Arbitri Serie A, chi dirigerà Frosinone-Juve e chi ci sarà al Var: le prime designazioni di Orsato

Si avvicina l'inizio della Serie A 2026/27. Dopo una stagione complicata e chiusa al sesto posto in classifica, la Juventus è chiamata al riscatto. I bianconeri scenderanno in campo al Benito Stirpe di Frosinone, con la gara in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30. La squadra di Luciano Spalletti ha voglia di rivalsa e si affiderà sicuramente a Randal Kolo Muani, il grande acquisto offensivo di questa sessione estiva. Da capire chi sarà il portiere: il nuovo arrivato Guglielmo Vicario insidia Mattia Perin, per il quale risuonano le sirene del mercato con il Palermo interessato. Intanto, l'AIA ha ufficializzato gli arbitri che dirigeranno le dieci partite della prima giornata di Serie A.

Serie A al via: si parte sabato con Inter-Monza Conferme, rivoluzioni e certezze da ritrovare: la Serie A 2026/27 è pronta a partire. Ripartirà anche la corsa all'Inter di Cristian Chivu, campione d'Italia in carica e col tricolore sul petto. I nerazzurri apriranno il programma della prima giornata, ospitando il neopromosso Monza a San Siro sabato 22 agosto alle ore 18:30. Stesso orario anche per Udinese-Como, mentre il programma del sabato si chiuderà con Genoa-Napoli e Parma-Cagliari alle ore 20:45. Domenica toccherà alla Juventus aprire il programma, facendo visita al Frosinone alle ore 18:30. Alla stessa ora in campo anche Venezia-Lecce, prima di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan in programma alle 20:45. Lunedì le ultime due partite, con Bologna-Lazio alle ore 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45.

Le designazioni arbitrali di Frosinone-Juventus Dopo una buona preseason, la Juventus di Luciano Spalletti è chiamata a riscattare una stagione negativa. Bisognerà partire bene nella sfida contro il neopromosso Frosinone di Massimiliano Alvini. La sfida del Benito Stirpe, in programma domenica 23 agosto alle ore 18:30, sarà diretta da Giovanni Ayroldi. Il fischietto pugliese sarà affiancato dagli assistenti Rossi e Moro. Il quarto uomo sarà Mariani. Il Var Marini, mentre l'Avar Piccinini. I precedenti con Ayroldi Quella contro il Frosinone sarà il dodicesimo incontro in cui Giovanni Ayroldi dirigerà la Juventus. Il bilancio sorride ai bianconeri che hanno vinto in 5 occasioni, poi tre pareggi e tre sconfitte. Nei due incontri con il fischietto pugliese della scorsa stagione, però, i bianconeri non hanno mai portato a casa i tre punti: prima è arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Como nell'ottobre del 2025, poi il pareggio per 1-1 con l'Hellas Verona dello scorso maggio. Proprio in occasione della sconfitta del Sinigaglia i bianconeri hanno recriminato in diverse occasioni. Prima per un giallo eccessivo dato a Kelly dopo appena dieci minuti di gioco, poi per un possibile calcio di rigore non concesso per tocco di mano su tiro di Koopmeiners. Serie A "Il gioca jouer di Rocchi e il caso arbitri": i social non perdonano