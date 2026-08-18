Gatti stavolta il tackle lo prende! E quello striscione per Spalletti...l'invasione dei tifosi Juve

TORINO - L’immagine è un po’ comica, ma rende l’idea: Gatti travolto e scaraventato a terra da un tifoso scivolato sul prato dello Stadium . A metà tra il “love bombing” e l’intervento scomposto, da dietro: più da cartellino arancione che da giallo. È stata la tradizionale invasione di campo più precoce nella storia, lunga 67 anni, del vernissage bianconero. Ritoccato il record della scorsa stagione: buona parte degli oltre 23mila tifosi bianconeri ha vinto la resistenza degli steward e si è riversata in campo prima che l’arbitro fischiasse l’inizio del secondo tempo. Nonostante delusioni e frustrazioni recenti, è troppa la voglia di Juventus per la gente della Juventus , tra chi ha braccato i giocatori alla ricerca di un cimelio, chi si è scattato un selfie sdraiato sull’erba e chi ha tentato di rubare le bandierine degli angoli.

Spalletti, lo striscione per la mamma

C’è l’affetto esuberante e quello più intimo: “Condoglianze, Mister”, è stato il discreto ma significativo striscione dedicato dalla Curva Sud a Spalletti per la recente scomparsa della cara mamma Ilva. La sintonia tra Lucio e il popolo bianconero prosegue come quella tra il tecnico e John Elkann, che ha seguito partita e festa seduto al suo fianco, in panchina. L’Ingegnere, come molti dei giocatori che non hanno preso attivamente parte all’incontro, ha dedicato tempo e autografi ai tifosi. Ritrovata la vicinanza, è arrivato il momento di riprendersi anche le vittorie. L’ingegnere, come molti dei giocatori che non hanno preso attivamente parte all’incontro, ha dedicato tempo e autografi ai tifosi. Ritrovata la vicinanza, è arrivato il momento di riprendersi anche le vittorie.