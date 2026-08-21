Perin a un passo dal Palermo, la Juve si convince: il sostituto subito, tutti i nomi

La trattativa sembrava essersi arenata, poi la svolta nella notte. Dopo quattro giorni di contatti e un lungo confronto, la Juventus ha abbassato le proprie richieste: Lucci ha convinto i bianconeri e ora il Palermo è ottimista nel chiudere l'operazione Mattia Perin. Il club siciliano, che aspettava la diagnosi di Joronen e aveva valutato anche altre soluzioni, è pronto a tornare a chiudere. Sullo sfondo, la Juve si muove già per il sostituto e gli intrecci sono tanti, vista l'uscita anche di Di Gregorio dopo l'arrivo di Vicario dal Tottenham.

Perin-Palermo, la trattativa riparte: Lucci convince la Juve Sembrava una pista destinata a raffreddarsi, invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Juventus e Palermo sono tornati a un passo dall'accordo per Mattia Perin, dopo che la trattativa aveva vissuto una fase di stallo. Il club rosanero, nella serata di ieri, era in attesa di conoscere le condizioni di Joronen e aveva iniziato a prendere in considerazione anche altre opzioni per la porta. Dall'altra parte, la Juventus aveva fatto delle richieste troppo alte per il cartellino.

Poi il confronto, lungo e decisivo. Quattro giorni dopo l'inizio dei contatti, l'agente Lucci è riuscito a convincere la Vecchia Signora ad abbassare le proprie pretese. Una svolta che ha riacceso immediatamente l'operazione e che, nella notte, ha prodotto un passo avanti molto importante. Al portiere è stato offerto dal Palermo un biennale da 2 milioni di euro.