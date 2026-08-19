Vicario e la Juve: "Emozione grande, sogno di una vita". Poi la frase su Buffon e il messaggio ai tifosi

Sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta della Juventus in questa stagione. Arrivato dal Tottenham in prestito con diritto di riscatto , il ventinovenne proverà a ripagare la fiducia della società e convincere quella parte dei tifosi che lo ha accolto con parziale scetticismo. L'ex Empoli ha dimostrato in passato di avere un cuore d'oro , oltre alle grandi qualità che lo hanno portato prima in Nazionale e poi a giocare in Premier League. Adesso Vicario avrà l'opportunità di misurarsi con la maglia che sognava da bambino e provare a emulare le gesta del suo idolo di infanzia, Gianluigi Buffon . Il classe 1996 ne ha parlato ai canali ufficiali della Juventus, mostrandosi orgoglioso e pieno di senso di responsabilità per la nuova sfida che lo attende.

Juventus sogno di una vita

"Innanzitutto l'emozione è grande perché è il sogno di una vita. Da quando sono bambino ho sognato e ho sperato in questo momento, ma non hai la certezza di riuscire a farlo", così ha esordito Guglielmo Vicario. Il nuovo portiere bianconero non ha nascosto l'emozione per l'approdo alla Juventus, squadra di cui è tifoso: "Sono orgogliosissimo per me, per la mia famiglia e per esserci riuscito. Avere l'opportunità di rappresentare la Juventus significa il massimo che puoi richiedere dalla vita come ambizione. È un punto di extra arrivo. Rappresentare questo club, questi colori e questa storia mi dà un senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi e lo sento dal cuore. È una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma ne sono estremamente felice".