Lucumi e la voglia di Juve: "Club più grande. Mi ispiro alla BBC". E sul rapporto con Spalletti…

Lucumi è pronto a cominciare la sua nuova avventura in bianconero. Il difensore colombiano è stato acquistato dalla Juventus per rinforzare il reparto arretrato e ha già vestito i nuovi colori (almeno in video), raccontando al canale ufficiale del club tutta la sua emozione per l’approdo a Torino. Dalle parole sui grandi centrali che hanno fatto la storia della Vecchia Signora ai riferimenti colombiani, fino alla voglia di conoscere i nuovi compagni e di calarsi subito nelle idee di Luciano Spalletti, che punta molto su di lui. E il messaggio ai tifosi è già chiaro: vuole farsi trovare pronto all’Allianz Stadium.

Lucumi, le prime parole da difensore della Juve Il neo difensore bianconero ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club: "Sono molto contento per essere arrivato qui, nella squadra più grande d'Italia. Sono davvero emozionato e aspetto di poter adattarmi velocemente ai miei compagni per dargli una mano in questa stagione". Poi Lucumi ha rivelato anche chi sono i suoi riferimenti, sia dal punto di vista nazionale sia come ruolo: "A chi mi ispiro? Cuadrado credo abbiamo fatto un gran lavoro ed è un riferimento in Colombia. Poi la Juve ha avuto grandi difensori come Chiellini, Bonucci, Barzagli, dei riferimenti per me e per chi gioca nella mia posizione".

Juventus Lucumi, dalla firma al primo allenamento: subito in campo alla Continassa tra sorrisi e sudore L'ex Bologna nella giornata di ieri ha già conosciuto lo spogliatoio: "Come mi ha accolto Spalletti e la squadra? Solo saluti, poi abbiamo tempo per parlare e per dirmi quello che vuole e che posso fare per la squadra. Cosa posso portare qui? Adesso mi sento maturo e con questi compagni di alto livello, penso che posso dare un aiuto e cose importanti alla Juve". Infine un messaggio per i suoi nuovi tifosi: "Sono contento di stare qua e non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium". WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE