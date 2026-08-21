Arthur lascia la Juve, contratto risolto: addio al flop dopo 6 anni

Il sipario cala su una delle operazioni più complicate degli ultimi anni della Juventus. Arthur e i bianconeri si separano dopo sei stagioni caratterizzate da poche soddisfazioni e moltissime difficoltà. Un addio che chiude definitivamente un capitolo nato nel 2020 con grandi aspettative e con un investimento economico importante, ma che sul campo non ha mai prodotto i risultati immaginati. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare con forza sul centrocampista brasiliano dopo averlo visto protagonista al Barcellona. Un profilo tecnico, abile nel palleggio e nella gestione del pallone, considerato ideale per dare qualità alla mediana. L'operazione, considerando anche gli accordi complessivi, superava gli 80 milioni di euro. Contestualmente, Pjanic faceva il percorso inverso, salutando Torino per approdare al Barcellona per una cifra di poco inferiore ai 70 milioni. Arthur, però, in Italia non è mai riuscito a confermare le qualità che avevano convinto la Vecchia Signora a investire su di lui. Ora è arrivato l'addio e nei prossimi giorni ne seguiranno altri.
Dal Barcellona alla Juventus, un rendimento mai ritrovato
Il problema principale è stato trovare continuità. Arthur ha mostrato a sprazzi le sue doti tecniche, ma non è mai riuscito a imporsi stabilmente nel centrocampo bianconero. Il calcio italiano, più intenso e fisico, ha finito per mettere in difficoltà un giocatore che aveva costruito parte della propria reputazione sulla capacità di giocare nello stretto e di dare ordine alla manovra. A Torino il brasiliano non è mai riuscito a far esplodere completamente il proprio talento, entrando così in un vortice. Gli infortuni e le difficoltà di inserimento hanno contribuito a complicare ulteriormente un percorso già delicato, fino a trasformare Arthur da investimento di prospettiva a esubero da collocare altrove.
I numerosi prestiti raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la parabola del centrocampista. Liverpool, Fiorentina, Girona e infine Gremio sono state le tappe di un percorso che gli ha consentito quantomeno di non perdere completamente l'integrità fisica e di continuare a giocare, ma senza mai riportarlo ai livelli che avevano convinto il Barcellona e, successivamente, la Juventus.
Addio Arthur, la Juventus chiude un capitolo pesante
Il problema non è stato soltanto tecnico. Per la Juventus Arthur è diventato nel tempo anche un costo significativo, soprattutto per via di uno stipendio molto oneroso nel suo contratto, che gli è stato anche rinnovato nel 2024 per diminuire il suo compenso, fino a una cifra di circa 5 milioni. Un peso economico che il club ha dovuto gestire mentre cercava di trovare una sistemazione al giocatore attraverso i prestiti. Ogni nuova esperienza avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per rilanciarsi e dimostrare di poter tornare il centrocampista ammirato in Spagna. Ma il ritorno ai livelli del Barcellona non è mai arrivato. E così, anno dopo anno, la situazione è diventata sempre più difficile da sostenere.
Ora la risoluzione del contratto permette alla Juventus di chiudere definitivamente la vicenda, liberarsi di un ingaggio diventato particolarmente gravoso e valutare altri colpi in entrata come Kessié. Per Arthur, invece, si apre un nuovo capitolo lontano da Torino, dopo sei anni in cui le aspettative iniziali sono rimaste in gran parte disattese.
Quanto è costato Arthur alla Juve
Il dato più pesante arriva dai conti: Arthur è costato alla Juventus circa 1,6 milioni di euro per ogni presenza. Un numero che fotografa meglio di qualsiasi giudizio la distanza tra le aspettative e quanto effettivamente prodotto dal centrocampista brasiliano a Torino. Tra stipendi e ammortamenti, infatti, il costo complessivo dell'operazione arriva a circa 102 milioni. Un investimento enorme per un giocatore che ha collezionato appena 63 presenze nei primi due anni in bianconero e che non è più sceso in campo con la Juventus dal maggio 2022. Il bilancio racconta quindi una storia difficile anche dal punto di vista economico.
La società ha continuato a sostenere un ingaggio importante mentre cercava, attraverso i prestiti, di trovare una soluzione. Alla fine, il rapporto tra costo e rendimento lascia un saldo fortemente negativo. E la risoluzione del contratto diventa così anche una necessità per alleggerire finalmente il bilancio bianconero.
Il comunicato e i commenti dei tifosi
"È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur. Buona fortuna per il futuro!" - con questa nota ufficiale, la Juve ha comunicato la sperazione con il centrocampista brasiliano. Vari i commenti dei tifosi della Vecchia Signora, che hanno esultato sui social, con la speranza che Carnevali e Massara possano puntare un altro rinforzo a centrocampo ora che si è liberato uno stipendio oneroso. E i supporters chiedono a gran voce un nome: "Ora andate su Kessié". L'ivoriano sta aspettando la Juve e nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità. Un altro centrocampista richiesto dai tifosi invece è Stiller. Tra i commenti tanti video ironici, come spumanti stappati per questa risoluzione o meme famosi come quello di Sailor Moon: "Il mio lavoro qui è finito. Ma non hai fatto niente"
Il sipario cala su una delle operazioni più complicate degli ultimi anni della Juventus. Arthur e i bianconeri si separano dopo sei stagioni caratterizzate da poche soddisfazioni e moltissime difficoltà. Un addio che chiude definitivamente un capitolo nato nel 2020 con grandi aspettative e con un investimento economico importante, ma che sul campo non ha mai prodotto i risultati immaginati. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare con forza sul centrocampista brasiliano dopo averlo visto protagonista al Barcellona. Un profilo tecnico, abile nel palleggio e nella gestione del pallone, considerato ideale per dare qualità alla mediana. L'operazione, considerando anche gli accordi complessivi, superava gli 80 milioni di euro. Contestualmente, Pjanic faceva il percorso inverso, salutando Torino per approdare al Barcellona per una cifra di poco inferiore ai 70 milioni. Arthur, però, in Italia non è mai riuscito a confermare le qualità che avevano convinto la Vecchia Signora a investire su di lui. Ora è arrivato l'addio e nei prossimi giorni ne seguiranno altri.
Dal Barcellona alla Juventus, un rendimento mai ritrovato
Il problema principale è stato trovare continuità. Arthur ha mostrato a sprazzi le sue doti tecniche, ma non è mai riuscito a imporsi stabilmente nel centrocampo bianconero. Il calcio italiano, più intenso e fisico, ha finito per mettere in difficoltà un giocatore che aveva costruito parte della propria reputazione sulla capacità di giocare nello stretto e di dare ordine alla manovra. A Torino il brasiliano non è mai riuscito a far esplodere completamente il proprio talento, entrando così in un vortice. Gli infortuni e le difficoltà di inserimento hanno contribuito a complicare ulteriormente un percorso già delicato, fino a trasformare Arthur da investimento di prospettiva a esubero da collocare altrove.
I numerosi prestiti raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la parabola del centrocampista. Liverpool, Fiorentina, Girona e infine Gremio sono state le tappe di un percorso che gli ha consentito quantomeno di non perdere completamente l'integrità fisica e di continuare a giocare, ma senza mai riportarlo ai livelli che avevano convinto il Barcellona e, successivamente, la Juventus.