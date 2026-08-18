Juve, ora le uscite: novità Perin e futuro Di Gregorio. Su Nico Gonzalez e Arthur...: Aperimercato show!

Il futuro di Nico Gonzalez e Arthur

L'argentino è un giocatore che piace, come ribadito ad Aperimercato, e al di là qualche infortunio ha qualità. La sua idea di tornare all'Atletico Madrid (la sua prima scelta) è rimasta tale, non si è sviluppata. E i colchoneros proveranno ad aspettare la fine del mercato per un prestito con diretto, che la Juve vorrebbe evitare. Per questo gli intermediari stanno cercando di proporlo altrove come all'Inter e al Milan e si sono informate anche vecchie conoscenze, Sarri e Giuntoli: l'Atalanta cerca un esterno e i nerazzurri hanno ottimi rapporti con la Vecchia Signora. Per Arthur invece la cessione è ancora più complicata e la soluzione più semplice potrebbe essere il ritorno al Brasile, dove recentemente ha fatto bene al Gremio. Il campionato sudamericano sarebbe ideale per il ritmo del giocatore in questa fase della sua carriera.