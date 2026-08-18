Pugno show, subito doppietta con l'Ajax! La Juve osserva: i termini dell'operazione e il futuro

È subito Diego Pugno show in Olanda. Soltanto poche settimane fa il ventenne aveva lasciato la Juventus per trasferirsi all'Ajax U21. Ieri sono arrivate le prime due reti con la maglia dei Lancieri, alla seconda presenza in campionato: un bel biglietto da visite per il giovane talento, che già in bianconero aveva fatto vedere le sue doti da bomber. La doppietta, però, non è basta a evitare la sconfitta per i biancorossi, che si sono arresi contro l'FC Emmen, dopo una partita piena di colpi di scena e terminata 6-4 per gli avversari.

Doppietta per Pugno con l'Ajax U21 Appena vent'anni, ma cinque vissuti da giovane star in bianconero: Diego Pugno ha compiuto una veloce trafila nelle giovanili della Juventus. Ha anche realizzato il sogno di esordire in prima squadra. Era il primo gennaio del 2024, quando il classe 2006 giocò sei minuti contro il Lecce, subentrando al posto di Francisco Conceiçao (partita poi terminata 1-1). A inizio luglio ha lasciato la Vecchia Signora per passare in Olanda e vestire la maglia dell'Ajax U21. Subito le luci della ribalta: alla seconda presenza in campionato, il classe 2006 ha realizzato una doppietta. I lancieri hanno però perso contro l'FC Emmen, inanellando la seconda sconfitta in due uscita (ko all'esordio contro l'FC Dordrecht). Inizio difficile per l'Ajax, ma positivo per Pugno, che ora vuole continuare a segnare e stupire.

Juventus Juve, festa allo Stadium contro la Next Gen sotto gli occhi di Elkann: tifosi in campo I dettagli dell'operazione e il futuro Diego Pugno si è trasferito all'Ajax in prestito. I lancieri avranno la possibilità di esercitare un diritto di riscatto al termine della stagione per acquistarlo poi a titolo definitivo dalla Juventus. Oltre alla presenza in Serie A, la punta italiano ha collezionato 9 presenze e realizzato 2 reti con la maglia della Juventus Next Gen, primi gol tra i professionisti per il classe 2006. E ora in Olanda non ha intenzione di fermarsi. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE