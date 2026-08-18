Vicario è un nuovo giocatore della Juve: adesso è ufficiale. La formula e tutte le cifre dell’affare

La porta della Juventus ha finalmente il suo nuovo padrone. Guglielmo Vicario è ufficialmente un giocatore bianconero: il portiere ha completato le visite mediche di rito, ha poi messo nero su bianco il suo accordo con il club e ora è pronto a raccogliere una delle sfide più importanti della sua carriera. Torino lo aspetta, l'Allianz Stadium pure: il prossimo obiettivo è prendersi i pali della Vecchia Signora, con il benestare di Spalletti, dopo un anno disastroso da parte di Di Gregorio.
Vicario, esperienza e voglia di rilancio
Per Vicario non sarà necessario alcun periodo di apprendistato. Il portiere conosce già perfettamente la Serie A, avendoci costruito gran parte della propria carriera prima del trasferimento in Premier League. Sa cosa significa giocare sotto pressione, conosce il campionato italiano e non dovrà quindi affrontare il classico percorso di adattamento che spesso accompagna un nuovo acquisto. A Torino, però, arriva anche un estremo difensore desideroso di rilanciarsi. L'esperienza con gli Spurs gli ha permesso di misurarsi con il calcio inglese e con la Premier League, ma l'ultima stagione è stata tutt'altro che semplice.
La Juventus può rappresentare dunque una nuova partenza: una maglia prestigiosa, nuove motivazioni e la possibilità di tornare protagonista assoluto tra i pali. E proprio l'esperienza internazionale maturata negli ultimi anni può diventare un valore aggiunto per una squadra che punta a ritrovare solidità e continuità nel reparto arretrato. Con il suo arrivo però, l'addio di Di Gregorio è quasi cosa certa...
Di Gregorio-Marsiglia: si tratta
L'arrivo di Vicario apre inevitabilmente anche il capitolo relativo al futuro di Michele Di Gregorio. Nel frattempo, l'Olympique Marsiglia sta trattando per portare il portiere in Provenza. Il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento a titolo temporaneo, con la possibile esperienza francese destinata a concludersi al termine della stagione. Fra Torino e Marsiglia ci sono già state due chiamate nel corso del fine settimana e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. La trattativa rompe così il silenzio sul futuro dell'ex Monza, per il quale la Juventus, fino a questo momento, non aveva ancora ricevuto offerte concrete né dall'Italia né dall'estero, dopo l'anno disastroso. L'interesse del Marsiglia potrebbe quindi rappresentare il primo passo verso una nuova avventura per il portiere. La porta della Vecchia Signora si è quindi rifatta il vestito e il neo arrivo Vicario ha ricevuto anche gli elogi da una leggenda della storia della Juve.
Buffon e l'elogio a Vicatio
A sponsorizzare il nuovo numero uno bianconero ci aveva pensato nei giorni scorsi anche Buffon, ex portiere e capitano della Juventus, intervenuto sulla ricerca del futuro estremo difensore del club. Gigi aveva indicato l'ex Tottenha, come una soluzione particolarmente affidabile per Luciano Spalletti: "Credo che i portieri di cui leggo per la Juve siano ultra affidabili. Vicario è stato in nazionale con noi per tre, quattro anni, ha vinto l'Europa League con il Tottenham, ha fatto un'esperienza importante in Premier League. Dà ampie garanzie".
Parole che fotografano bene il profilo scelto dalla Juventus: esperienza, conoscenza del calcio italiano e internazionale e un portiere già abituato a convivere con le pressioni del grande calcio. Ora, però, è arrivato il momento dei fatti. Visite mediche completate, firma apposta: Vicario è ufficialmente bianconero e il club lo ha reso noto con un comunicato e i dettagli...
Il comunicato della Juve e le cifre
Questa la nota della società: "Nuovo arrivo in casa bianconera: Guglielmo Vicario passa dal Tottenham alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027. Portiere classe 1996, Vicario è cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, prima di indossare le maglie di Venezia, Perugia, Cagliari ed Empoli, con cui ha raccolto 69 presenze in Serie A - dopo l’esordio nella massima serie fatto con la squadra sarda - affermandosi così come uno dei migliori portieri del campionato. Dal 2023 il passaggio al Tottenham, con cui ha giocato 117 partite, conquistando anche l’Europa League 2024/25, prima di questa nuova avventura alla Juventus. Benvenuto in bianconero, Guglielmo!". Questi invece i dettagli economici: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società. Tottenham Hotspur FC per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Guglielmo Vicario. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 8 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".
La porta della Juventus ha finalmente il suo nuovo padrone. Guglielmo Vicario è ufficialmente un giocatore bianconero: il portiere ha completato le visite mediche di rito, ha poi messo nero su bianco il suo accordo con il club e ora è pronto a raccogliere una delle sfide più importanti della sua carriera. Torino lo aspetta, l'Allianz Stadium pure: il prossimo obiettivo è prendersi i pali della Vecchia Signora, con il benestare di Spalletti, dopo un anno disastroso da parte di Di Gregorio.
Vicario, esperienza e voglia di rilancio
Per Vicario non sarà necessario alcun periodo di apprendistato. Il portiere conosce già perfettamente la Serie A, avendoci costruito gran parte della propria carriera prima del trasferimento in Premier League. Sa cosa significa giocare sotto pressione, conosce il campionato italiano e non dovrà quindi affrontare il classico percorso di adattamento che spesso accompagna un nuovo acquisto. A Torino, però, arriva anche un estremo difensore desideroso di rilanciarsi. L'esperienza con gli Spurs gli ha permesso di misurarsi con il calcio inglese e con la Premier League, ma l'ultima stagione è stata tutt'altro che semplice.
La Juventus può rappresentare dunque una nuova partenza: una maglia prestigiosa, nuove motivazioni e la possibilità di tornare protagonista assoluto tra i pali. E proprio l'esperienza internazionale maturata negli ultimi anni può diventare un valore aggiunto per una squadra che punta a ritrovare solidità e continuità nel reparto arretrato. Con il suo arrivo però, l'addio di Di Gregorio è quasi cosa certa...