Pogba-Monaco: adesso è ufficiale la risoluzione consensuale! Paul: "Esperienza incredibile"

Il saluto di Paul Pogba

Sempre sul sito ufficiale del Monaco, sono arrivate anche le parole del direttore generale Thiago Scuro. "A nome del Club, desidero semplicemente ringraziare Paul. Siamo molto felici di aver intrapreso questo percorso insieme. Al suo arrivo gli abbiamo spiegato che si trattava di una grande sfida, un'impresa audace e ambiziosa. Sebbene il risultato non sia stato quello sperato, ciò non deve offuscare l'entusiasmo che ha accompagnato il suo ritorno al club, né il fatto che Paul, in questo periodo, abbia riscoperto il campo e il calcio professionistico. Il contributo di Paul allo spogliatoio, soprattutto ai giocatori più giovani con cui ha costantemente condiviso la sua vasta esperienza e offerto consigli, è stato inestimabile, e il suo atteggiamento è stato esemplare, dimostrando le qualità del grande campione che è. Auguriamo a Paul tutto il meglio per il futuro", ha dichiarato il dg.