Juve, un altro giovane in Olanda: blindato col rinnovo e mandato in prestito

La Juventus continua a investire sul proprio futuro e a testarlo: Gabriele Finocchiaro rinnova il suo contratto fino al 30 giugno 2028, proseguendo così il percorso iniziato a Torino quando aveva appena 14 anni, ma non rimarrà in Italia. Il classe 2006, dopo aver accumulato esperienza e numeri importanti con la Primavera, sarà mandato all'estero per una nuova esperienza: la prossima stagione lo vedrà infatti protagonista con la maglia del De Graafschap, dove avrà l'opportunità di misurarsi con una nuova realtà nell'Eerste Divisie, la seconda serie del campionato olandese, e continuare a maturare lontano da Torino. Un altro giovane in Olanda dopo Pugno.

Il comunicato della Juve Questa la nota della società: "Rinnovo di contratto per Gabriele Finocchiaro che, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista nell’aprile 2024, ha rinnovato con la Juventus fino al 30 giugno 2028. Il classe 2006, bianconero da quando aveva 14 anni, ha indossato nelle ultime stagioni la maglia dell’Under 20: 82 presenze complessive con la Primavera, condite con otto reti e dieci assist. Ad attendere adesso Finocchiaro c’è un esperienza in prestito: vestirà la maglia del De Graafschap in questa annata, proseguendo così in Olanda il suo percorso di crescita: in bocca al lupo, Gabriele!".

Juventus Juve, festa allo Stadium contro la Next Gen sotto gli occhi di Elkann: tifosi in campo Le qualità di Finocchiaro: un altro giovane in Olanda Centrocampista duttile e moderno, Finocchiaro può ricoprire più zone del campo: nasce come mezz'ala, ma può agire anche sulla trequarti e, all'occorrenza, essere impiegato da ala. Nell'ultima stagione con la Primavera ha messo a referto 4 gol e 3 assist, accompagnando i numeri con una serie di prestazioni positive che ne hanno evidenziato qualità tecniche e personalità. Con la Next Gen, invece, ha raccolto una sola convocazione in Coppa Italia, senza però riuscire a fare il proprio esordio. Per lui si aprono ora le porte dell'Olanda, seguendo una strada già percorsa da un altro giovane bianconero come Pugno, che con l'Ajax U21 ha già iniziato a mostrare il proprio potenziale, trovando anche due volte la via del gol. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE