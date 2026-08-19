Calciomercato Juve, si muove la Next Gen: Avellino su Licina, addio Pecorino, due per Gil Puche

Occhio ai movimenti dei giovani. Se la Juve dei grandi continua ad essere attentissima sul mercato (da ieri ufficiale anche Vicario), il club resta focalizzato sulla crescita dei talenti in erba. A questo proposito la dirigenza sta vagliando il miglior percorso possibile per due giovani calciatori della Next Gen in cui crede moltissimo: Javier Gil Puche e Adin Licina. Alla loro situazione si aggiunge quella di un altro calciatore, che però è pronto a lasciare definitivamente il bianconero: si tratta di Emanuele Pecorino.
Pecorino, è addio Juve
Pecorino è ad un passo dal salutare la Juve. L'attaccante è sempre più vicino ad accasarsi al Catanzaro, reduce da una stagione straordinaria culminata con la finale playoff persa all'ultima curva contro il Monza. Sul centravanti per settimane si sono susseguiti interessamenti da parte di diversi club di Serie B, tra cui anche il Pisa appena retrocesso in cadetteria. Alla fine a spuntarla sono i giallorossi del neo tecnico Giorgo Gorgone. I calabresi se lo assicurano a titolo definitivo, il contratto del classe 2001 con i bianconeri era in scadenza tra soli 12 mesi. Per Pecorino pronto un accordo quadriennale con il Catanzaro.
Il Catanzaro lo aspetta
Cresciuto calcisticamente a Catania, dopo l'ottima stagione 2020/21 con gli etnei si trasferisce alla Juventus. Qualche problema iniziale causa pubalgia, ma con il tempo riesce a mettere in mostra le sue qualità: strutturato fisicamente, dotato di un gran tiro (anche dalla distanza) e capace di interdizione coi compagni. Nell'annata 2022/23 6 reti a referto con la Next Gen, riuscendo a catturare le attenzioni di club di Serie B. Il campionato successivo lo gioca proprio in cadetteria, al Sudtirol, dove riesce a segnare 4 gol. Nei 12 mesi successivi a Frosinone le cose non vanno come sperato, e così nello scorso campionato altro giro, altra corsa e altro prestito... al Sudtirol. Nuova parentesi con la maglia degli altoatesini, con cui si consacra come uno dei migliori centravanti della B, segnando 9 gol in 33 apparizioni. Ora per lui è il tempo dei saluti, ma stavolta senza ritorno in bianconero: il Catanzaro lo aspetta.
Due club di Serie B su Gil Puche
Chi invece dovrebbe salutare la Juve solo a titolo temporaneo, è Javier Gil Puche. Il difensore spagnolo potrebbe lasciare i bianconeri e approdare in Serie B. Dopo il forte interessamento dell'Avellino nelle scorse settimane, in queste ore sono due i club di cadetteria che hanno chiesto informazioni su di lui e vorrebbero assicurarselo: si tratta di Juve Stabia e Cesena. Entrambi i club hanno effettuato un sondaggio con i bianconeri circa la situazione del classe 2006, per capire i margini della trattativa. La Juventus sta valutando il miglior percorso possibile, la sensazione però è che alla fine lo spagnolo possa effettivamente vivere un'esperienza in B.
Il percorso in bianconero
Gil Puche è uno dei talenti del settore giovanile bianconero più cresciuto negli ultimi tempi. Arrivato dall'Alaves si è subito messo in mostra in Primavera prima e in Next Gen poi. Un valore testimoniato ulteriormente dalla sua presenza sia nel ritiro dello scorso anno con Tudor che in quello da poco conclusosi con Spalletti. A ciò si aggiungono le convocazioni in prima squadra: la primissima datata 30 ottobre 2024 con Thiago Motta in occasione della sfida con il Parma. Lo scorso febbraio è arrivata la prima chiamata in Champions League, con Luciano Spalletti che lo ha inserito nella lista per il match con il Galatasaray. Strutturato fisicamente, bravo nei duelli e abile in marcatura, capacissimo con il pallone tra i piedi e anche in fase di impostazione. La Juve crede fortemente in lui, ma potrebbe esserci ora uno step intermedio per fare esperienza in B prima di un eventuale salto in pianta stabile nella prima squadra bianconera.
Licina, prestito all'Avellino?
Un altro giovane su cui la Juventus punta eccome è Adin Licina. Il fantasista 19enne ha preso parte alla tournée estiva, ha qualità che hanno impressionato il club e con i bianconeri che ritengono abbia ampissimi margini di miglioramento. Anche sul suo percorso di crescita ci sono valutazioni in corso: si fa largo l'ipotesi di un possibile prestito (secco, senza possibilità di acquisto) in Serie B. Il club che lo ha attenzionato maggiormente è l'Avellino, con il direttore sportivo biancoverde Mario Aiello la Juve ha un rapporto di sinergia sul mercato. Basti pensare ai trasferimenti recenti di Daffara, Moruzzi e Faticanti, senza dimenticare quello pregresso di Palumbo (ancora oggi in Irpinia). Riflessioni in corso, ma l'eventuale chiusura del trasferimento avverrà soltanto nell'ultima settimana di mercato.
Il percorso... alla Yildiz
Licina fatto parlare di sé fin dai primi passi nel mondo Juve, portandosi sulle spalle l'etichetta di 'Nuovo Kenan Yildiz'. Il motivo? Il fatto che abbia fatto un percorso, per certi versi, molto simile. Come l'attuale 10 della Juve infatti è cresciuto nelle giovanili del Bayern Monaco ed è stato strappato a parametro zero dai bianconeri, arrivando lo scorso febbraio. Un adattamento graduale in Next Gen, poi un impiego sempre più costante da parte di Brambilla, che di recente lo ha pubblicamente spronato. Ama partire dalla destra per accentrarsi e calciatore con il suo piede forte, il mancino. Ha dribbling, velocità nello stretto e gli piace condurre col pallone. Ottima conclusione da fuori, sa danzare tra le linee e fare da collante tra i reparti. Qualità in via di sviluppo, e su cui la Juventus crede fermamente.
Occhio ai movimenti dei giovani. Se la Juve dei grandi continua ad essere attentissima sul mercato (da ieri ufficiale anche Vicario), il club resta focalizzato sulla crescita dei talenti in erba. A questo proposito la dirigenza sta vagliando il miglior percorso possibile per due giovani calciatori della Next Gen in cui crede moltissimo: Javier Gil Puche e Adin Licina. Alla loro situazione si aggiunge quella di un altro calciatore, che però è pronto a lasciare definitivamente il bianconero: si tratta di Emanuele Pecorino.
Pecorino, è addio Juve
Pecorino è ad un passo dal salutare la Juve. L'attaccante è sempre più vicino ad accasarsi al Catanzaro, reduce da una stagione straordinaria culminata con la finale playoff persa all'ultima curva contro il Monza. Sul centravanti per settimane si sono susseguiti interessamenti da parte di diversi club di Serie B, tra cui anche il Pisa appena retrocesso in cadetteria. Alla fine a spuntarla sono i giallorossi del neo tecnico Giorgo Gorgone. I calabresi se lo assicurano a titolo definitivo, il contratto del classe 2001 con i bianconeri era in scadenza tra soli 12 mesi. Per Pecorino pronto un accordo quadriennale con il Catanzaro.
Il Catanzaro lo aspetta
Cresciuto calcisticamente a Catania, dopo l'ottima stagione 2020/21 con gli etnei si trasferisce alla Juventus. Qualche problema iniziale causa pubalgia, ma con il tempo riesce a mettere in mostra le sue qualità: strutturato fisicamente, dotato di un gran tiro (anche dalla distanza) e capace di interdizione coi compagni. Nell'annata 2022/23 6 reti a referto con la Next Gen, riuscendo a catturare le attenzioni di club di Serie B. Il campionato successivo lo gioca proprio in cadetteria, al Sudtirol, dove riesce a segnare 4 gol. Nei 12 mesi successivi a Frosinone le cose non vanno come sperato, e così nello scorso campionato altro giro, altra corsa e altro prestito... al Sudtirol. Nuova parentesi con la maglia degli altoatesini, con cui si consacra come uno dei migliori centravanti della B, segnando 9 gol in 33 apparizioni. Ora per lui è il tempo dei saluti, ma stavolta senza ritorno in bianconero: il Catanzaro lo aspetta.