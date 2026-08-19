Arbitri Serie A, chi dirigerà Frosinone-Juve e chi ci sarà al Var: le prime designazioni di Orsato

Si avvicina l'inizio della Serie A 2026/27. Dopo una stagione complicata e chiusa al sesto posto in classifica, la Juventus è chiamata al riscatto. I bianconeri scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone, con la gara in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30. La squadra di Luciano Spalletti ha voglia di rivalsa e si affiderà sicuramente a Randal Kolo Muani, il grande acquisto offensivo di questa sessione estiva. Da capire chi sarà il portiere: il nuovo arrivato Guglielmo Vicario insidia Mattia Perin, per il quale risuonano le sirene del mercato con il Palermo interessato. Intanto, l'AIA ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le dieci partite della prima giornata di Serie A.
Serie A al via: si parte sabato con Inter-Monza
Conferme, rivoluzioni e certezze da ritrovare: la Serie A 2026/27 è pronta a partire. Ripartirà anche la corsa all'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica e col tricolore sul petto. I nerazzurri apriranno il programma della prima giornata, ospitando il neopromosso Monza a San Siro sabato 22 agosto alle ore 18:30. Stesso orario anche per Udinese-Como, mentre il programma del sabato si chiuderà con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari alle ore 20:45. Domenica toccherà alla Juventus aprire il programma, facendo visita al Frosinone alle ore 18:30. Alla stessa ora in campo anche Venezia-Lecce, prima di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan in programma alle 20:45. Lunedì le ultime due partite, con Bologna-Lazio alle ore 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.
Le designazioni arbitrali di Frosinone-Juventus
Dopo una buona preseason, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a riscattare una stagione negativa. Bisognerà partire bene nella sfida contro il neopromosso Frosinone di Massimiliano Alvini. La sfida del Benito Stirpe, in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30, sarà diretta da Giovanni Ayroldi. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Rossi e Moro. Il quarto uomo sarà Mariani. Il Var Marini, mentre l'Avar Piccinini.
I precedenti con Ayroldi
Quella contro il Frosinone sarà il dodicesimo incontro in cui Giovanni Ayroldi dirigerà la Juventus. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto in 5 occasioni, poi tre pareggi e tre sconfitte. Nei due incontri con il fischietto pugliese della scorsa stagione, però, i bianconeri non hanno mai portato a casa i tre punti: prima è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Como nell'ottobre del 2025, poi il pareggio per 1-1 con l'Hellas Verona dello scorso maggio. Proprio in occasione della sconfitta del Sinigaglia i bianconeri hanno recriminato in diverse occasioni. Prima per un giallo eccessivo dato a Kelly dopo appena dieci minuti di gioco, poi per un possibile calcio di rigore non concesso per tocco di mano su tiro di Koopmeiners.
Quel precedente con Vicario protagonista e l'arbitro sgradito all'Inter al Var
Il fischietto di Frosinone-Juventus ha un prevedente che, a distanza di anni, ha dell'incredibile. Il protagonista è proprio il numero portiere bianconero Guglielmo Vicario (sull'ex bianconero Dusan Vlahovic). Nel maggio del 2023, vestiva la maglia dell'Empoli e difendeva la porta toscana in quel 4-1 a favore per i toscani arrivato a poche ore dalla sentenza che aveva dato i 10 punti di penalizzazione alla Juventus, estromettendola di fatto dalla corsa Champions. Vicario uscì sui piedi dell'attaccante serbo lanciato a rete, travolgendolo. Per Giovanni Ayroldi non c'erano gli estremi per fischiare calcio di rigore.
Il Var Mariani 'sgradito' all'Inter
Al Var ci sarà Maurizio Mariani. Il fischietto della sezione di Aprilia è reduce dal Mondiale, quarto ufficiale anche nella semifinale tra Argentina e Inghilterra. Il classe 1982 era uno degli arbitri sgraditi all'Inter e a Beppe Marotta, dopo la sfida persa al Maradona col Napoli dello scorso anno e terminata 3-1 a favore della squadra allenata da Antonio Conte. "Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma. Ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito", era il sunto di una conversazione svelata da La Repubblica nel corso dell'indagine per frode sportiva che vedeva coinvolto l'ex designatore Gianluca Rocchi per presunti favori arbitrali a favore della società nerazzurra.
Prima giornata Serie A, gli arbitri
Queste tutte le designazioni arbitrali del 1° turno di campionato 2026/27:
INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
TORINO – MILAN h. 20.45
ZUFFERLI (foto)
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA
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Si avvicina l'inizio della Serie A 2026/27. Dopo una stagione complicata e chiusa al sesto posto in classifica, la Juventus è chiamata al riscatto. I bianconeri scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone, con la gara in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30. La squadra di Luciano Spalletti ha voglia di rivalsa e si affiderà sicuramente a Randal Kolo Muani, il grande acquisto offensivo di questa sessione estiva. Da capire chi sarà il portiere: il nuovo arrivato Guglielmo Vicario insidia Mattia Perin, per il quale risuonano le sirene del mercato con il Palermo interessato. Intanto, l'AIA ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le dieci partite della prima giornata di Serie A.
Serie A al via: si parte sabato con Inter-Monza
Conferme, rivoluzioni e certezze da ritrovare: la Serie A 2026/27 è pronta a partire. Ripartirà anche la corsa all'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica e col tricolore sul petto. I nerazzurri apriranno il programma della prima giornata, ospitando il neopromosso Monza a San Siro sabato 22 agosto alle ore 18:30. Stesso orario anche per Udinese-Como, mentre il programma del sabato si chiuderà con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari alle ore 20:45. Domenica toccherà alla Juventus aprire il programma, facendo visita al Frosinone alle ore 18:30. Alla stessa ora in campo anche Venezia-Lecce, prima di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan in programma alle 20:45. Lunedì le ultime due partite, con Bologna-Lazio alle ore 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.
Le designazioni arbitrali di Frosinone-Juventus
Dopo una buona preseason, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a riscattare una stagione negativa. Bisognerà partire bene nella sfida contro il neopromosso Frosinone di Massimiliano Alvini. La sfida del Benito Stirpe, in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30, sarà diretta da Giovanni Ayroldi. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Rossi e Moro. Il quarto uomo sarà Mariani. Il Var Marini, mentre l'Avar Piccinini.
I precedenti con Ayroldi
Quella contro il Frosinone sarà il dodicesimo incontro in cui Giovanni Ayroldi dirigerà la Juventus. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto in 5 occasioni, poi tre pareggi e tre sconfitte. Nei due incontri con il fischietto pugliese della scorsa stagione, però, i bianconeri non hanno mai portato a casa i tre punti: prima è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Como nell'ottobre del 2025, poi il pareggio per 1-1 con l'Hellas Verona dello scorso maggio. Proprio in occasione della sconfitta del Sinigaglia i bianconeri hanno recriminato in diverse occasioni. Prima per un giallo eccessivo dato a Kelly dopo appena dieci minuti di gioco, poi per un possibile calcio di rigore non concesso per tocco di mano su tiro di Koopmeiners.