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"Deve dimostrare con noi di essere superiore: le potenzialità ci sono": il messaggio al talento Juve

Brambilla sprona la gemma diciannovenne a farsi le ossa in Next Gen: "È sempre il campo quello che parla"
Mauro Munno
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - L’ultima sua volta allo Stadium si ricordava per il battimano un po’ derisorio e un po’ provocatorio nei confronti di Conceicao. Questa volta Jhon Lucumí gli applausi li ha ricevuti. Il nuovo numero 26 della Juventus è stato accolto con calore dai tifosi bianconeri durante la passerella iniziale riservata a lui e agli altri nuovi acquisti. Il club ha formalizzato ieri il suo arrivo dal Bologna a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il chiarimento con Chico, accompagnato dai sorrisi, era già arrivato durante il Mondiale. Dimenticato anche il piccolo screzio con Spalletti: «Sei contento?». «Molto, grazie mille», ha risposto il colombiano abbracciando il suo nuovo tecnico.

Spalletti e l'arrivo di Lucumì

La verità è che Lucio l’ha fortemente desiderato anche per quella grinta e quella personalità di cui la rosa della Juventus gridava necessità: «Lucumí ha quella garra lì che a noi fa comodo, quella del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status, non sa fare diversamente». Il 28enne, che ha già svolto il primo allenamento individuale in campo dopo visite e firma, gridava invece da settimane “Juve” al suo entourage: Jhon ha voluto e saputo aspettare Madama rispedendo al mittente i sondaggi dalla Premier e un’offerta dal Galatasaray. L’ex Bologna battaglierà con Kelly per la casella sul centro-sinistra della difesa: «Noi, nel limite del possibile, siamo andati a cercare giocatori funzionali e forti e lui è sicuramente così», ha spiegato l’allenatore di Certaldo. «Abbiamo anche speso un po’ di soldini per lui perché il livello è altissimo nel ruolo e quello che vogliamo fare è migliorare questa doppia posizione dentro la squadra, perché per il campionato che sarà abbiamo bisogno di più calciatori che possano contendersi il posto».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Brambilla sulla Next Gen e su Lucina

Come Spalletti, anche Brambilla avrebbe voluto giocarsi l’amichevole in famiglia un po’ più a lungo: «Ma sì, è un peccato finirla così presto. Di solito si andava più avanti, i nostri ragazzi ci tenevano a giocare. Poi la partita di oggi è stata una festa. Noi abbiamo cercato di fare quello che riuscivamo, penso che i nostri giocatori si siano divertiti e che sia stata una bella esperienza per loro». Tanti i ragazzi della Next Gen che durante la pre-season sono stati aggregati alla prima squadra: «Hanno fatto un’esperienza per loro importante perché sono stati a contatto con i giocatori veri, con Spalletti e tutto il suo staff. Hanno avuto anche occasione di giocare, alcuni sono riusciti a mettersi in mostra. Per loro la cosa fondamentale è che, quando poi ritornano da noi, si “settino” su quella che è la dimensione della Next Gen e della Serie C, dove ci sono sicuramente difficoltà diverse rispetto a ciò che trovano sopra».

Gli occhi sono sempre puntati sul talento di Licina, ma Brambilla, che non ama parlare al singolare, predica calma: «Deve dimostrare con noi di essere di livello superiore. Ha le potenzialità per poterlo fare, poi è sempre il campo quello che parla. Sicuramente hanno tutti la testa giusta, la volontà e l’applicazione per crescere, questo è fondamentale». Salutata anzitempo la Coppa Italia, la seconda squadra si concentrerà esclusivamente sul campionato che vedrà la Juve bis nuovamente impegnata nel girone A: «Sicuramente dal punto di vista logistico per noi è più semplice, perché chiaramente le trasferte sono meno impegnative. Poi le avversarie sono toste, come nel girone B o in quello C. Comunque la Serie C è un campionato complicato, dove bisogna essere all’altezza e soprattutto, per quanto ci riguarda, si deve crescere dal punto di vista caratteriale, dell’atteggiamento, perché nulla ci verrà mai regalato». Come alla Juve dei grandi, che però si è regalata Lucumí da sola.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - L’ultima sua volta allo Stadium si ricordava per il battimano un po’ derisorio e un po’ provocatorio nei confronti di Conceicao. Questa volta Jhon Lucumí gli applausi li ha ricevuti. Il nuovo numero 26 della Juventus è stato accolto con calore dai tifosi bianconeri durante la passerella iniziale riservata a lui e agli altri nuovi acquisti. Il club ha formalizzato ieri il suo arrivo dal Bologna a fronte di un corrispettivo di € 19,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a € 0,6 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il chiarimento con Chico, accompagnato dai sorrisi, era già arrivato durante il Mondiale. Dimenticato anche il piccolo screzio con Spalletti: «Sei contento?». «Molto, grazie mille», ha risposto il colombiano abbracciando il suo nuovo tecnico.

Spalletti e l'arrivo di Lucumì

La verità è che Lucio l’ha fortemente desiderato anche per quella grinta e quella personalità di cui la rosa della Juventus gridava necessità: «Lucumí ha quella garra lì che a noi fa comodo, quella del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status, non sa fare diversamente». Il 28enne, che ha già svolto il primo allenamento individuale in campo dopo visite e firma, gridava invece da settimane “Juve” al suo entourage: Jhon ha voluto e saputo aspettare Madama rispedendo al mittente i sondaggi dalla Premier e un’offerta dal Galatasaray. L’ex Bologna battaglierà con Kelly per la casella sul centro-sinistra della difesa: «Noi, nel limite del possibile, siamo andati a cercare giocatori funzionali e forti e lui è sicuramente così», ha spiegato l’allenatore di Certaldo. «Abbiamo anche speso un po’ di soldini per lui perché il livello è altissimo nel ruolo e quello che vogliamo fare è migliorare questa doppia posizione dentro la squadra, perché per il campionato che sarà abbiamo bisogno di più calciatori che possano contendersi il posto».

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