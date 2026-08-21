Arthur lascia la Juve, contratto risolto: addio al flop dopo 6 anni

Il sipario cala su una delle operazioni più complicate degli ultimi anni della Juventus. Arthur e i bianconeri si separano dopo sei stagioni caratterizzate da poche soddisfazioni e moltissime difficoltà. Un addio che chiude definitivamente un capitolo nato nel 2020 con grandi aspettative e con un investimento economico importante, ma che sul campo non ha mai prodotto i risultati immaginati. La Vecchia Signora aveva deciso di puntare con forza sul centrocampista brasiliano dopo averlo visto protagonista al Barcellona. Un profilo tecnico, abile nel palleggio e nella gestione del pallone, considerato ideale per dare qualità alla mediana. L'operazione, considerando anche gli accordi complessivi, superava gli 80 milioni di euro. Contestualmente, Pjanic faceva il percorso inverso, salutando Torino per approdare al Barcellona per una cifra di poco inferiore ai 70 milioni. Arthur, però, in Italia non è mai riuscito a confermare le qualità che avevano convinto la Vecchia Signora a investire su di lui. Ora è arrivato l'addio e nei prossimi giorni ne seguiranno altri.

Dal Barcellona alla Juventus, un rendimento mai ritrovato Il problema principale è stato trovare continuità. Arthur ha mostrato a sprazzi le sue doti tecniche, ma non è mai riuscito a imporsi stabilmente nel centrocampo bianconero. Il calcio italiano, più intenso e fisico, ha finito per mettere in difficoltà un giocatore che aveva costruito parte della propria reputazione sulla capacità di giocare nello stretto e di dare ordine alla manovra. A Torino il brasiliano non è mai riuscito a far esplodere completamente il proprio talento, entrando così in un vortice. Gli infortuni e le difficoltà di inserimento hanno contribuito a complicare ulteriormente un percorso già delicato, fino a trasformare Arthur da investimento di prospettiva a esubero da collocare altrove.

I numerosi prestiti raccontano meglio di qualsiasi altra cosa la parabola del centrocampista. Liverpool, Fiorentina, Girona e infine Gremio sono state le tappe di un percorso che gli ha consentito quantomeno di non perdere completamente l'integrità fisica e di continuare a giocare, ma senza mai riportarlo ai livelli che avevano convinto il Barcellona e, successivamente, la Juventus.