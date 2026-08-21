"Lo smaliziato e chi dà veleno", "La sorpresa da 10 gol": l'analisi Juve di chi ha fatto la storia

La sensazione è che sì, siano tutti molto curiosi. Di questa versione juventina. Di quanto questa squadra - solo qualche settimana fa scioltasi come neve al sole - sia diventata in grado di andare oltre i propri drammi, abbia affrontato gli inevitabili traumi. La Juventus sta per iniziare una stagione molto, troppo diversa dalle ultime: non avrà la Champions League, ma neanche la pretesa che tutto debba funzionare, che ogni cosa sia immediatamente indirizzata verso la vittoria. Resta nel dna, certo.Però non più nei pensieri: prima vengono il mercato, i buchi di rosa, le difficoltà delle cessioni, le incertezze su carattere e caratteristiche.
Juve, almeno un "anno uno"
Lo percepiscono i tifosi, lo sente pure chi, quella maglia, l’ha vissuta e onorata, amata fino in fondo. Non può essere un anno zero, l’obiettivo è diventato renderlo almeno un “anno uno”. La ricostruzione dopo le macerie. La voglia di rialzarsi dopo essere caduti. Persino male. Ravanelli, Tacchinardi, Padovano, Legrottaglie, Di Livio e Amoruso: a loro abbiamo chiesto pareri e impressioni, quanto le testimonianze e dei loro anni (vincenti) sia percepito in questo gruppo.
Che non avrà il curriculum dei vecchi, che però indossa la stessa maglia. Strisce bianche e nere. Stemma Juventus. Qualcosa dovrà pur valere. E qualcosa deve pure smuovere, in particolare nei nuovi. Per questo, ecco, danno fiducia le impressioni sui colpi: su Lucumi si percepisce una stima condivisa da tutti, con Alajbegovic invece c’è voglia di reinnamorarsi, com’era capitato già con Yildiz, indiscutibilmente l’uomo della ripartenza, quello per cui non si ascolta né il mercato, né chi parla di discontinuità. Si riparte dal 10. E senza paura: solo con grande voglia di riscrivere pronostici fin troppo semplicistici.
Ravanelli: "Kalulu c'è sempre e se ne parla meno"
Chi deve dare di più? “Sono due quelli che vorrei citare: Cambiaso, chiamato a dare altro, e Thuram. Sono due giocatori che hanno grande qualità e devono trovare quella continuità per poter alzare il livello della squadra. Devono incarnare ancora di più lo spirito juventino: sono due grandi calciatori e credo che tutto il mondo juventino si aspetti prestazioni degne delle loro qualità”.
Da quale certezza si riparte? “Ci sono due giocatori di cui sono innamorato: Yildiz, che è una certezza di questa squadra, e poi Kalulu. Per il suo rendimento sempre costante è un giocatore di cui si parla meno rispetto a tanti altri, però c’è sempre”.
Chi può essere la sorpresa? “Mi auguro che la sorpresa possa essere Conceiçao, che possa regalarci non più uno o due gol in campionato, ma magari riuscire a farne dieci. In questo precampionato ne ha già fatti due e lo vedo crescere in maniera costante. L’ho visto molto determinato e questa determinazione mi è piaciuta davvero”.
Tacchinardi: "Penso a Conte e Montero"
Chi deve dare di più? “Quest’anno mi auguro arrivi la consacrazione di Yildiz. Purtroppo nella scorsa stagione - e anch’io ne ho sofferto - ha avuto quel problema al ginocchio: è una patologia per cui fai fatica ad allenarti, ne risentono le prestazioni. L’abbiamo visto anche al Mondiale. Averlo fresco e sano farebbe la differenza. Un Yildiz a posto può essere un grande trascinatore per questa squadra”.
Da quale certezza si riparte? “La certezza è sicuramente il mister: stavolta partirà dall’inizio dopo tanti mesi di lavoro con la squadra. Complimenti comunque alla società: manca forse un centrocampista, ma stanno facendo sforzi economici non banali, considerate pure le difficoltà sugli esuberi. Hanno voglia di farci rivivere una Juventus vincente e non si può non ripartire da Spalletti”.
Chi può essere la sorpresa? “La sorpresa può essere Alajbegovic: è giovane, scaltro, smaliziato. Può essere una bella freccia a partita in corso. Ma dico soprattutto Lucumi: non è più un ragazzino alle prime armi, ma dà quel veleno a una difesa che manca in questo fondamentale. Sono convinto che possa mettere fisicità e cattiveria, però pure quella “antipatia” lì, come l’avevamo noi, e penso a Conte e Montero. In questo calcio inizia a mancare”.
Padovano: "Elkann, grosse garanzie sul futuro"
Chi deve dare di più? “Da David mi sarei aspettato qualcosa in più. Non so se partirà, ma anche in Francia non aveva iniziato benissimo e poi è stato incredibile, segnando 100 gol in 4 stagioni. Sono numeri da bomber vero: se dovesse rimanere potrei aspettarmi di più. Lo stesso vale per Koopmeiners, ma anche per Douglas Luiz. Giocatori forti, con dei colpi. Per un motivo o per un altro, non l’hanno dimostrato”.
Da quale certezza si riparte? “La proprietà. L’intervista rilasciata da Elkann durante la festa mi ha dato grosse garanzie sul futuro: stanno ricostruendo, vogliono fare una squadra vincente e sono partiti con il piede giusto, con ottimi dirigenti. Ha parlato di italianità e concordo, anzi sottoscrivo: sono loro a trasferire il senso di juventinità a chi viene da fuori”.
Chi può essere la sorpresa? “Alajbegovic. L’abbiamo già visto, però la sua giovane età ci rende molto curiosi. Le qualità le ha. E ha pure grande capacità tecniche. Va messo nelle condizioni di far bene”.
Legrottaglie: "Milik non può perdere altro tempo"
Chi deve dare di più? “Milik. Troppo tempo fuori e non può più perdere altro tempo, ma deve recuperare e lo può fare se ha fiducia in se stesso e nell’ambiente che lo circonda. Mi aspetto la svolta, da lui”.
Da quale certezza si riparte? “Carnevali e Spalletti. La visione tecnica e manageriale: la Juve sta costruendo tanto, la forza devono essere loro e tutto il resto deve fondarsi su questo”.
Chi può essere la sorpresa? “Lucumi, perché ha potenzialità fisiche importanti e non espresse al massimo. Nella Juve potrebbe esplodere”.
Di Livio: "Bremer certezza"
Chi deve dare di più? “Da tutti. In particolare da Yildiz, Kolo Muani e i nuovi acquisti: dovranno inserirsi in fretta, la Juve deve tornare competitiva”.
Da quale certezza si riparte? “Da Bremer. Con Locatelli, Conceiçao e Kalulu dovranno essere bravi a far capire ai nuovi cosa vuol dire la Juve e cosa vuol dire indossare quella maglia. Devono essere lì ad aiutare Spalletti e la società”.
Chi può essere la sorpresa? “Per me la Juve ha fatto un ottimo mercato e grazie a questo può rientrare tra le prime 4. In questo senso dico Alajbegovic”.
Amoruso: "Conceicao ora ha capito..."
Chi deve dare di più? “Ecco, lui deve diventare una conferma definitiva: dico Conceiçao. Con Spalletti, già l’anno scorso, c’era intesa: ora ha capito cosa chiede il mister, ha margine e modo di fare il salto di qualità. E adesso me l’aspetto da parte di Chico”.
Da quale certezza si riparte? “Yildiz rimane il perno centrale di questa squadra. L’anno scorso ha rinnovato, ha avuto qualche problema fisico, ma il turco incarna quei valori che da sempre rendono la Juventus una squadra diversa dalle altre. Non solo grande qualità, non solo un giocatore forte: ma temperamento ed esempio. Per tutti”.
Chi può essere la sorpresa? “Può essere Alajbegovic. Ha dimostrato di avere grandi qualità, grande tecnica, alla Juventus può trovare il suo ambiente ideale”.
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La sensazione è che sì, siano tutti molto curiosi. Di questa versione juventina. Di quanto questa squadra - solo qualche settimana fa scioltasi come neve al sole - sia diventata in grado di andare oltre i propri drammi, abbia affrontato gli inevitabili traumi. La Juventus sta per iniziare una stagione molto, troppo diversa dalle ultime: non avrà la Champions League, ma neanche la pretesa che tutto debba funzionare, che ogni cosa sia immediatamente indirizzata verso la vittoria. Resta nel dna, certo.Però non più nei pensieri: prima vengono il mercato, i buchi di rosa, le difficoltà delle cessioni, le incertezze su carattere e caratteristiche.
Juve, almeno un "anno uno"
Lo percepiscono i tifosi, lo sente pure chi, quella maglia, l’ha vissuta e onorata, amata fino in fondo. Non può essere un anno zero, l’obiettivo è diventato renderlo almeno un “anno uno”. La ricostruzione dopo le macerie. La voglia di rialzarsi dopo essere caduti. Persino male. Ravanelli, Tacchinardi, Padovano, Legrottaglie, Di Livio e Amoruso: a loro abbiamo chiesto pareri e impressioni, quanto le testimonianze e dei loro anni (vincenti) sia percepito in questo gruppo.
Che non avrà il curriculum dei vecchi, che però indossa la stessa maglia. Strisce bianche e nere. Stemma Juventus. Qualcosa dovrà pur valere. E qualcosa deve pure smuovere, in particolare nei nuovi. Per questo, ecco, danno fiducia le impressioni sui colpi: su Lucumi si percepisce una stima condivisa da tutti, con Alajbegovic invece c’è voglia di reinnamorarsi, com’era capitato già con Yildiz, indiscutibilmente l’uomo della ripartenza, quello per cui non si ascolta né il mercato, né chi parla di discontinuità. Si riparte dal 10. E senza paura: solo con grande voglia di riscrivere pronostici fin troppo semplicistici.