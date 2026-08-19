Il futuro di Perin e Di Gregorio, il retroscena Greenwood-Juve e Kessie...: Schira e Ravanelli show

Sono state ore decisamente concitate in casa Juventus sul fronte del calciomercato. In attesa del debutto in campionato (domenica di scena allo Stirpe di Frosinone dalle 18.30) i bianconeri in poche ore hanno chiuso sia la trattativa per Lucumi che quella per Vicario. Novità, retroscena e commenti nella puntata odierna di 'Aperimercato', l'appuntamento quotidiano su YouTube targato Tuttosport. Ospite in collegamento Fabrizio Ravanelli, in studio con Cristiano Corbo presente il direttore Guido Vaciago. Non manca ovviamente la raffica di Nicolò Schira, che dà importanti novità anche a tema Juve.
Juve, Perin al Palermo?
Tanti i commenti di Ravanelli, a cui viene chiesto innanzitutto dell'ipoteso addio di Perin. A proposito di questo: ci fu ad un certo punto la possibilità per 'Penna Bianca' di andare al Napoli, ma lui strinse i denti pur di restare alla Juventus. Cosa quindi pensa della situazione di Perin, che potrebbe tornare protagonista a Palermo? “Io avevo un cuore bianconero, ero in rampa di lancio e volevo dimostrare di meritare la maglia Juve, avevo un fuoco dentro quotidiano alimentato da tanta benzina. Il mio fisico, il mio cuore e la mia mente era tutti indirizzati alla Juventus. Mattia credo sia intelligente e un grande professionista, arrivato a questo momento della carriera arriva una possibilità importante, perché giocherebbe in uno stadio con quella passione… Potrebbe magari vincere il campionato e fare qualche altro anno da protagonista, sarebbe comunque una scelta ponderata qualora la prendesse".
"Se va via Perin..."
Ancora Ravanelli sulla questione Perin: "Io fossi in lui la valuterei, perché giocare di fronte a quel pubblico in quello stadio lì e cercare di fare la storia del Palermo potendolo riportare in A e magari fare poi un bel campionato in massima serie… Una società all’altezza come la Juventus con questa dirigenza credo si sia cominciata a muovere per il sostituto non appena sia arrivata all’orecchio la possibilità che Perin potesse lasciare il club. Credo che, se Perin lasciasse per una questione personale e di stimoli, la Juve debba avere un sostituto prima di lasciarlo andare. Altrimenti sarebbe un grave errore: non si può lasciar partire Perin e avere già un secondo affidabile pronto. Quando parlavo con Moggi lui mi diceva che prima di vendere un giocatore aveva già il sostituto, una grande società deve avere questo tipo di comportamento. Poi va anche detto che, al di là del fatto che Mattia ai nastri di partenza possa partire dietro Vicario nelle gerarchie, se uno ha il fuoco dentro si può sempre giocare le sue possibilità per poter essere titolare in diverse partite, magari in Europa League o Coppa Italia. Se dovesse rimanere non mollerà la sua voglia di giocare titolare nonostante l’arrivo di Vicario”.
L'opinione su Vicario
Da un portiere all'altro. La Juve nelle scorse ore ha ufficializzato Vicario: “Non posso esimermi dal confermare quanto detto anche qui: ottimo portiere. Ho sempre detto che magari avrei preferito portieri come Trubin o altri, lui sicuramente ha delle qualità che sono indiscusse. Lo ricordo benissimo quando venne a giocare a Perugia: è cresciuto step by step, ha fatto percorso importante di crescita e sa quanto sia fondamentale avere fame. Va apprezzato questo. Ora alla Juve ha una grande chance, e vedremo le sue qualità. Per fare il portiere alla Juve ci vuole anche grande personalità. In questi anni non c’è stato un grande portiere e può fare meglio? Sì, ma avrà tanta responsabilità. Mi auguro possa essere per lui l’anno della consacrazione, facendo una stagione grande con tutta la squadra".
"Alla Juve serve personalità"
L'analisi di Ravanelli sul nuovo portiere bianconero prosegue e sul fatto che Vicario sia da sempre tifoso juventino: "Mi pare un ragazzo di umiltà importante e non è poco, gli faccio gli auguri e spero possa trascinare la Juventus con le sue parate. Quanto è importante essere tifosi della squadra di cui indossi la maglia? Vuol dire tanto, ti fa incarnare quella voglia, quella determinazione, di battere l’avversario sapendo ciò che provano i tifosi. Quando io andavo allo stadio, e ho anche pianto in Perugia-Juventus quando la Juve perse col gol di Renato Curi, so quello che può provare un tifoso in campo… Riuscire a performare mentre sei tifoso ti dà quel qualcosa in più. Per poter riuscire a giocare in certe situazioni, lo ribadisco, devi avere una grande personalità e passione, altrimenti si fa fatica”.
"Retegui? Mi lascia qualche dubbio"
Dalla porta all'attacco. Sull'ipotesi di un arrivo di Retegui, Ravanelli ammette: "Potrebbe essere l’uomo giusto, bisogna vedere le sue condizioni fisiche. E’ in un campionato diverso da quelli europei, con l’Italia l’ho visto in un pochino in sovrappeso. Quando giochi nella Juve devi essere tirato a lucido, forte mentalmente ma anche fisicamente. Devi avere la marcia in più per vestire questa maglia. Devi avere grande qualità ma senza condizione fisica anche i grandi campioni fanno fatica. Il dinamismo oggi è diventato fondamentale. I movimenti che servono nel calcio di oggi Retegui li aveva quando era in Italia, ma essendo fuori da un anno e mezzo in un campionato che non credo sia così performante… Mi lascia qualche dubbio”.
Zirkzee, Mateta o Sorloth?
Diversi i profili in orbita Juve per l'attacco. Tra Zirkzee, Mateta e Sorloth chi sceglierebbe? Ravanelli non ha dubbi: "Di questi Sorloth credo sia quello che mi piace di più. L’ho visto dal vivo in Europa League quando ero a Marsiglia: fisicamente forte, un lottatore, sarebbe utile alla causa. Ha gamba, dinamico, forte di testa, protegge la palla ma sa anche dialogare, giocatore che farebbe il caso della Juve. Ovviamente se lo compariamo con gli altri attaccanti penso che come caratteristiche sia il più adatto al gioco di Spalletti".
"Yildiz-Arsenal? Lui è il futuro capitano!"
Restando in attacco, in queste ore è tornata a circolare di nuovo la notizia del forte gradimento dell'Arsenal per Yildiz. 'Penna Bianca' archivia subito la questione: "Non si può cedere il giocatore simbolo del futuro della Juve, il futuro capitano, che ha più qualità e che incarna lo spirito juventino al 100%. Serio, gran lavoratore, si comporta come un campione si deve comportare. E’ giocatore simbolo: al di là delle offerte non ci si può provare di un giocatore così. Abbiamo bisogno di giovani per creare zoccolo duro, che facciano capire a chi arriva dopo cos’è la Juve e credo che lui l’abbia capito. Se cediamo un giocatore così perderemmo tanto. Vero, faremmo una plusvalenza incredibile, ma perderemmo un giocatore fondamentale per il futuro”.
Il retroscena su Greenwood
A proposito di fantasisti, Ravanelli svela un clamoroso retroscena su Greenwood, che sarebbe potuto essere un nuovo rinforzo della Juventus: "Siamo stati anche un po’ sfortunati perché il mercato in uscita quasi non è stato fatto, sono usciti pochissimi. Magari incassando qualcosa sarebbe potuto arrivare Greenwood, che come avete visto anche ieri sera è un giocatore che negli ultimi 20 metri fa sempre gol, ne avevo parlato anche con Spalletti. Pensate Greenwood che gioca dietro una punta con Yildiz e Conceicao: pensate che Juve sarebbe stata… Greenwood qualche mese fa mi ha chiamato, voleva venire alla Juventus, purtroppo non si è concretizzata. La Juve non ha avuto la possibilità di cedere qualche giocatore, altrimenti credo la bravura di Carnevali e Chiellini, penso avrebbero fatto di tutto per prenderlo. Il club si era mosso e Greenwood aveva una smania incredibile di venire. Mi aveva chiesto se fosse il posto giusto e io gli ho detto di si, che qui c’era la società che gli poteva permettere di lottare per il Pallone d’Oro. Per me in Italia avrebbe fatto 25-30 gol”.
Le certezze, la sorpresa e chi deve dare di più
Infine le opinioni su chi c'è oggi in bianconero: "L’uomo che deve dare di più sicuramente? Sono due: Cambiaso e Thuram. Due giocatori che hanno grandi qualità, devono trovare continuità per alzare il livello e incarnare di più lo spirito juventino. Sono grandi campioni, da tutto il movimento juventino aspettiamo prestazioni degne delle loro qualità. La certezza da cui riparte la Juve? Anche in questo caso ci sono due giocatori: Yildiz e per il suo rendimento costante Kalulu. La sorpresa? Mi auguro che Conceicao ci possa regalare non più 1-2 gol in campionato ma di più, lo vedo comunque crescere in maniera costante. Se Conceicao alzerà la sua concretezza allora potrebbe la Juve alzare anche qualche speranza per arrivare il più lontano possibile in campionato. Se Conceicao l’anno scorso avesse concretizzato almeno il 50% delle occasioni avute la Juve sarebbe sicuramente andata in Champions".
Schira e il centrocampo Juve: Miretti, Koop e Kessié
Immancabile l'intervento di Nicolò Schira con le ultime novità di mercato, a partire dalla Juve: "Miretti? Non è che non ha offerte, ma non sono arrivate offerte all’altezza di ciò che chiede la Juve. Anche a giugno il club voleva 12-13 milioni: le grandi squadre non sono andate su di lui, le squadre medio-piccole che lo vogliono offrono soltanto un prestito. C’è questo cortocircuito, situazione in stand by: alla fine penso andrà via ma per il momento non ci sono proposto all’altezza delle richieste della Juventus. E a proposito di centrocampisti, Kessié: se la Juve fa uscite come Koopmeiners (per ora non ci sono proposte), Arthur (che è vicino alla risoluzione del contratto), Miretti, allora potrà avere lo spazio per inserire l’ex Milan. Kessié ha una proposta dal’Al-Ittihad ma lui vorrebbe tornare in Europa, possibilmente in Italia. Chiede un triennale da 6 milioni, la Juve propone un biennale da 4.5: se lui accetta le condizioni dei bianconeri e al contempo la Juventus riesce a cedere, Kessié può diventare una soluzione per la mediana. Spalletti l’avrebbe voluto a Napoli 3 anni fa e ancora prima all’Inter”.
"Lazio su Di Gregorio"
La news più rilevante riguarda però la porta: “La novità è che la Lazio pochi minuti fa ha chiesto Di Gregorio, anche se credo il portiere non sia orientato ad accettare nonostante lì ci siano due suoi grandi amici come Rovella e Frattesi coi quali ha giocato a Monza, ma alla fine credo andrà all’estero. C’era una trattativa con l’OM ma non è semplice: i francesi vorrebbero prestito secco con un contributo dei bianconeri al pagamento dell’ingaggio, la Juventus vuole prestito oneroso. Può venire fuori qualcosa anche in Premier. E sul vice di Vicario dipende tutto da Perin, che ha in mano un contratto triennale molto ricco offerto dal Palermo, con i rosanero che hanno alle spalle il City Group con la voglia di andare in Serie A e fare un progetto stile Como. Perin ci sta pensando, ha chiesto qualche ora di tempo: dovesse andare via la Juve deve sostituirlo. In questo senso occhio ad Audero, che potrebbe essere utile per il discorso lista essendo un prodotto del settore giovanile bianconero”.
Le altre novità di calciomercato
Infine la raffica sulle altre squadre: “Il Torino sta lavorando molto in queste ore, sta definendo due uscite: Dembelé in prestito con diritto di riscatto e controriscatto e con la stessa modalità di trasferimento Dalla Vecchia, tutti e due al Lecce. In entrata il Torino pensa a Sebastiano Esposito, ha offerto in cambio anche Che Adams. Esposito può essere idea anche del Napoli visto che per gli azzurri si sta raffreddando la pista Gabriel Jesus. Il Torino cerca anche esterni: viva l’idea Darmian, che piace pure al Monza”.
E a proposito di Monza: “Oggi i biancorossi hanno impostato gli arrivi dall’Inter di Massolin e Asllani, entrambi in prestito ma con il secondo che deve ancora dare una risposta definitiva. Probabilmente si chiuderà il tutto dopo la prima giornata di campionato dove si affronteranno proprio Inter e Monza. I brianzoli guardano anche in casa di altre big: dalla Juve piace Rugani, dal Milan Terracciano e dal Napoli è vicino Ngonge e piace Folorunsho".
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Sono state ore decisamente concitate in casa Juventus sul fronte del calciomercato. In attesa del debutto in campionato (domenica di scena allo Stirpe di Frosinone dalle 18.30) i bianconeri in poche ore hanno chiuso sia la trattativa per Lucumi che quella per Vicario. Novità, retroscena e commenti nella puntata odierna di 'Aperimercato', l'appuntamento quotidiano su YouTube targato Tuttosport. Ospite in collegamento Fabrizio Ravanelli, in studio con Cristiano Corbo presente il direttore Guido Vaciago. Non manca ovviamente la raffica di Nicolò Schira, che dà importanti novità anche a tema Juve.
Juve, Perin al Palermo?
Tanti i commenti di Ravanelli, a cui viene chiesto innanzitutto dell'ipoteso addio di Perin. A proposito di questo: ci fu ad un certo punto la possibilità per 'Penna Bianca' di andare al Napoli, ma lui strinse i denti pur di restare alla Juventus. Cosa quindi pensa della situazione di Perin, che potrebbe tornare protagonista a Palermo? “Io avevo un cuore bianconero, ero in rampa di lancio e volevo dimostrare di meritare la maglia Juve, avevo un fuoco dentro quotidiano alimentato da tanta benzina. Il mio fisico, il mio cuore e la mia mente era tutti indirizzati alla Juventus. Mattia credo sia intelligente e un grande professionista, arrivato a questo momento della carriera arriva una possibilità importante, perché giocherebbe in uno stadio con quella passione… Potrebbe magari vincere il campionato e fare qualche altro anno da protagonista, sarebbe comunque una scelta ponderata qualora la prendesse".
"Se va via Perin..."
Ancora Ravanelli sulla questione Perin: "Io fossi in lui la valuterei, perché giocare di fronte a quel pubblico in quello stadio lì e cercare di fare la storia del Palermo potendolo riportare in A e magari fare poi un bel campionato in massima serie… Una società all’altezza come la Juventus con questa dirigenza credo si sia cominciata a muovere per il sostituto non appena sia arrivata all’orecchio la possibilità che Perin potesse lasciare il club. Credo che, se Perin lasciasse per una questione personale e di stimoli, la Juve debba avere un sostituto prima di lasciarlo andare. Altrimenti sarebbe un grave errore: non si può lasciar partire Perin e avere già un secondo affidabile pronto. Quando parlavo con Moggi lui mi diceva che prima di vendere un giocatore aveva già il sostituto, una grande società deve avere questo tipo di comportamento. Poi va anche detto che, al di là del fatto che Mattia ai nastri di partenza possa partire dietro Vicario nelle gerarchie, se uno ha il fuoco dentro si può sempre giocare le sue possibilità per poter essere titolare in diverse partite, magari in Europa League o Coppa Italia. Se dovesse rimanere non mollerà la sua voglia di giocare titolare nonostante l’arrivo di Vicario”.