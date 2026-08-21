Calciomercato Juve, David rifiuta la Premier! Kessie aspetta: come si scioglie il nodo cessioni

Juve, altre 7 cessioni

La Juventus ha a disposizione ancora 7 cessioni in prestito in Italia (sono 9 totali, due slot sono occupati da Joao Mario e Pietrelli) e 5 all’estero (uno è occupato da Openda). Insomma, il margine di manovra è ancora ampio e, quindi, questo non è un tema che preoccupa oltremodo. In prestito potrebbe uscire Di Gregorio, il tema è: chi paga l’ingaggio? Il Marsiglia avrebbe voluto un contributo importante della Juventus e per questo la trattativa è rallentata. Anche in questo caso, c’è la necessità di separarsi, ma non ad ogni costo, non continuando a pagare gran parte dello stipendio del portiere. Sempre a titolo temporaneo potrebbe partire ancora una volta Rugani, probabilmente negli ultimi giorni di mercato.