Le origini del soprannome, "l'incubo Yildiz" e il pensiero Juve: Vicario si presenta

Le risposte di Vicario

"Contro chi non vorresti mai trovarti a parare un rigore? Contro Yildiz, fortunatamente ora siamo compagni di squadra", inizia così il portiere della Nazionale che poi risponde a raffica: "La tua lettera preferita nella parola Juventus? La J. La prima parola che ti viene in mente sentendo Juventus? Famiglia. Il tuo soprannome e da dove nasce? Venom, nasce da uno sketch fatto con dei ragazzi di Dazn". Ma anche curiosità sulla sua città di origine: "Una cosa che fa capire subito che sei di Udine? L'accento anche se magari ultimamente sono stato all'estero e un pochettino l'ho perso. Frico o agnolotti del plin? Frico". E poi le skill da numero 1: "La tua qualità migliore come portiere? Riflessi. Cosa conta di più per un portiere: riflessi o personalità? Alla fine conta la propria personalità. Una parola che i tuoi compagni userebbero per descriverti? Leale ed affidabile. Clean sheet o rigore parato all'ultimo minuto? Clean sheet sempre". Infine la carica per se stesso e per il popolo della Vecchia Signora: "Quale canzone ti porta subito nel mood partita? High on life di Martin Garrix. Completa la frase: il mio sogno con la Juventus è...? Vincere. Un messaggio per i tifosi della Juventus? Vi aspetto presto all'Allianz Stadium, abbiamo bisogno del vostro supporto. Stiamo tutti insieme. Forza Juve!"

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