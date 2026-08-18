Juve, ora le uscite: novità Perin e futuro Di Gregorio. Su Nico Gonzalez e Arthur...: Aperimercato show!

Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda e, a pochi giorni dal gong, sono soprattutto le uscite a poter determinare i prossimi movimenti bianconeri. In prima fila c'è Perin, finito nel mirino del Palermo dopo l'infortunio di Joronen: i rosanero hanno messo sul tavolo un'offerta importante e ora la palla passa alla Vecchia Signora. Un eventuale addio dell'ex Genoa, infatti, innescherebbe un effetto domino tra i pali, con Di Gregorio chiamato a ridisegnare il proprio futuro e il Marsiglia interessato al portiere. E mentre Vicario scalpita per prendersi subito la porta, la dirigenza bianconera deve fare i conti con un mercato ancora ricco di incastri: da Nico Gonzalez ad Arthur, passando per il centrocampo e la ricerca del vice Kolo Muani. Il tempo stringe, le uscite possono sbloccare le entrate: alla Continassa è iniziato il conto alla rovescia. E ad Aperimetcato sul canale YouTube di Tuttosport ne hanno parlato.
Il Palermo sogna Perin: cosa fa la Juve
Il Palermo è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l'infortunio di Joronen, costretto ai box e destinato a rimanere fuori fino all'inizio di novembre. I rosanero guardano così in casa Juventus e hanno messo nel mirino Perin (che ha un solo anno di contratto con i bianconeri e già a gennaio si era promesso al Genoa, ma la società poi bloccò tutto), come riportato da Nicolò Schira, per il quale sarebbe stata presentata un'offerta importante: contratto fino al 2029 da 2 milioni di euro a stagione. L'estremo difensore bianconero rappresenta al momento la prima scelta, ma i rosanero tiene aperte anche altre piste. Le alternative sono Audero e Thiam, entrambi già nel radar della società.
Le riflessioni sono in corso, con il Palermo chiamato ad accelerare per trovare rapidamente il nuovo numero uno. Ma qualora la Vecchia Signora dovesse dare il via libera a Perin poi si ritroverebbe a riflettere su Di Gregorio come secondo portiere o a cercarne un altro, visto che è considerato in uscita. Tanti incastri da verificare, in base anche alla volontà dei calciatori, considerando che l'ex Monza è seguito dal Marsiglia. Un vero e proprio tormentone. E nel frattempo Vicario potrebbe accelerare e giocare subito da titolare a Frosinone.
Il futuro di Nico Gonzalez e Arthur
L'argentino è un giocatore che piace, come ribadito ad Aperimercato, e al di là qualche infortunio ha qualità. La sua idea di tornare all'Atletico Madrid (la sua prima scelta) è rimasta tale, non si è sviluppata. E i colchoneros proveranno ad aspettare la fine del mercato per un prestito con diretto, che la Juve vorrebbe evitare. Per questo gli intermediari stanno cercando di proporlo altrove come all'Inter e al Milan e si sono informate anche vecchie conoscenze, Sarri e Giuntoli: l'Atalanta cerca un esterno e i nerazzurri hanno ottimi rapporti con la Vecchia Signora. Per Arthur invece la cessione è ancora più complicata e la soluzione più semplice potrebbe essere il ritorno al Brasile, dove recentemente ha fatto bene al Gremio. Il campionato sudamericano sarebbe ideale per il ritmo del giocatore in questa fase della sua carriera.
Le valutazioni a centrocampo e le idee al fotofinish
Nel corso della puntata anche il tema centrocampo è stato toccato, rimarcando come la coppia Douglas Luiz-Locatelli abbia dato a Spalletti delle buone risposte. Resta però sempre da valutare la possibilità di inserire in rosa un altro mediano e il nome di cui si parla è sempre Kessiè, ma per provare a inserire l'ivoriano, la Vecchia Signora dovrebbe prima fare delle uscite e in vetrina resta sempre Koopmeiners che piace alla Roma di Gasperini. Goretzka ha costi alti e dopo aver studiato la possibilità di ingaggiarlo, la società ha messo il suo nome nel cassetto. Ma fino al 1 settembre c'è la pissibilità di poter ritornare su un parametro zero. Intanto il tecnico bianconero ha ritrovato Thuram, che però in vista della sfida contro il Frosinone non è ancora al meglio, visto che ha saltato tutta la pre season con i compagni a causa della sindrome femoro-rotulea. Negli ultimi sgoccioli del mercato si potrebbe valutare anche un'alternativa a Cambiaso a sinistra, anche se Celik può giocare su entrambe le fasce. Resta vivo anche il filo con il Milan per Fofana e anche per Tomori, fuori dal progetto rossonero.
Il vice Kolo Muani legato al futuro di David
Un'altra pedina che la Juve vorrebe inserire nello scacchiere è il vice Kolo Muani, ma per la punta si valuterà in base al futuro di David, che sembrerebbe propenso a restare anche se la Juve attende offerte e vorrebbe cederlo per cercare di arricchire le casse. Qualora dovesse rimanere si faranno delle riflessioni su Ekhator in prestito, ma al momento non c'è nulla di concreto, visto che la giovane punta è anche ai box e ha tanto potenziale da dimostrare. A differenza di Cabal che la dirigenza bianconera vuole piazzare, dopo le deludenti stagioni e i problemi fisici che si porta dietro. Tante operazioni che tengono vive le giornate di Carnevali e Massara in queste ultime settimane di mercato.
Il mercato della Juventus entra nella sua fase più calda e, a pochi giorni dal gong, sono soprattutto le uscite a poter determinare i prossimi movimenti bianconeri. In prima fila c'è Perin, finito nel mirino del Palermo dopo l'infortunio di Joronen: i rosanero hanno messo sul tavolo un'offerta importante e ora la palla passa alla Vecchia Signora. Un eventuale addio dell'ex Genoa, infatti, innescherebbe un effetto domino tra i pali, con Di Gregorio chiamato a ridisegnare il proprio futuro e il Marsiglia interessato al portiere. E mentre Vicario scalpita per prendersi subito la porta, la dirigenza bianconera deve fare i conti con un mercato ancora ricco di incastri: da Nico Gonzalez ad Arthur, passando per il centrocampo e la ricerca del vice Kolo Muani. Il tempo stringe, le uscite possono sbloccare le entrate: alla Continassa è iniziato il conto alla rovescia. E ad Aperimetcato sul canale YouTube di Tuttosport ne hanno parlato.
Il Palermo sogna Perin: cosa fa la Juve
Il Palermo è alla ricerca di un nuovo portiere dopo l'infortunio di Joronen, costretto ai box e destinato a rimanere fuori fino all'inizio di novembre. I rosanero guardano così in casa Juventus e hanno messo nel mirino Perin (che ha un solo anno di contratto con i bianconeri e già a gennaio si era promesso al Genoa, ma la società poi bloccò tutto), come riportato da Nicolò Schira, per il quale sarebbe stata presentata un'offerta importante: contratto fino al 2029 da 2 milioni di euro a stagione. L'estremo difensore bianconero rappresenta al momento la prima scelta, ma i rosanero tiene aperte anche altre piste. Le alternative sono Audero e Thiam, entrambi già nel radar della società.
Le riflessioni sono in corso, con il Palermo chiamato ad accelerare per trovare rapidamente il nuovo numero uno. Ma qualora la Vecchia Signora dovesse dare il via libera a Perin poi si ritroverebbe a riflettere su Di Gregorio come secondo portiere o a cercarne un altro, visto che è considerato in uscita. Tanti incastri da verificare, in base anche alla volontà dei calciatori, considerando che l'ex Monza è seguito dal Marsiglia. Un vero e proprio tormentone. E nel frattempo Vicario potrebbe accelerare e giocare subito da titolare a Frosinone.