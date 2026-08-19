Calciomercato Juve, si muove la Next Gen: Avellino su Licina, addio Pecorino, due per Gil Puche

Licina, prestito all'Avellino?

Un altro giovane su cui la Juventus punta eccome è Adin Licina. Il fantasista 19enne ha preso parte alla tournée estiva, ha qualità che hanno impressionato il club e con i bianconeri che ritengono abbia ampissimi margini di miglioramento. Anche sul suo percorso di crescita ci sono valutazioni in corso: si fa largo l'ipotesi di un possibile prestito (secco, senza possibilità di acquisto) in Serie B. Il club che lo ha attenzionato maggiormente è l'Avellino, con il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello la Juve ha un rapporto di sinergia sul mercato. Basti pensare ai trasferimenti recenti di Daffara, Moruzzi e Faticanti, senza dimenticare quello pregresso di Palumbo (ancora oggi in Irpinia). Riflessioni in corso, ma l'eventuale chiusura del trasferimento avverrà soltanto nell'ultima settimana di mercato.