Perin lascia la Juve? Ecco dove può andare. Già "bloccato" il sostituto: è un ex bianconero! I dettagli

La Juventus potrebbe rifarsi completamente il look tra i pali. Dopo l'ufficialità dell'approdo di Guglielmo Vicario dal Tottenham, Giovanni Carnevali e Frederic Massara potrebbero non fermarsi qui. Il primo destinato a lasciare la Vecchia Signora è sicuramente Michele Di Gregorio. Anche il suo vice, Mattia Perin, potrebbe salutare i bianconeri per trasferirsi in una squadra che possa ridargli i gradi di titolare. Con questa doppia uscita, la Juventus tornerebbe sul mercato, ma si tratterebbe di un'operazione flash: l'eventuale nuovo numero 12 è stato già bloccato e si tratta di una vecchia conoscenza, Emil Audero. A completare il reparto ci sarà Carlo Pinsoglio, sempre più leader carismatico e uomo spogliatoio anche con Luciano Spalletti.
Di Gregorio ai saluti: le ultime
L'arrivo di Guglielmo Vicario ha risolto il problema portiere per la Juventus. Il nuovo numero 25 vestirà i panni del titolare. Un'operazione molto vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Il prestito secco, con eventuale diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus, permetterà ai bianconeri di valutare il classe 1996 e poi prendere la decisione per il futuro. Lo stesso Vicario ha voglia di riscatto dopo una stagione non esaltante al Tottenham e proverà a conquistare i tifosi bianconeri che si sono mostrati diffidenti nelle ultime ore. Complice il suo arrivo, Michele Di Gregorio è stato messo alla porta. Arrivato in pompa magna, il ventinovenne ha vissuto due annate complicate e ricche di errori, finendo nel mirino dei tifosi. Adesso anche lui ha aperto all'addio. In questo momento, la pista più calda è quella che porta all'Olympique Marsiglia. Si lavora a un'uscita a titolo temporaneo. Sullo sfondo rimane il Monza, ma il ritorno in Brianza appare più complicato.
Anche Perin medita l'addio
Oltre a Michele Di Gregorio, anche Mattia Perin potrebbe salutare. Il classe 1992 è legato alla Juventus per un'altra stagione (fino al 30 giugno 2027), ma da tempo il laziale medita di lasciare la Vecchia Signora per trasferirsi in una squadra che possa ridargli la titolarità che aveva ai tempi del Genoa. Su di lui si è fatto avanti il Palermo, che cerca un nuovo numero uno dopo l'infortunio di Joronen. Perin ha già dato apertura al trasferimento. Sul tavolo è pronto un contratto biennale a due milioni di euro annui (una cifra più alta rispetto a quella percepita a Torino). Ad attenderlo potrebbe quindi esserci una piazza ambiziosa, che sogna il ritorno in Serie A anche grazie a un grande mercato (tra tutti spicca l'arrivo dell'ex Parma e Como Strefezza) e la certezza Inzaghi, che sa bene come vincere il campionato di Serie B. La Juventus attende la decisione di Perin, che già lo scorso gennaio era vicino al trasferimento al Genoa prima di essere bloccato dalla dirigenza. Il classe 1992 ha una considerazione elevata a Torino, ed è sempre stato considerato più di un semplice secondo. Per questo l'ex Genoa è chiamato a una scelta di vita: lasciare il bianconero per rimettersi in gioco o restare e giocarsi le proprie carte in una piazza che ormai conosce bene. Nel caso in cui dovesse scegliere la Vecchia Signora, potrebbe esserci l'affondo per il prolungamento, per rinnovare il contratto che scadrà il prossimo giugno.
Juventus-Audero: le cifre dell'operazione
In caso di doppio addio, il primo nome per il vice Vicario è quello di Emil Audero. Per il ventinovenne sarebbe la chiusura ideale di un cerchio. L'italo-indonesiano si è formato proprio in bianconero compiendo tutta la trafila nelle giovanili, fino a raggiungere la prima squadra. Ha anche collezionato una presenza in Serie A con la Juve. Il 27 maggio del 2017, Audero è stato schierato titolare nella partita contro il Bologna, vinta per 3-1 al Dall'Ara. Massara e Carnevali lo hanno bloccato. Con il classe 1997 è stato già raggiunto un accordo verbale e anche il Como, proprietario del cartellino, ha dato l'ok alla cessione per 3 milioni di euro. La palla passa alla Juventus, che dovrà decidere il da farsi. L'eventuale ritorno di Audero sarebbe importante anche per le liste, essendo, come detto, un prodotto del vivaio bianconero. Sullo sfondo, invece, rimane il profilo di Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo è sempre in uscita dal Napoli e il suo nome piace alla dirigenza bianconera, ma l'operazione sarebbe più complicata e sicuramente più onerosa.
La Juventus potrebbe rifarsi completamente il look tra i pali. Dopo l'ufficialità dell'approdo di Guglielmo Vicario dal Tottenham, Giovanni Carnevali e Frederic Massara potrebbero non fermarsi qui. Il primo destinato a lasciare la Vecchia Signora è sicuramente Michele Di Gregorio. Anche il suo vice, Mattia Perin, potrebbe salutare i bianconeri per trasferirsi in una squadra che possa ridargli i gradi di titolare. Con questa doppia uscita, la Juventus tornerebbe sul mercato, ma si tratterebbe di un'operazione flash: l'eventuale nuovo numero 12 è stato già bloccato e si tratta di una vecchia conoscenza, Emil Audero. A completare il reparto ci sarà Carlo Pinsoglio, sempre più leader carismatico e uomo spogliatoio anche con Luciano Spalletti.
Di Gregorio ai saluti: le ultime
L'arrivo di Guglielmo Vicario ha risolto il problema portiere per la Juventus. Il nuovo numero 25 vestirà i panni del titolare. Un'operazione molto vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Il prestito secco, con eventuale diritto di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus, permetterà ai bianconeri di valutare il classe 1996 e poi prendere la decisione per il futuro. Lo stesso Vicario ha voglia di riscatto dopo una stagione non esaltante al Tottenham e proverà a conquistare i tifosi bianconeri che si sono mostrati diffidenti nelle ultime ore. Complice il suo arrivo, Michele Di Gregorio è stato messo alla porta. Arrivato in pompa magna, il ventinovenne ha vissuto due annate complicate e ricche di errori, finendo nel mirino dei tifosi. Adesso anche lui ha aperto all'addio. In questo momento, la pista più calda è quella che porta all'Olympique Marsiglia. Si lavora a un'uscita a titolo temporaneo. Sullo sfondo rimane il Monza, ma il ritorno in Brianza appare più complicato.