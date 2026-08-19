Perin lascia la Juve? Ecco dove può andare. Già "bloccato" il sostituto: è un ex bianconero! I dettagli

Juventus-Audero: le cifre dell'operazione

In caso di doppio addio, il primo nome per il vice Vicario è quello di Emil Audero. Per il ventinovenne sarebbe la chiusura ideale di un cerchio. L'italo-indonesiano si è formato proprio in bianconero compiendo tutta la trafila nelle giovanili, fino a raggiungere la prima squadra. Ha anche collezionato una presenza in Serie A con la Juve. Il 27 maggio del 2017, Audero è stato schierato titolare nella partita contro il Bologna, vinta per 3-1 al Dall'Ara. Massara e Carnevali lo hanno bloccato. Con il classe 1997 è stato già raggiunto un accordo verbale e anche il Como, proprietario del cartellino, ha dato l'ok alla cessione per 3 milioni di euro. La palla passa alla Juventus, che dovrà decidere il da farsi. L'eventuale ritorno di Audero sarebbe importante anche per le liste, essendo, come detto, un prodotto del vivaio bianconero. Sullo sfondo, invece, rimane il profilo di Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo è sempre in uscita dal Napoli e il suo nome piace alla dirigenza bianconera, ma l'operazione sarebbe più complicata e sicuramente più onerosa.