"Sarà il numero 1 della Juve per i prossimi anni: Ho chiamato Carnevali, su Vicario garantisco io"

Giorgio Perinetti, è stato lei a scoprire Guglielmo Vicario. «Ero arrivato da poco al Venezia, in Serie D. Come allenatore avevo preso Paolo Favaretto: è stato lui a farmi il nome di Vicario». E poi? «Poi mi sono mosso. Ai tempi giocava al Fontanafredda e si stava allenando con il Pordenone, che faceva la C: voleva giocare in quella categoria. Perciò ho provato a capire direttamente dall’Udinese, squadra in cui era cresciuto». Cos’ha fatto? «Ho chiamato Andrea Carnevale e gli ho chiesto: “Ma l’hanno già tesserato o c’è ancora margine?”. Mi ha dato lo spunto, ho approfondito la situazione e successivamente si è trattato di convincere il ragazzo. Appena è arrivato a Venezia è diventato subito titolare. Ed è stato decisivo, poi: perché lì era un Under e ne avevamo uno davvero forte».