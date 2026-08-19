Gatti, fastidio dopo il tackle del tifoso. Radu, dalla parata su Kolo al rinnovo: l'altro Juve-NG

"Invasione? Io divento matto!"

Della questione Gatti se n'è parlato anche durante l'ultima puntata di 'Aperimercato', il format YouTube di Tuttosport. In studio il direttore Guido Vaciago: "Non criminalizziamo nessuno: il tifoso è scivolato, non l’ha fatto apposto, non facciamo cattivi pensieri. Ma che un’invasione possa causare l’infortunio anche lieve, che salti un allenamento per questione non tecnica ma perché un tifoso gli fa un intervento che avrebbe potuto causare anche qualche danno al ginocchio… E poi ci sono stati danni al manto erboso, rubate le bandierine: io divento matto! Capisco i tifosi che possano volere l’invasione, che è una tradizione, che così si sentono più vicini alla squadra. Ma fare male a uno dei tuoi giocatori è un altro conto! E se al posto di Gatti ci fosse stato Yildiz, che magari si faceva male e saltava tre partite? E’ una roba folle! Per fortuna il danno a Gatti sembra leggera, ma anche solo il fatto che ha dovuto saltare un allenamento per questo motivo mi pare una roba folle!".