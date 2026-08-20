Perin, l'esito della tegola Palermo che può cambiare il futuro: cosa succede con la Juve

La brutta notizia era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: il Palermo dovrà rinunciare a lungo a Joronen. Il portiere ha riportato una lussazione della spalla destra e il quadro clinico, ancora in fase di valutazione, che costringe il club rosanero a intervenire nuovamente sul mercato. Nei prossimi giorni, dopo le consulenze specialistiche, verrà infatti stabilito il percorso da seguire per il finlandese: l’eventuale necessità di un intervento chirurgico cambierebbe inevitabilmente i piani della società. E mentre i rosanero attendono di conoscere i tempi di recupero, resta in piedi la pista che porta a Mattia Perin. Il portiere della Juventus è il preferito dalla dirigenza per rinforzare la porta, ma ci sono anche delle alternative.

Joronen ko, il comunicato del Palermo Il comunicato del club siciliano ha fatto chiarezza sull’infortunio, ma non ancora sui tempi di recupero. "Jesse Joronen è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lussazione della spalla destra. Nei prossimi giorni, in seguito a consulenze specialistiche, sarà definito l’iter clinico dell’infortunio", ha fatto sapere il Palermo. La parola chiave, dunque, è intervento. Soltanto dopo le valutazioni degli specialisti sarà possibile capire se Joronen dovrà sottoporsi a un’operazione e, di conseguenza, quanto sarà lungo lo stop. I rosanero non vogliono farsi trovare impreparati e già dai giorni scorsi hanno iniziato a guarardi attorno, non appena si era intuito il brutto ko in Coppa Italia del finlandese.

Perin resta il primo obiettivo: Sportiello e Semper tra le alternative Il Palermo ha messo sul piatto un biennale da due milioni di euro per Perin, trovando disponibilità sul fronte del giocatore. Resta però da convincere la Juve, che ha appena cambiato il suo titolare tra i pali con l'arrivo di Vicario e si trova ora con un Di Gregorio con la valigia pronta e con la voglia di rifarsi altrove. Quindi la Vecchia Signora in caso di addio di Perin dovrebbe poi molto probabilmente cercare un nuovo giocatore. Un vero e proprio effetto domino. Juventus Juve, si lotta per un posto da titolare. Perla Kolo, Vicario para Il Palermo ha anche delle alternative e nelle ultime ore sono stati inseriti in lista i nomi di Marco Sportiello e Michael Semper. Il Palermo, dunque, si trova davanti a un bivio: attendere gli sviluppi clinici di Joronen e provare a sbloccare la trattativa per Perin oppure accelerare su un altro portiere. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE