potrebbero arrivare offerte. La Juventus lo valuta 12-15 milioni di euro. Su Juan Cabal c'è sempre il Bologna, con cui sono andati avanti i discorsi nella trattativa che poi ha portato Jhon Lucumí in bianconero.
Mateta, Sorloth, Zirkzee e le ultime sul mercato
Jean-Philippe Mateta piace perché è un attaccante fisico e perché ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Non convince del tutto sotto il punto di vista fisico, ma è un nome da tenere in considerazione. Dopo gennaio, potrebbe esserci un affondo, ma prima bisognerà capire la tenuta del ginocchio. Così come Alexander Sorloth, che potrebbe rientrare in un eventuale scambio con Nico Gonzalez, visto che l'argentino spinge per tornare a giocare per i colchoneros. Anche Joshua Zirzkee è un'opportunità, ma non è il primo nome per l'attacco. Anche per caratteristiche, Luciano Spalletti chiede un numero 9 d'area di rigore, mentre l'attaccante del Manchester United sarebbe più un calciatore da raccordo.
La Juventus, infine, cerca un profilo di altissimo livello per il centrocampo. Non a caso è stato raggiunto l'accordo con Franc Kessie. L'ivoriano sta aspettando i bianconeri. L'ex Milan è la prima scelta assoluta. Per poter affondare il colpo, bisognerà però prima sfoltire la rosa (in particolar modo con le uscite di Arthur e Fabio Miretti). Youssouf Fofana era un'opportunità di mercato, ma non si è andati avanti nelle trattative col Milan, che lo ha messo in vendita. Infine, si cerca anche un laterale sinistro, ma non è una primissima necessità. Anche in questo caso, si aspetta un'opportunità dal mercato.
Si conclude la preseason della Juventus. Quarantacinque minuti nella festa in famiglia contro la Next Gen all'Allianz Stadium e ora testa all'esordio in campionato del Benito Stirpe contro il neopromosso Frosinone. Il commento dell'ultimo test e il mercato, con occhio attento agli arrivi di Jhon Lucumí e Guglielmo Vicario, sono stati al centro dell'appuntamento odierno di 'AperiMercato', in onda tutti i giorni sul canale youtube di Tuttosport con Cristiano Corbo, il direttore Guido Vaciago e Nicolò Schira.
Elkann in panchina con Spalletti
"Per me è una citazione al passato. Mi ha ricordato il nonno che era in panchina a Villar Perosa", ha raccontato Guido Vaciago. "Mi sembra un bel segnale e significativo che ci sia un trasporto superiore rispetto al passato", ha poi aggiunto il direttore di Tuttosport. Guido Vaciago sottilinea come sia scattato un feeling tra John Elkann e Luciano Spalletti come non era mai successo con nessun altro allenatore in passato. "Forse solo con Allegri era scattato un rapporto umano", ha poi aggiunto. Il Ceo della Exor ha parlato a Sky Sport delle ambizioni bianconere e del rapporto con l'allenatore bianconero e l'amministratore delegato Giovanni Carnevali (QUI LE DICHIARAZIONI COMPLETE).