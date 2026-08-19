Gatti, fastidio dopo il tackle del tifoso. Radu, dalla parata su Kolo al rinnovo: l'altro Juve-NG

Un test in famiglia con un finale particolare per Federico Gatti, che ancora oggi porta scoerie dopo quanto successo. Lunedì è andato in scena la partita all'Allianz Stadium tra la prima squadra della Juve e la Next Gen, in un vero clima di festa a tinte bianconere. Come di consueto la gara è stata interrotta nella ripresa dall'invasione pacifica dei tifosi, ma stavolta qualcuno è entrato in campo e... in tackle, proprio su Gatti, che ora fa i conti con la botta presa. C'è chi però, a due giorni da quella sfida, ha ricevuto una notizia decisamente più felice: il giovane portiere Riccardo Radu ha rinnovato il suo contratto.
Tackle del tifoso Juve, Gatti lavora a parte
La Juve si sta allenando in vista dell'inizio del campionato: esordio in programma domenica alle 18.30 contro il Frosinone. Una marcia di avvicinamento non proprio serenissima per Gatti: il centrale infatti quest'oggi ha svolto lavoro differenziato a causa della botta alla caviglia presa proprio dal tifoso durante l'invasione di campo di due giorni fa. Sembra non trattarsi comunque di nulla di grave, il difensore dovrebbe recuperare per la prima di campionato ma la situazione andrà monitorata giornalmente.
Gli altri acciaccati
Oltre a Gatti hanno svolto lavoro differenziato Milik (lieve lombalgia), Ekhator (alle prese con il recupero dalla lesione di basso grado alla coscia destra rimediata nell'amichevole col Basilea) e Cambiaso. Per quest’ultimo allenamento a parte a causa di un fastidio alla caviglia, ma già da domani dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.
"Invasione? Io divento matto!"
Della questione Gatti se n'è parlato anche durante l'ultima puntata di 'Aperimercato', il format YouTube di Tuttosport. In studio il direttore Guido Vaciago: "Non criminalizziamo nessuno: il tifoso è scivolato, non l’ha fatto apposto, non facciamo cattivi pensieri. Ma che un’invasione possa causare l’infortunio anche lieve, che salti un allenamento per questione non tecnica ma perché un tifoso gli fa un intervento che avrebbe potuto causare anche qualche danno al ginocchio… E poi ci sono stati danni al manto erboso, rubate le bandierine: io divento matto! Capisco i tifosi che possano volere l’invasione, che è una tradizione, che così si sentono più vicini alla squadra. Ma fare male a uno dei tuoi giocatori è un altro conto! E se al posto di Gatti ci fosse stato Yildiz, che magari si faceva male e saltava tre partite? E’ una roba folle! Per fortuna il danno a Gatti sembra leggera, ma anche solo il fatto che ha dovuto saltare un allenamento per questo motivo mi pare una roba folle!".
Il pensiero di Ravanelli
Sempre durante Aperimercato, in collegamento, anche l'ex Juve Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sull'episodio: "Una follia, sono d’accordo con il direttore. I tifosi devono capire che non conviene avere un certo tipo di comportamento! Ho visto qualcuno fare le buche sul campo, portar via pezzi di erba: andati un po’ oltre, e quell’enfasi nell’abbracciare i giocatori… Bisogna stare attenti, si può incappare in infortuni! Ci vuole rispetto nei festeggiamenti e ci vuole molta molta attenzione".
Next Gen, Radu rinnova: è ufficiale
Se Gatti, a due giorni dalla partita tra Juve e Next Gen, fa ancora i conti con la botta presa, c'è chi a 48 ore da quella partita può invece decisamente sorridere. Si tratta del giovane portiere dell'U23 Riccardo Radu, che nel match si è messo decisamente in mostra (negando anche a Kolo Muani la gioia del gol con un grande intervento) e che oggi ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con i bianconeri. Ad annunciarlo è stato il club con una nota sui propri canali ufficiali.
Il comunicato del club
Questo il comunicato diramato dai bianconeri: "Prosegue il percorso insieme di Riccardo Radu e della Juventus. Il portiere classe 2007, rumeno di nazionalità e torinese di nascita, ha rinnovato il proprio contratto con il Club bianconero fino al 30 giugno 2028. Radu ha sviluppato dal 2022 il suo percorso di crescita nel Settore Giovanile bianconero, dall’Under 17 all'Under 20, mettendo insieme oltre 40 presenze in Primavera, ma affacciandosi anche al mondo dei Pro, sia con la Next Gen (lo abbiamo visto, per esempio, proprio pochi giorni fa fra i pali all’Allianz Stadium) che con la Prima Squadra, con la quale è stato convocato per la prima volta lo scorso aprile da Mister Spalletti. Un cammino che continua, dunque, con la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Juventus per altre due stagioni. Avanti insieme, Riccardo!".
Un test in famiglia con un finale particolare per Federico Gatti, che ancora oggi porta scoerie dopo quanto successo. Lunedì è andato in scena la partita all'Allianz Stadium tra la prima squadra della Juve e la Next Gen, in un vero clima di festa a tinte bianconere. Come di consueto la gara è stata interrotta nella ripresa dall'invasione pacifica dei tifosi, ma stavolta qualcuno è entrato in campo e... in tackle, proprio su Gatti, che ora fa i conti con la botta presa. C'è chi però, a due giorni da quella sfida, ha ricevuto una notizia decisamente più felice: il giovane portiere Riccardo Radu ha rinnovato il suo contratto.
Tackle del tifoso Juve, Gatti lavora a parte
La Juve si sta allenando in vista dell'inizio del campionato: esordio in programma domenica alle 18.30 contro il Frosinone. Una marcia di avvicinamento non proprio serenissima per Gatti: il centrale infatti quest'oggi ha svolto lavoro differenziato a causa della botta alla caviglia presa proprio dal tifoso durante l'invasione di campo di due giorni fa. Sembra non trattarsi comunque di nulla di grave, il difensore dovrebbe recuperare per la prima di campionato ma la situazione andrà monitorata giornalmente.
Gli altri acciaccati
Oltre a Gatti hanno svolto lavoro differenziato Milik (lieve lombalgia), Ekhator (alle prese con il recupero dalla lesione di basso grado alla coscia destra rimediata nell'amichevole col Basilea) e Cambiaso. Per quest’ultimo allenamento a parte a causa di un fastidio alla caviglia, ma già da domani dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo.