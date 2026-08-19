Pogba-Monaco: adesso è ufficiale la risoluzione consensuale! Paul: "Esperienza incredibile"

È (già) terminata l'avventura di Paul Pogba al Monaco. Il francese aveva scelto di ripartire dalla squadra del Principato terminata la squalifica per doping (di quattro anni imposta dal Tas nel febbraio del 2024 e poi dimezzata a due nell'ottobre dello stesso anno). Soltanto un anno dopo, le parti hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto, nonostante il classe 1993 fosse legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2027. A darne notizia è stato proprio il Monaco, che ha diramato un comunicato ufficiale. Paul Pogba ha ringraziato per l'opportunità e adesso cerca una nuova squadra in cui rilanciarsi dopo anni difficili e complicati.
Monaco-Pogba, ufficiale la risoluzione
"Il club del Principato e il centrocampista internazionale francese annunciano congiuntamente la fine dell'avventura iniziata nell'estate del 2025. Constatando che gli obiettivi iniziali sono stati parzialmente raggiunti, l'AS Monaco e Paul Pogba hanno deciso, prima della prima partita ufficiale della nuova stagione, di rescindere il contratto che li legava al club fino a giugno 2027. Il Club esprime la sua sincera gratitudine al campione del mondo 2018 per la fiducia riposta in lui e per l'altissima professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Monaco", ha esordito così il comunicato del Monaco.
E poi ha aggiunto: "Durante questa esperienza sotto i colori dell'AS Monaco, Paul ha dimostrato uno stato d'animo notevole, una determinazione e un impegno costante. Tutti gli sforzi compiuti gli hanno permesso di tornare a competere ai massimi livelli dopo un lungo periodo di inattività, condividendo al contempo la sua esperienza e competenza con la prima squadra. L'AS Monaco ringrazia profondamente Paul e gli augura il meglio per il futuro".
Il saluto di Paul Pogba
Sempre sul sito ufficiale del Monaco, sono arrivate anche le parole del direttore generale Thiago Scuro. "A nome del Club, desidero semplicemente ringraziare Paul. Siamo molto felici di aver intrapreso questo percorso insieme. Al suo arrivo gli abbiamo spiegato che si trattava di una grande sfida, un'impresa audace e ambiziosa. Sebbene il risultato non sia stato quello sperato, ciò non deve offuscare l'entusiasmo che ha accompagnato il suo ritorno al club, né il fatto che Paul, in questo periodo, abbia riscoperto il campo e il calcio professionistico. Il contributo di Paul allo spogliatoio, soprattutto ai giocatori più giovani con cui ha costantemente condiviso la sua vasta esperienza e offerto consigli, è stato inestimabile, e il suo atteggiamento è stato esemplare, dimostrando le qualità del grande campione che è. Auguriamo a Paul tutto il meglio per il futuro", ha dichiarato il dg.
In chiusura, sono arrivate anche le parole di Paul Pogba: "Vorrei ringraziare il Presidente e la dirigenza, i miei compagni di squadra, tutto lo staff e tutti i tifosi che hanno creduto in me. Rappresentare questo Club e il Principato è stata un'esperienza incredibile. L'AS Monaco è un club eccezionale e, anche se non ho giocato tante partite quante avrei voluto, sarò sempre grato per l'opportunità di averne indossato i colori. Daghe Munegu!".
Le ultime sul futuro
Risolto ufficialmente il contratto con il Monaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, Paul Pogba è ora svincolato e libero di trovare una nuova squadra come free agent. Il classe 1993 è reduce da una stagione estremamente negativa, in cui ha collezionato soltanto sei apparizioni in Ligue 1, per un totale di 115 minuti giocati. Da capire, adesso, dove possa provare a rilanciarsi il centrocampista francese, con club di MLS e dell'Arabia che potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni.
È (già) terminata l'avventura di Paul Pogba al Monaco. Il francese aveva scelto di ripartire dalla squadra del Principato terminata la squalifica per doping (di quattro anni imposta dal Tas nel febbraio del 2024 e poi dimezzata a due nell'ottobre dello stesso anno). Soltanto un anno dopo, le parti hanno raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto, nonostante il classe 1993 fosse legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2027. A darne notizia è stato proprio il Monaco, che ha diramato un comunicato ufficiale. Paul Pogba ha ringraziato per l'opportunità e adesso cerca una nuova squadra in cui rilanciarsi dopo anni difficili e complicati.
Monaco-Pogba, ufficiale la risoluzione
"Il club del Principato e il centrocampista internazionale francese annunciano congiuntamente la fine dell'avventura iniziata nell'estate del 2025. Constatando che gli obiettivi iniziali sono stati parzialmente raggiunti, l'AS Monaco e Paul Pogba hanno deciso, prima della prima partita ufficiale della nuova stagione, di rescindere il contratto che li legava al club fino a giugno 2027. Il Club esprime la sua sincera gratitudine al campione del mondo 2018 per la fiducia riposta in lui e per l'altissima professionalità dimostrata durante la sua permanenza a Monaco", ha esordito così il comunicato del Monaco.
E poi ha aggiunto: "Durante questa esperienza sotto i colori dell'AS Monaco, Paul ha dimostrato uno stato d'animo notevole, una determinazione e un impegno costante. Tutti gli sforzi compiuti gli hanno permesso di tornare a competere ai massimi livelli dopo un lungo periodo di inattività, condividendo al contempo la sua esperienza e competenza con la prima squadra. L'AS Monaco ringrazia profondamente Paul e gli augura il meglio per il futuro".