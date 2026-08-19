Il futuro di Perin e Di Gregorio, il retroscena Greenwood-Juve e Kessie...: Schira e Ravanelli show

Il retroscena su Greenwood

A proposito di fantasisti, Ravanelli svela un clamoroso retroscena su Greenwood, che sarebbe potuto essere un nuovo rinforzo della Juventus: "Siamo stati anche un po’ sfortunati perché il mercato in uscita quasi non è stato fatto, sono usciti pochissimi. Magari incassando qualcosa sarebbe potuto arrivare Greenwood, che come avete visto anche ieri sera è un giocatore che negli ultimi 20 metri fa sempre gol, ne avevo parlato anche con Spalletti. Pensate Greenwood che gioca dietro una punta con Yildiz e Conceicao: pensate che Juve sarebbe stata… Greenwood qualche mese fa mi ha chiamato, voleva venire alla Juventus, purtroppo non si è concretizzata. La Juve non ha avuto la possibilità di cedere qualche giocatore, altrimenti credo la bravura di Carnevali e Chiellini, penso avrebbero fatto di tutto per prenderlo. Il club si era mosso e Greenwood aveva una smania incredibile di venire. Mi aveva chiesto se fosse il posto giusto e io gli ho detto di si, che qui c’era la società che gli poteva permettere di lottare per il Pallone d’Oro. Per me in Italia avrebbe fatto 25-30 gol”.