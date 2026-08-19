Brio, 70 anni di storia discreta della Juve: stopper operaio, ha vinto tutti i trofei possibili

Settant'anni e una storia calcistica che profuma di un'epoca irripetibile. Pensi a Sergio Brio e viene in mente un calcio lontano, diverso, romantico. L'ex difensore della Juventus festeggia il compleanno il 19 agosto e porta con sé l'immagine di un centrale roccioso, forte, essenziale, generoso, capace di trasformare la marcatura in un mestiere duro, per pochi. O, per usare le sue parole, di “un muratore in una squadra di architetti”. Quella squadra era la Juventus, il club al quale Brio ha legato indissolubilmente il proprio nome. Dopo l'esperienza alla Pistoiese, tornò a Torino alla fine degli anni Settanta e divenne uno dei punti fermi di una retroguardia entrata nella memoria: con lui c'erano campioni come Gaetano Scirea, Claudio Gentile e Antonio Cabrini. Non cercava effetti speciali, Brio. La sua forza era nella concretezza, nel gioco aereo, nella capacità di leggere e anticipare il pericolo. Con la Juventus ha conquistato quattro scudetti, tre Coppe Italia, la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa Uefa, la Supercoppa europea e la Coppa Intercontinentale. Ha vinto tutti e cinque i grandi trofei internazionali per club di allora, entrando così nell'esclusivissimo circolo di giocatori capaci di riuscirci (oggi sono in sei). Sergio, poi, un'altra Coppa Uefa l'ha vinta nelle vesti di vice allenatore di Giovanni Trapattoni: era la stagione 1992/1993.