Retegui-Juve, incastro possibile: tra Zirkzee e Sorloth la vecchia conoscenza di Spalletti e Ottolini

Tutto in ballo, tutto in gioco. Ogni occasione, ecco, da valutare. La Juventus sta pensando al prossimo numero nove e lo sta facendo senza perdere neanche per un istante il focus dalle caratteristiche di cui necessita. Le principali, indicate pure da Spalletti: che sia una punta fisica, che sia forte di testa, che possa poi sbrogliare la matassa in particolare in quelle situazioni più complicate, come i finali di partita, o semplicemente in quelle gare in cui andare in verticale è l’unica cosa che proprio non si riesce a fare. Nel giro di considerazioni, sondaggi, proposte mascherate da opportunità, è tornato pure il nome di Mateo Retegui. Ma quant’è difficile. Nel senso: non solo il centravanti azzurro è reduce da una frattura alla tibia, ma poi ci sono i discorsi sull’ingaggio (fuori mercato: 20 milioni dall’Al-Qadisiyya, altri due anni di contratto), su quanto sia effettivamente in condizione, sull’effetto che fanno un paio di stagioni in Arabia Saudita.
Pupillo di Ottolini
In Nazionale, ecco, non ha mostrato esattamente quella grinta che servirebbe a Torino, che a lungo Spalletti ha chiesto prima a Openda e poi a David, salvo ritrovarsi con un attacco spuntato. A ogni modo, un nome non fa una trattativa, però le connessioni tra Mateo e la Juventus rimangono tante: era stato sondato lo scorso gennaio - quando avrebbe voluto il ritorno in Serie A per puntare al Mondiale, successivamente saltato -, se n’era parlato anche sotto la gestione Comolli, e adesso può tornare di moda in questi ultimi giorni dai quali la Juve deve trovare una soluzione alle sue lacune.
Gli altri nove in lista
Le alternative rimangono poi sempre le stesse, hanno il volto speranzoso di Joshua Zirkzee, quello più corrucciato di Alexander Sorloth, e chissà cos’altro ancora può sbucare fuori dalla velocità triplicata a cui va il mercato quando entra nella sua ultima fase. Cinture allacciate, tenersi pronti. A maggior ragione se Massara dovesse procedere con il suo pallino, e da tempo: l’olandese dello United è, per adesso, il vero bomber in pole position. Ma serve David, o meglio: occorrerebbe la sua uscita, anche per racimolare spazio da occupare con un altro giocatore. Per il norvegese, invece, c’è il discorso Nico Gonzalez a tenere banco. Le valutazioni dei due sono differenti: per Sorloth si è sempre stati intorno ai 40 milioni di euro, per l’argentino al di sotto (seppur poco) dei 30. Eh, mica facile ridurre la forbice. Mica semplice allestire un affare in grado di coinvolgere entrambi i calciatori, i rispettivi entourage, famiglie e interessi. Per adesso, tutte idee sul tavolo dei dirigenti, che coltivano una certezza sopra tutte le altre: ogni giorno che passa diventa un po’ più complicato. Però tanto per la Juve quanto per le altre squadre. I nodi di oggi possono allora allargarsi domani. Le certezze di adesso, magari vacillare. Bisogna stare all’erta, valutare, aprire porte pure quando sembrano sigillate a tripla mandata. Tipo Retegui: complicatissimo, ma metti che l’incastro si compia con un paio di mosse giuste?
Tutto in ballo, tutto in gioco. Ogni occasione, ecco, da valutare. La Juventus sta pensando al prossimo numero nove e lo sta facendo senza perdere neanche per un istante il focus dalle caratteristiche di cui necessita. Le principali, indicate pure da Spalletti: che sia una punta fisica, che sia forte di testa, che possa poi sbrogliare la matassa in particolare in quelle situazioni più complicate, come i finali di partita, o semplicemente in quelle gare in cui andare in verticale è l’unica cosa che proprio non si riesce a fare. Nel giro di considerazioni, sondaggi, proposte mascherate da opportunità, è tornato pure il nome di Mateo Retegui. Ma quant’è difficile. Nel senso: non solo il centravanti azzurro è reduce da una frattura alla tibia, ma poi ci sono i discorsi sull’ingaggio (fuori mercato: 20 milioni dall’Al-Qadisiyya, altri due anni di contratto), su quanto sia effettivamente in condizione, sull’effetto che fanno un paio di stagioni in Arabia Saudita.
Pupillo di Ottolini
In Nazionale, ecco, non ha mostrato esattamente quella grinta che servirebbe a Torino, che a lungo Spalletti ha chiesto prima a Openda e poi a David, salvo ritrovarsi con un attacco spuntato. A ogni modo, un nome non fa una trattativa, però le connessioni tra Mateo e la Juventus rimangono tante: era stato sondato lo scorso gennaio - quando avrebbe voluto il ritorno in Serie A per puntare al Mondiale, successivamente saltato -, se n’era parlato anche sotto la gestione Comolli, e adesso può tornare di moda in questi ultimi giorni dai quali la Juve deve trovare una soluzione alle sue lacune.