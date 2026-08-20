Caso Gatti e danni allo Stadium Juve: l'ultima invasione può cambiare la storica partitella 'in famiglia'

La tradizionale invasione nel secondo tempo in famiglia nasce da un gesto spontaneo, di trasporto passionale della gente: a Villar Perosa, con una manciata di migliaia di persone salite su attorno a Ferragosto per celebrare insieme l’inizio della stagione, era diventato un rituale che si nutriva anche di quel travolgente quanto pacifico epilogo. Ciò che è successo lunedì all’Allianz Stadium va ben oltre la tradizione e rischia seriamente di mettere fine a un cerimoniale calcistico unico in Italia, dal forte legame identitario. Perché ciò che è successo a Federico Gatti poteva andare ancora peggio. E anche i tifosi, in queste situazioni, corrono il pericolo di farsi male. Senza contare i danni all’impianto: si è vista la corsa a portare via le bandierine, si è visto qualcuno scavare a mani nudo per portare via zolle di campo, che andrà rimesso a posto per l’esordio casalingo con il Parma di sabato 29 agosto. Insomma, ciò che è successo lunedì porterà la Juventus a fare delle riflessioni per le prossime edizioni: perché il club bianconero non vuole perdere il tradizionale happening e non vuole penalizzare i tanti tifosi rispettosi delle regole e pure del buonsenso. Ma la società fa trapelare che, dopo quello che è successo lunedì pomeriggio, sono in corso valutazioni su eventuali modifiche a cominciare dal prossimo anno: la consueta amichevole in famiglia tra Juventus prima squadra e Juventus Next Gen si disputerà regolarmente come da quasi 70 anni, questo non è in discussione.