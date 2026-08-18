Nico Gonzalez, irrompe il Besiktas! Dopo Vlahovic Italiano vuole anche l'altro ex viola

Non solo Dusan Vlahovic : il Besiktas e Vincenzo Italiano hanno messo nel mirino anche Nico Gonzalez . Rientrato a Torino dopo il mancato riscatto da parte dell' Atletico Madrid (che sta comunque lavorando per riportarlo alla corte del Cholo Simeone ), l'argentino è uno dei calciatori in uscita e la Juventus punta a monetizzare per poter poi reivestire milioni sul mercato per arrivare agli ultimi colpi in entrata. Dopo gli interessi di Inter e Milan , quindi, c'è una nuova pretendente per il ventottenne.

Lo scorso 13 agosto Nico Gonzalez si è rivisto alla Continassa . Allenamento individuale per l'attaccante, che è tornato a lavorare dopo la partecipazione al Mondiale. Torino però è soltanto uno scalo . Dopo il prestito dello scorso anno all' Atletico Madrid , l'argentino è pronto per una nuova avventura. Un segnale importante è arrivato nella festa bianconera dell'Allianz Stadium : il classe 1998 non è stato presentato ai tifosi, come gli altri esuberi Arthur e Milik . Tradotto: Nico Gonzalez è destinato a lasciare la Juventus. I colchoneros sono sempre vigili, ma adesso si è inserito il Besiktas . Secondo quanto riportato da Sky Sport Ch, il club tuco sarebbe pronto a fare sul serio, presentando un'offerta in prestito con diritto di riscatto . La Juventus sarebbe propensa a una cessione a titolo definitivo, ma ascolterà sicuramente la proposta visto che non considera l'argentino un profilo su cui puntare nella stagione che sta per iniziare. Da capire la volontà di Nico Gonzalez, che non aveva nascosto la voglia di tornare a vestire la maglia dell'Atletico Madrid. Un ruolo importante potrebbero svolgerlo proprio Dusan Vlahovic e Vincenzo Italiano.

Nico e il rapporto con Vlahovic e Italiano

Nico Gonzalez è in cerca di rilancio e potrebbe puntare a farlo anche grazie a due volti noti. L'argentino ha già condiviso lo spogliatoio con Dusan Vlahovic. Tra Fiorentina e Juventus, i due hanno giocato insieme in 42 occasioni. In queste partite, il serbo ha segnato 3 gol grazie a un'assistenza dell'argentino. Un gol anche per Nico Gonzalez su assist di Vlahovic. A Firenze, Vincenzo Italiano è stato importante per l'attaccante classe 1998, con cui forse ha vissuto le sue migliori stagioni da calciatore. In 86 presenze, l'argentino ha collezionato 25 gol e 14 assist. Tre ex Fiorentina che potrebbero rilanciarsi insieme in Turchia: il Besiktas ci prova.

Vice Vlahovic dalla Serie A

Il Besiktas continua a guarda anche in Serie A e ha messo nel mirino anche Farès Ghedjemis del Frosinone (avversario della Juventus nell'esordio in campionato domenica alle ore 18:30). Il club turco avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 12 milioni di euro più due di bonus. Sul classe 2002 c'è anche il Monaco, che ha offerto due milioni in meno.

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