Juve, serve un colpo a centrocampo e una nuova mentalità

Ci sono dei momenti in cui i giocatori della Juve sembrano impegnati in un trasloco di un appartamento di medie dimensioni, quando cercano faticosamente di portare la palla dalla propria trequarti a quella altrui. Tanti passaggi, troppa imprecisione e poca velocità nel far correre il pallone oltre a un certo impaccio nello sviluppo verticale: i quarantacinque minuti di allenamento contro la Next Gen confermano che questo è il problema della Juventus, a cinque giorni dall’inizio del campionato e a due settimane dalla fine del mercato. È un vecchio guaio della squadra che ha più motivazioni: la cronica mancanza di qualità del centrocampo; la timidezza in costruzione di Bremer e Kelly; l’atipicità dei due esterni (Kalulu è in realtà un centrale e Cambiaso non si sa più cosa sia) il contributo dei quali alla fase offensiva, per ragioni diverse, risulta essere non sempre costante e all’altezza. Poi, quando la palla arriva - in qualche modo - da quelli là davanti, diventano comunque discrete le possibilità che succeda qualcosa, vista la presenza di Yildiz, Conceiçao e dello stesso Kolo Muani. Il problema è quindi abbastanza importante ma, nello stesso tempo, abbastanza circoscritto.

Douglas Luiz indispensabile, a centrocampo serve qualcosa Spalletti l’aveva in parte risolto lo scorso anno, quando il suo arrivo aveva aumentato notevolmente la fluidità del gioco. Nel mezzo di un’estate accorciata dal Mondiale e dal remunerativo vagabondare agli antipodi, non si è ancora rivista la Juve che creava decine di occasioni (salvo poi sbagliarle, ma è un altro discorso). Forse è solo questione di tempo, ritmi e allenamenti. Forse, come ha detto lo stesso Spalletti, manca ancora qualcosa, in particolare a centrocampo, dove al momento si sta, infatti, rendendo quasi indispensabile Douglas Luiz. Il che è una buona e una cattiva notizia nello stesso tempo: perché da una parte indica che esistono delle possibilità di rigenerare un giocatore e un investimento (50 milioni) dati per persi, ma dall’altra non è una buona notizia se uno dei giocatori più importanti sia proprio lui, che ha indubbie qualità tecniche, con le quali realizza idee brillanti, ma è ancora piuttosto lento e conserva la sinistra tendenza a perdere palloni sanguinosi. Insomma, affidarsi a Douglas rimane un rischio, anche se ieri, come nel resto delle amichevoli, sono state le sue giocate a squarciare la monotonia dello sviluppo del gioco. Ma se la Juve vuole prendere qualcuno a centrocampo, dal centrocampo qualcuno deve far uscire e, al momento, tutto è immobile sul difficile fronte delle uscite.

Juventus Juve, festa allo Stadium contro la Next Gen sotto gli occhi di Elkann: tifosi in campo Vicario, chiusa la questione portiere. Quei colpi Juve arrivati nella sfiducia... La ricostruzione non è facile e forse nemmeno Giovanni Carnevali, che certo non sottovalutava le difficoltà, pensava a mesi così complicati. I tifosi, da parte loro, osservano perplessi, con un grado forse un po’ eccessivo di scetticismo, come dimostra la vicenda del portiere, chiusa ufficialmente ieri mattina con l’arrivo di Vicario, preso in prestito senza vincoli dal Tottenham. È ovvio che non si tratta dell’erede naturale di Buffon e neanche di Szczesny, ma la negatività che circonda il suo arrivo non è giustificata e sembra più che altro essere il frutto della narrazione della ricerca del nuovo numero uno. Essere indicato, fin dall’inizio, come l’ultima delle scelte non sta aiutando Vicario, che pochi - fra i suoi detrattori - hanno forse visto all’opera negli ultimi due anni e parlano per sentito dire. Il nuovo portiere può consolarsi riflettendo sul fatto che, negli ultimi anni, gli acquisti accolti come grandi colpi si sono rivelati dei clamorosi flop (per esempio Koopmeiners era stato accolto da tutti, noi compresi, come un centrocampista risolutivo), mentre i giocatori sbarcati fra l’indifferenza o la sfiducia, sono poi diventati importanti (Kalulu su tutti). Juventus Vicario è arrivato a Torino: foto e abbracci con i tifosi Juve Rifiutare la sconfitta In questo scenario, ipotizzare l’apertura di un ciclo vincente, come ha fatto John Elkann, è avventuroso, ma nello stesso doveroso. Perché la Juve, insieme ai campioni che, per ora, scarseggiano nella rosa, deve ritrovare lo spirito e la mentalità che ha contraddistinto ogni ciclo vincente. Ragionare in modo juventino, puntare sempre e comunque l’obiettivo più importante, non scendere mai a compromessi con le proprie ambizioni. Un grande ex giocatore bianconero spiegava come quello che contraddistingue un autentico giocatore della Juve non è tanto la voglia di vincere, che quella ce l’hanno tutti (visto che difficilmente troverai chi ha voglia di perdere), quanto il rifiuto della sconfitta, ovvero il combattere fino all’ultimo secondo, spendendo l’ultimo millilitro di sudore per evitarla. L’accettazione della sconfitta come una cosa “normale” e “possibile” è il primo virus che la nuova dirigenza deve estirpare dalla squadra, cercando di ricreare lo spirito necessario a rifondare un gruppo agguerrito. La Juve non è mai stata una collezione di figurine e, raramente, ha vinto per l’estro di un singolo o di un paio di grandi campioni. Anche quando poteva contare su gente come Sivori, Platini, Zidane o Del Piero, la Juve è sempre stata una squadra e un gruppo agonisticamente corazzato. Un ciclo ricomincia anche da lì, non solo dai colpi di mercato. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

