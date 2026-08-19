Del Piero come il Padrino: tifosi scatenati dopo l'ultimo video della leggenda Juve, cosa è successo

"È con immenso piacere che annuncio a tutti voi la partecipazione di Alessandro Del Piero il prossimo 5 settembre". Così, sul proprio account ufficiale Instagram, il noto youtuber Nico Capone fa sapere che l'ex storico capitano della Juventus - che appare nel video pubblicato in un ruolo tutt'altro che banale e col quale collabora da tempo per eventi di beneficenza e partite di gala - scenderà in campo a Losanna per la propria squadra, contro quella di Kev Adams, nel "Match delle Celebrità": tra le tante, Ludovic Giuly, Robert Pirès, Antonio Di Natale, Souleymane Diawara, Christian Karembeu e Olivier Dacourt, oltre a diversi comici (Paul Mirabel), rapper (Soso Maness) e numerosi attori e presentatori tv (Jean-Luc Reichmann, Jarry, Booder, Eric Antoine e Franck Dubosc).
Il 'nuovo ruolo' di Del Piero
Nel video, si vede Nico Capone venir rapito da alcune persone dal volto coperto, quindi la scena riprende col protagonista di fronte a un Alessandro Del Piero - nelle vesti del 'Padrino' - fare 'no' con la testa e con gli schiocchi della lingua, con sguardo severo mentre accarezza un gatto ("rigorosamente bianconero", come sottolinea la moglie Sonia Amoruso nei commenti). Alex pone di fronte a Nico la locandina del match in programma a Losanna e afferma: "Nico.. che succede?". E ancora, ripetuto due volte, la seconda a voce molto più alta: "Di che cosa ti sei dimenticato?". "Scusate... ma per te c'è sempre posto", prova a 'difendersi' Capone. "La famiglia!", replica Del Piero, "La famiglia... dov'è la famiglia Nico?". "Che devo fare?", la richiesta disperata. "La maglia numero 10", ovviamente, l'epilogo del filmato, apprezzatissimo dai tifosi sui social. Tanta la nostalgia di rivederlo alla Juve, ma anche complimenti sinceri in una parte del tutto nuova: "Fenomeno anche a recitare" o "Meglio di molti attori".