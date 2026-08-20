Sorloth si muove così e in quattro per l'addio alla Juve! Dalla risoluzione alla Premier, le novità

La valutazione su Kolo Muani e gli esuberi da piazzare

Vaciago ha poi risposto alle tante domande sul perché la Juve ha insistito a tutti i costi per Kolo Muani e se ha fatto bene: "Se tutti lo hanno voluto ci sarà un motivo, vuol dire che Kolo Muani un valore ce l'ha. Poi ha mostrato grande volontà di tornare alla Juve, poi certo non è Van Basten o Trezeguet. Da solo non può fare la differenza, anche se è un attaccante bravo che può far segnare gol anche a Yildiz, Alajbegovic e Conceicao, impegnando la difesa avversaria, aprendo i corridoio preferiti dalle ali bianconere e da McKennie. Per me anche Kolo Muani potrebbe fare tanti gol". Lato cessioni invece il direttore è stato chiaro: "Chi dovrebbe andare subito via? Prima Arthur con la risoluzione del contratto e subito dopo Koopmeiners, con la speranza che possa essere una cessione con dei guadagni. Non ha più nulla da dare, in due anni non ha dimostrato niente. Bisognerebbe mandarlo via per fare spazio a Kessié o chi per lui".