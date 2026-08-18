Vicario è un nuovo giocatore della Juve: adesso è ufficiale. La formula e tutte le cifre dell’affare

Di Gregorio-Marsiglia: si tratta

L'arrivo di Vicario apre inevitabilmente anche il capitolo relativo al futuro di Michele Di Gregorio. Nel frattempo, l'Olympique Marsiglia sta trattando per portare il portiere in Provenza. Il giocatore ha già dato il proprio ok al trasferimento a titolo temporaneo, con la possibile esperienza francese destinata a concludersi al termine della stagione. Fra Torino e Marsiglia ci sono già state due chiamate nel corso del fine settimana e ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore. La trattativa rompe così il silenzio sul futuro dell'ex Monza, per il quale la Juventus, fino a questo momento, non aveva ancora ricevuto offerte concrete né dall'Italia né dall'estero, dopo l'anno disastroso. L'interesse del Marsiglia potrebbe quindi rappresentare il primo passo verso una nuova avventura per il portiere. La porta della Vecchia Signora si è quindi rifatta il vestito e il neo arrivo Vicario ha ricevuto anche gli elogi da una leggenda della storia della Juve.