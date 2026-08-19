Vicario alla Juve, ma la storia che commuove è quella con... Milan: il gesto che non tutti ricordano

Le parole di Vicario su Anna e Milan in fuga dall'Ucraina in guerra

Così lo stesso Gugliemo Vicario raccontò questa bella storia di solidarietà: "Tutto è nato da un’idea che è partita dai miei genitori. Sono stati promotori di questa iniziativa che mi hanno sottoposto. Mia mamma ha avuto un contatto con la Danieli di Buttrio, che ha una filiale in Ucraina. Con le loro corriere hanno portato le famiglie dei loro dipendenti qui in Friuli. Mia mamma e mio papà hanno dato disponibilità immediata per ospitare qualcuno. Abbiamo subito condiviso questa iniziativa e in piena sintonia abbiamo deciso di attivarci. Siamo contenti di dare un minimo di aiuto e di serenità a queste persone con un piccolo gesto che ci sentivamo di fare. Adesso inizierà il bello, perchè il nostro obiettivo di famiglia è quello di cercare di metterli nelle condizioni migliori, quindi mi sto attivando per fare felice Milan trovandogli una scuola calcio, che è il grande desiderio che ci ha confessato lunedì sera a cena. Cerchiamo anche di poter comunicare al meglio, quindi adesso l’obiettivo è far fare loro delle lezioni di italiano per riuscire a comunicare in maniera ottimale".