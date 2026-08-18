Di Gregorio, ora l'addio Juve è assicurato: la nuova destinazione dell'ex acquisto di Giuntoli

Il virus influenzale, che l’ha colpito a Ferragosto, ha evitato un pomeriggio di sorrisi forzati ed imbarazzi ieri allo Stadium a Michele Di Gregorio e alla Signora, che ormai sono alla stregua di due separati in casa. A maggior ragione dopo l’arrivo di Vicario. Motivo per cui c’è la volontà da entrambe le parti di trovare il prima possibile una soluzione. Con la stessa Juventus che ha aperto la porta alla partenza del portiere classe 1997 con la formula del prestito. Anche secco come accaduto in occasione del trasferimento di Openda al Lione, purché lo stipendio sia totalmente a carico di chi prenderà l’estremo difensore di Corsico. Nelle ultime ore sono circolate le voci più disparate e fantasiose, ma che non corrispondono minimamente alla realtà. Mai infatti Di Gregorio si è proposto al Torino e tantomeno sta prendendo in considerazione al momento un ritorno al neo promosso Monza.

La pista estera L’Uomo DiGre sta, invece, volgendo lo sguardo all’estero come tappa per proseguire la propria carriera dopo l’ultima tribolata stagione juventina. Il suo agente Carlo Alberto Belloni aveva avviato i dialoghi con alcune società inglesi, ma almeno finora queste piste non sono decollate. Adesso sull’estremo difensore bianconero è piombato forte l’Olympique Marsiglia, che nelle ultime 72 ore ha avuto due conference-call col club bianconero e i rappresentanti del giocatore, trovando grande apertura da parte di tutte le parti in causa. L’OM, infatti, è alla ricerca di un nuovo numero uno dopo la partenza di Geronimo Rulli in direzione Manchester City. Al momento però le casse della società transalpine sono vuote. Tradotto: i marsigliesi sono costretti a chiudere un’operazione a titolo temporaneo attraverso la formula del prestito.

Juventus Altra incertezza e rimpallo goffo, Di Gregorio non evita il 2-0 Inter L'ok del giocatore Soluzione questa molto gradita anche allo stesso Di Gregorio, che ha dato piena disponibilità al possibile trasferimento al Velodrome. Ecco perché l’affare può entrare nel vivo nelle prossime ore, al netto del fatto che la dirigenza del Marsiglia stia tenendo in caldo anche un’altra opzione tra i pali: Marcin Bulka (Neom FC) che però ha costi più elevati rispetto al collega italiano. Tra l’altro il dt bianconero Ricky Massara vanta ottimi rapporti e un canale privilegiato con l’OM come testimoniano le varie operazioni condotte negli ultimi anni sia al Rennes sia alla Roma. Un fattore questo da non trascurare e che può aiutare ad arrivare a una conclusione positiva della trattativa. Di Gregorio-Marsiglia: avanti tutta. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE