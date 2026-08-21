Di Gregorio e Perin, cosa succede: la Juve dall'Atletico per un nuovo incrocio

Tanto più che con l’ Atletico Madrid sono in piedi altre questioni, prima fra tutte il possibile ritorno di Nico Gonzalez oltre alla mai tramontata ipotesi Sorloth in attacco, soluzione comunque alternativa a quella più caldeggiata e semplice che porta a Zirkzee . Insomma, neppure troppo curiosamente si potrebbe verificare un incrocio tra portiere ed attaccante negli ultimi gironi di mercato, quelli in genere più caotici e ricchi di sorprese. Anche perché la concomitanza di almeno una partita di campionato scolpisce nella pietra le gerarchie ed esplicita nei fatti quelle scelte che alcuni calciatori (e procuratori) potevano fino ad allora illudersi di considerare ribaltabili.

Non è il caso, questo, che riguarda Di Gregorio perché la sua posizione è chiara da tempo e la tournée in Asia e Australia l’ha ulteriormente ribadita: il suo tempo in bianconero è definitivamente tramontato. Il problema, casomai, è trovargli una sistemazione soprattutto ora che la situazione è universalmente esplicita, elemento che pesa assai di più della semplice questione tecnica.