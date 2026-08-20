Sorloth si muove così e in quattro per l'addio alla Juve! Dalla risoluzione alla Premier, le novità

La nuova stagione della Juventus si avvicina e, con essa, aumentano interrogativi e scenari di mercato. A fare il punto è Guido Vaciago ad Aperimercato sul canale Youtube di Tuttosport, che ha analizzato le principali protagoniste della prossima Serie A. Ma il focus si è poi spostato inevitabilmente sulla Vecchia Signora, tra le ultime operazioni da completare, il futuro di Perin, le possibili cessioni degli esuberi e la ricerca dei rinforzi necessari a Spalletti. E proprio sul fronte offensivo potrebbe innescarsi un interessante effetto domino, come ha spiegato Nicolò Schira nel corso della puntata, con il nome di Sorloth di nuovo tra i protagonisti.
L'analisi sul prossimo campionato
Il direttore Guido Vaciago ha fatto la sua previsione sulla prossima stagione di Serie A: "La conferma per me sarà l'Inter. Ha scavato un solco ed è la squadra più forte. Ma spesso ha perso gli scudetti in queste circostanze. Il Como deve fare il salto di qualità dopo una campagnia acquisti faraonica. La sorpresa del campionato potrebbe essere la Juve o la Roma, se possiamo considerarle tali. Hanno operato bene ma non benissimo sul mercato, bisogna capire se riempiranno gli ultimi buchi, ma se dovessero essere riempiti, potrebbero essere lì.
Non ho citato il Napoli, ma è ovvio che per me è la seconda squadra più forte dopo l'Inter. Poco mercato? Il campionato si sta abbassando di qualità, quindi la rosa di Allegri può essere comunque all'altezza per lottare nei primi posti, anche se gli manca qualcosa in attacco e difesa. Ha il punto interrogativo di De Bruyne, che se fa il De Bruyne è illegale, se fa come l'anno scorso è invece molto depotenziato". Dopo aver fatto il punto sul campionato, l'attenzione si è spostata sul mercato...
Le novità su Perin-Palermo, Emerson Palmieri e Bernasconi
Poi l'analisi si è spostata sulla trattativa Perin-Palermo e ad Aperimercato hanno spiegato come al momento dai rosanero non siano arrivate proposte convincenti alla Juve, che lo vuole trattenere. E l'ex Genoa non dovrebbe creare problemi alla società nonostante il biennale da due milioni offerto (ma a quel punto poi il club potrebbe rinnovargli il contratto), quindi questo tema dovrebbe concludersi con la cessione di Di Gregorio al Marsiglia. La call di ieri però, come raccontato da Nicolò Schira, non è andata bene. Massara e Carnevali avevano proposto un presito gratuito, ma con stipendio pagato interamente dai francesi. Ma il riscontro non è stato positivo. L'idea della dirigenza è anche quella di aprire una trattativa con Emerson Palmieri, che va a scadenza ed è fuori dai piani dell'OM. L'alternativa è che il terzino possa rinnovare per poi essere ceduto in prestito. Piace anche Bernasconi alla Vecchia Signora, ma l'Atalanta chiede 30 milioni, quindi può essere più un obiettivo futuro.
La valutazione su Kolo Muani e gli esuberi da piazzare
Vaciago ha poi risposto alle tante domande sul perché la Juve ha insistito a tutti i costi per Kolo Muani e se ha fatto bene: "Se tutti lo hanno voluto ci sarà un motivo, vuol dire che Kolo Muani un valore ce l'ha. Poi ha mostrato grande volontà di tornare alla Juve, poi certo non è Van Basten o Trezeguet. Da solo non può fare la differenza, anche se è un attaccante bravo che può far segnare gol anche a Yildiz, Alajbegovic e Conceicao, impegnando la difesa avversaria, aprendo i corridoio preferiti dalle ali bianconere e da McKennie. Per me anche Kolo Muani potrebbe fare tanti gol". Lato cessioni invece il direttore è stato chiaro: "Chi dovrebbe andare subito via? Prima Arthur con la risoluzione del contratto e subito dopo Koopmeiners, con la speranza che possa essere una cessione con dei guadagni. Non ha più nulla da dare, in due anni non ha dimostrato niente. Bisognerebbe mandarlo via per fare spazio a Kessié o chi per lui".
Nicolò Schira ha poi confermato la situazione intorno al centrocampista brasiliano, mentre per l'olandese l'esperto di mercato ha menzionato la formula del prestito per non fare una minusvalenza, vista l'impossibilità che possa arrivare un'offerta cache da 30 milioni. Una breve risposta anche su Bremer e sul motivo delle mancate offerte: "Lui è un giocatore forte, ma non è un profilo internazionale, con il Brasile non ha giocato. In Champions non ha avuto una vetrina cosa infortuni ed eliminazioni". Poi il giornalista ha aperto una parentesi anche sull'effetto domino delle punte, dopo un'analisi di Vaciago...
L'effetto domino delle punte: rispunta Sorloth
A Spalletti, stando sempre per il direttore Vaciago e come riportato anche nelle ultime settimane, servirebbe anche il vice Kolo Muani. Nelle ultime ore è spuntato fuori il nome di Retegui, anche se al momento sarebbe un'operazione molto complicata e bocciata anche da Ravanelli. Zirkzee resta sempre una chance di mercato, soprattutto sugli ultimi istanti di mercato. Schira a tal proposito ha poi spiegato come l'eventuale arrivo di Jackson all’Atlético Madrid dal Chelsea potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato della Juventus. L’inserimento dell’attaccante nella rosa dei Colchoneros aprirebbe infatti alla possibile cessione di Sorloth (al momento anche infortunato, causa problema muscolare, ma già trattato in questi mesi), profilo che potrebbe tornare d’attualità per i bianconeri alla ricerca di un centravanti di riserva. Ma per riallacciare i rapporti prima si deve liberare una casella. Tradotto: se non va via David, non possono innescarsi le altre pedine.
La nuova stagione della Juventus si avvicina e, con essa, aumentano interrogativi e scenari di mercato. A fare il punto è Guido Vaciago ad Aperimercato sul canale Youtube di Tuttosport, che ha analizzato le principali protagoniste della prossima Serie A. Ma il focus si è poi spostato inevitabilmente sulla Vecchia Signora, tra le ultime operazioni da completare, il futuro di Perin, le possibili cessioni degli esuberi e la ricerca dei rinforzi necessari a Spalletti. E proprio sul fronte offensivo potrebbe innescarsi un interessante effetto domino, come ha spiegato Nicolò Schira nel corso della puntata, con il nome di Sorloth di nuovo tra i protagonisti.
L'analisi sul prossimo campionato
Il direttore Guido Vaciago ha fatto la sua previsione sulla prossima stagione di Serie A: "La conferma per me sarà l'Inter. Ha scavato un solco ed è la squadra più forte. Ma spesso ha perso gli scudetti in queste circostanze. Il Como deve fare il salto di qualità dopo una campagnia acquisti faraonica. La sorpresa del campionato potrebbe essere la Juve o la Roma, se possiamo considerarle tali. Hanno operato bene ma non benissimo sul mercato, bisogna capire se riempiranno gli ultimi buchi, ma se dovessero essere riempiti, potrebbero essere lì.
Non ho citato il Napoli, ma è ovvio che per me è la seconda squadra più forte dopo l'Inter. Poco mercato? Il campionato si sta abbassando di qualità, quindi la rosa di Allegri può essere comunque all'altezza per lottare nei primi posti, anche se gli manca qualcosa in attacco e difesa. Ha il punto interrogativo di De Bruyne, che se fa il De Bruyne è illegale, se fa come l'anno scorso è invece molto depotenziato". Dopo aver fatto il punto sul campionato, l'attenzione si è spostata sul mercato...