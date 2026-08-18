"La Juve deve riprendersi da un suicidio calcistico. Ecco chi serve a centrocampo e davanti"

Lotta scudetto e concorrenza

Alessio Tacchinardi vede i nerazzurri di Cristian Chivu favoriti per la vittoria dello scudetto: "L’Inter in questo momento è superiore a tutti". Per l'ex bianconero, anche gli azzurri di Massimiliano Allegri sono ancora un gradino sopra la squadra di Luciano Spalletti: "Napoli secondo me ha ancora qualcosa in più della Juve. Roma e Milan? Entrambe non sono superiori alla Juve". Discorso differente, invece, per la Fiorentina e il Como: "Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions perché la Juve si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è da Juve".