Del Piero come il Padrino: tifosi scatenati dopo l'ultimo video della leggenda Juve, cosa è successo

"È con immenso piacere che annuncio a tutti voi la partecipazione di Alessandro Del Piero il prossimo 5 settembre". Così, sul proprio account ufficiale Instagram, il noto youtuber Nico Capone fa sapere che l'ex storico capitano della Juventus - che appare nel video pubblicato in un ruolo tutt'altro che banale e col quale collabora da tempo per eventi di beneficenza e partite di gala - scenderà in campo a Losanna per la propria squadra, contro quella di Kev Adams, nel "Match delle Celebrità": tra le tante, Ludovic Giuly, Robert Pirès, Antonio Di Natale, Souleymane Diawara, Christian Karembeu e Olivier Dacourt, oltre a diversi comici (Paul Mirabel), rapper (Soso Maness) e numerosi attori e presentatori tv (Jean-Luc Reichmann, Jarry, Booder, Eric Antoine e Franck Dubosc).