Juve, anche Rugani può partire: le due richieste dalla Serie A

Prima l' ufficialità di Jhon Lucumí , poi lo sbarco a Torino di Guglielmo Vicario : la Juventus ha vissuto ore calde sul mercato, soprattutto sul fronte entrate. Adesso, Giovanni Carnevali e Frederic Massara dovranno lavorare per sfoltire la rosa prima di poter piazzare gli ultimi colpi in entrata per completare l'organico da mettere a disposizione di Luciano Spalletti . Tra i partenti c'è anche Daniele Rugani , rientrato dal prestito alla Fiorentina ma con le valigie pronte e in cerca di una nuova squadra. Su di lui ci sono due club di Serie A.

Lazio e Monza su Rugani

Nella festa all'Allianz Stadium contro la Juventus Next Gen, Daniele Rugani avrebbe dovuto giocare uno spezzone di gara nella ripresa, invece l'invasione pacifica dei tifosi ha fatto concludere, come da tradizione, anticipatamente l'incontro. Il trentaduenne è uno dei calciatori destinati a salutare la Juventus, soprattutto dopo l'arrivo di Jhon Lucumí che ha chiuso spazi in difesa. Il Monza, neopromosso in Serie A, si è interessato al classe 1994 per rinforzare il reparto difensivo. E adesso si è aggiunta anche la Lazio. Dopo il tentativo in prestito per Fabio Miretti, i biancocelesti guardano ancora in casa bianconera e questa volta hanno chiesto informazioni per il difensore centrale. La Lazio è reduce da un difficile avvio di stagione, in cui è arrivata l'inaspettata eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova. Gennaro Gattuso ha bisogno di giocatori d'esperienza e Daniele Rugani risponderebbe all'identikit richiesto dall'ex commissario tecnico. La Juventus attende offensive per il proprio centrale, fuori dal progetto tecnico di Luciano Spalletti.