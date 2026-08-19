Vicario e la Juve: "Emozione grande, sogno di una vita". Poi la frase su Buffon e il messaggio ai tifosi

Sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta della Juventus in questa stagione. Arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, il ventinovenne proverà a ripagare la fiducia della società e convincere quella parte dei tifosi che lo ha accolto con parziale scetticismo. L'ex Empoli ha dimostrato in passato di avere un cuore d'oro, oltre alle grandi qualità che lo hanno portato prima in Nazionale e poi a giocare in Premier League. Adesso Vicario avrà l'opportunità di misurarsi con la maglia che sognava da bambino e provare a emulare le gesta del suo idolo di infanzia, Gianluigi Buffon. Il classe 1996 ne ha parlato ai canali ufficiali della Juventus, mostrandosi orgoglioso e pieno di senso di responsabilità per la nuova sfida che lo attende.
Juventus sogno di una vita
"Innanzitutto l'emozione è grande perché è il sogno di una vita. Da quando sono bambino ho sognato e ho sperato in questo momento, ma non hai la certezza di riuscire a farlo", così ha esordito Guglielmo Vicario. Il nuovo portiere bianconero non ha nascosto l'emozione per l'approdo alla Juventus, squadra di cui è tifoso: "Sono orgogliosissimo per me, per la mia famiglia e per esserci riuscito. Avere l'opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione. È un punto di extra arrivo. Rappresentare questo club, questi colori e questa storia mi dà un senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento dal cuore. È una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma ne sono estremamente felice".
L'idolo Buffon e l'esempio per i giovani juventini
L'amore per il ruolo del portiere è nato grazie a Gianluigi Buffon. La leggenda bianconera ha elogiato l'ex Tottenham in passato (LE PAROLE COMPLETE), quasi in un ipotetico e suggestivo passaggio di consegne. "Ovviamente mi viene in mente il più grande di tutti, il mito con cui sono cresciuto: in quegli anni lì, Gianluigi Buffon era già in una carriera juventus di grandi successi, grandi parate e grandi momenti creati. Da juventino e italiano chi meglio di Gigi ti può ispirare e aprire il cuore al ruolo del portiere e a tifare questa squadra. Ho avuto la fortuna da bambino di riuscire a immedesimarmi nelle sue gesta e spera di poterlo fare anche io con la mia storia completamente diversa con le generazioni di juventini di adesso che sognano di fare il portiere da grande".
Con l'idolo di infanzia, Vicario condivide l'arrivo, ma il percorso è differente: "Arrivo da un percorso diverso. Mi sono formato e l'esperienza estera mi ha lasciato molto. Mi auguro di portare esperienza e serenità, ma soprattutto anche buon dialogo per costruire basi per affrontare una grande stagione e creare buone connessioni con i ragazzi. Sono convinto che sarà un inserimento semplice: tanti li conosco già e quindi da parte mia c'è la volontà di creare questo cordone bianconero e juventino che possa portare grandi risultati".
Obiettivi, ambizioni e messaggio ai tifosi
Il ventinovenne pensa di essere arrivato in bianconero nel momento giusto, con voglia di dimostrare ed entusiasmo: "Arrivo in un'età corretta e con la giusta esperienza sulle spalle grazie a questo percorso fatto, essendomi cimentato con un campionato differente rispetto a quello italiano. Vai a rubacchiare e a far tue conoscenze nuove che fanno bagaglio sia per l'atleta che per l'uomo. Arrivo con grande carica ed entusiasmo, con la voglia di dimostrare chi sono e che portiere sono. Voglio dimostrare che sono una persona d'aiuto, di supporto e collaborativa per rendere questa Juventus sempre più convincente e vincente, che è sicuramente l'obiettivo tramandato dalla storia di questa grandissima società e fantastico club. È questa la mia ambition".
Infine, Vicario ha lanciato un messaggio ai tifosi, che lo hanno accolto con entusiasmo: "Mi ha fatto molto piacere. Mi avrebbe fatto ancora più piacere spenderci del tempo in più, ma sicuramente ci sarà l'occasione. Non vedo l'ora di incontrarvi all'Allianz Stadium per la prima partita che arriverà tra poco. Abbiamo bisogno della vostra spinta, del vostro calore e della vostra passione. Ieri ne ho avuto il primo assaggio, ma sono convinto che allo stadio sarà ancora più prorompente e caloroso. Forza Juventus".
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Sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta della Juventus in questa stagione. Arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto, il ventinovenne proverà a ripagare la fiducia della società e convincere quella parte dei tifosi che lo ha accolto con parziale scetticismo. L'ex Empoli ha dimostrato in passato di avere un cuore d'oro, oltre alle grandi qualità che lo hanno portato prima in Nazionale e poi a giocare in Premier League. Adesso Vicario avrà l'opportunità di misurarsi con la maglia che sognava da bambino e provare a emulare le gesta del suo idolo di infanzia, Gianluigi Buffon. Il classe 1996 ne ha parlato ai canali ufficiali della Juventus, mostrandosi orgoglioso e pieno di senso di responsabilità per la nuova sfida che lo attende.
Juventus sogno di una vita
"Innanzitutto l'emozione è grande perché è il sogno di una vita. Da quando sono bambino ho sognato e ho sperato in questo momento, ma non hai la certezza di riuscire a farlo", così ha esordito Guglielmo Vicario. Il nuovo portiere bianconero non ha nascosto l'emozione per l'approdo alla Juventus, squadra di cui è tifoso: "Sono orgogliosissimo per me, per la mia famiglia e per esserci riuscito. Avere l'opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione. È un punto di extra arrivo. Rappresentare questo club, questi colori e questa storia mi dà un senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento dal cuore. È una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma ne sono estremamente felice".