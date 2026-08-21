Di Gregorio e Perin, cosa succede: la Juve dall'Atletico per un nuovo incrocio

TORINO - Precauzione da non scordare mai, soprattutto in questa fase cruciale: una trattativa non è mai definitivamente tramontata finché non scoccano le 20 del primo settembre, ultimo giorno di calciomercato. Così non sarebbe saggio sostenere che il trasferimento di Mattia Perin al Palermo sia ormai tramontato, ma che che si sia assai complicato quello sì, quello corrisponde alla verità della cronaca. Perché la Juventus, di fronte all’interessamento dei rosanero per il portiere, ha formulato una richiesta ritenuta troppo alta: in assoluto, ma anche in relazione alla “politica” del City Group che tende a investire cifre importanti su calciatori giovani e non su quelli più esperti.
Perin e la priorità della Juve
Non è, dicevamo, definitivamente chiusa perché, banalmente, non si sa mai e perché soprattutto il Palermo (oltre a seguire le piste Sportiello e Semper) monitora i movimenti della Juve sul fronte portieri.
La priorità dei bianconeri resta quella di cedere Di Gregorio ma le sirene da Marsiglia sono sempre più flebili, e di trattenere Perin al quale verrà proposto un rinnovo di contratto con clausola di addio nel caso in cui dovesse trovare una nuova sistemazione l’estate prossima. Ma i bianconeri cercano comunque un portiere di complemento e, dopo le indiscrezioni su Audero, prendono sempre più corpo le piste che portano all’argentino Musso.
Musso, Nico Gonzalez e Sorloth: l'intreccio
Tanto più che con l’Atletico Madrid sono in piedi altre questioni, prima fra tutte il possibile ritorno di Nico Gonzalez oltre alla mai tramontata ipotesi Sorloth in attacco, soluzione comunque alternativa a quella più caldeggiata e semplice che porta a Zirkzee. Insomma, neppure troppo curiosamente si potrebbe verificare un incrocio tra portiere ed attaccante negli ultimi gironi di mercato, quelli in genere più caotici e ricchi di sorprese. Anche perché la concomitanza di almeno una partita di campionato scolpisce nella pietra le gerarchie ed esplicita nei fatti quelle scelte che alcuni calciatori (e procuratori) potevano fino ad allora illudersi di considerare ribaltabili.
Non è il caso, questo, che riguarda Di Gregorio perché la sua posizione è chiara da tempo e la tournée in Asia e Australia l’ha ulteriormente ribadita: il suo tempo in bianconero è definitivamente tramontato. Il problema, casomai, è trovargli una sistemazione soprattutto ora che la situazione è universalmente esplicita, elemento che pesa assai di più della semplice questione tecnica.
Di Gregorio, la situazione
Difficile, insomma, che qualche club sia disposto a pagare per il cartellino dell’ex monzese, molto più probabile che si proponga per un prestito senza neppure troppi addentellati che lo appesantiscano. Una delle speranze, per esempio, è che torni alla carica quel Valencia che aveva manifestato interesse qualche giorno fa: si parlava persino della disponibilità a sottoscrivere un obbligo di riscatto. In ogni caso, quello che riguarda l’ex Monza è sicuramente uno dei nodi più intricati che andranno sciolti in questi ultimi giorni di mercato.
Quanto a Perin, l’ipotesi di rimanere con un contratto rinnovato non gli dispiacerebbe. La Juve ci pensa, ma sa che nel caso della partenza di Di Gregorio servirà anche un altro estremo difensore per tamponare le eventuali emergenze fisiche dello stesso Perin. Un gioco a incastri, mentre Vicario si scalda in vista di Frosinone dove, però, potrebbe sedere in panchina a guardare proprio Perin. Segnali.
TORINO - Precauzione da non scordare mai, soprattutto in questa fase cruciale: una trattativa non è mai definitivamente tramontata finché non scoccano le 20 del primo settembre, ultimo giorno di calciomercato. Così non sarebbe saggio sostenere che il trasferimento di Mattia Perin al Palermo sia ormai tramontato, ma che che si sia assai complicato quello sì, quello corrisponde alla verità della cronaca. Perché la Juventus, di fronte all’interessamento dei rosanero per il portiere, ha formulato una richiesta ritenuta troppo alta: in assoluto, ma anche in relazione alla “politica” del City Group che tende a investire cifre importanti su calciatori giovani e non su quelli più esperti.
Perin e la priorità della Juve
Non è, dicevamo, definitivamente chiusa perché, banalmente, non si sa mai e perché soprattutto il Palermo (oltre a seguire le piste Sportiello e Semper) monitora i movimenti della Juve sul fronte portieri.
La priorità dei bianconeri resta quella di cedere Di Gregorio ma le sirene da Marsiglia sono sempre più flebili, e di trattenere Perin al quale verrà proposto un rinnovo di contratto con clausola di addio nel caso in cui dovesse trovare una nuova sistemazione l’estate prossima. Ma i bianconeri cercano comunque un portiere di complemento e, dopo le indiscrezioni su Audero, prendono sempre più corpo le piste che portano all’argentino Musso.