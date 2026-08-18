"La Juve deve riprendersi da un suicidio calcistico. Ecco chi serve a centrocampo e davanti"

La voglia di rivalsa dopo una stagione negativa, un centrocampo non esaltante e un mercato che può regalare ancora occasioni importanti: Alessio Tacchinardi ha parlato della Juventus e della stagione che sta per iniziare. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia bianconera dall'estate del 1994 al luglio del 2005, si aspetta un cambio di passo da parte della squadra di Luciano Spalletti, chiamata al riscatto dopo il mancato approdo in Champions League. Intervistato da SportMediaset, il cinquantunenne ha anche rifilato una stoccata a Dusan Vlahovic, volato al Besiktas di Vincenzo Italiano dopo i quattro anni e mezzo in bianconero.
Il momento della Juve
"Sicuramente una Juventus da valutare. Dopo una brutta stagione, un fallimento totale secondo me, perché comunque la Juve si è suicidata calcisticamente nella passata stagione non arrivando in Champions League. L'anno scorso sono mancate terribilmente ferocia, il veleno, la voglia di vincere, l'ossessione della vittoria", così ha esordito Alessio Tacchinardi. Per la leggenda bianconera, si sono viste cose buone e altre meno buone in questa preseason, conclusa con la festa in famiglia dell'Allianz Stadium: "La cosa che non mi è piaciuta è che si è ripartiti ancora con poca personalità, poca voglia di creare, invece la mentalità vincente si costruisce già dall’estate. La cosa positiva è avere dei giocatori come Kolo Muani, che rispetto a David è sicuramente un valore aggiunto".
Lotta scudetto e concorrenza
Alessio Tacchinardi vede i nerazzurri di Cristian Chivu favoriti per la vittoria dello scudetto: "L’Inter in questo momento è superiore a tutti". Per l'ex bianconero, anche gli azzurri di Massimiliano Allegri sono ancora un gradino sopra la squadra di Luciano Spalletti: "Napoli secondo me ha ancora qualcosa in più della Juve. Roma e Milan? Entrambe non sono superiori alla Juve". Discorso differente, invece, per la Fiorentina e il Como: "Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions perché la Juve si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è da Juve".
Stoccata a Vlahovic
Dopo quattro anni e mezzo, la Juventus ha salutato Dusan Vlahovic. Il serbo, che non ha rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, è ripartito dalla Turchia. Tacchinardi non nasconde la delusione per la fine del rapporto: "Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. È vero che poi i calciatori pensano ai loro interessi, però secondo me si era creato anche un bel feeling con la tifoseria. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlahovic verso la Juventus, perché comunque la Juve ha dato tanto a Dusan".
Mercato e cosa manca
Il rientro di Douglas Luiz non ha risolto i problemi in mezzo al campo. Il cinquantunenne è convinto che manchi qualcosa: un profilo alla Franck Kessié. "Un voto al centrocampo? Basso. Il centrocampo della Juve è il reparto che non mi sta convincendo, speravo che entrasse un giocatore tipo Kessié. Quindi non so lì in mezzo, per gli equilibri che ci sono adesso, chi possa prendere in mano questa squadra", ha aggiunto.
E poi ha parlato del mercato offensivo e dell'attaccante che manca per completare il reparto: "Non puoi prendere giocatori mostruosi a livello di ingaggio, però io prenderei Zirkzee. Per come gioca Spalletti sarebbe un giocatore molto interessante. Non ti dissangui a livello economico, hai già pagato tanto Kolo Muani, ma il suo vice non può essere David".
La voglia di rivalsa dopo una stagione negativa, un centrocampo non esaltante e un mercato che può regalare ancora occasioni importanti: Alessio Tacchinardi ha parlato della Juventus e della stagione che sta per iniziare. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia bianconera dall'estate del 1994 al luglio del 2005, si aspetta un cambio di passo da parte della squadra di Luciano Spalletti, chiamata al riscatto dopo il mancato approdo in Champions League. Intervistato da SportMediaset, il cinquantunenne ha anche rifilato una stoccata a Dusan Vlahovic, volato al Besiktas di Vincenzo Italiano dopo i quattro anni e mezzo in bianconero.
Il momento della Juve
"Sicuramente una Juventus da valutare. Dopo una brutta stagione, un fallimento totale secondo me, perché comunque la Juve si è suicidata calcisticamente nella passata stagione non arrivando in Champions League. L'anno scorso sono mancate terribilmente ferocia, il veleno, la voglia di vincere, l'ossessione della vittoria", così ha esordito Alessio Tacchinardi. Per la leggenda bianconera, si sono viste cose buone e altre meno buone in questa preseason, conclusa con la festa in famiglia dell'Allianz Stadium: "La cosa che non mi è piaciuta è che si è ripartiti ancora con poca personalità, poca voglia di creare, invece la mentalità vincente si costruisce già dall’estate. La cosa positiva è avere dei giocatori come Kolo Muani, che rispetto a David è sicuramente un valore aggiunto".