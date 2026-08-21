Perin a un passo dal Palermo, la Juve si convince: il sostituto subito, tutti i nomi

La trattativa sembrava essersi arenata, poi la svolta nella notte. Dopo quattro giorni di contatti e un lungo confronto, la Juventus ha abbassato le proprie richieste: Lucci ha convinto i bianconeri e ora il Palermo è ottimista nel chiudere l'operazione Mattia Perin. Il club siciliano, che aspettava la diagnosi di Joronen e aveva valutato anche altre soluzioni, è pronto a tornare a chiudere. Sullo sfondo, la Juve si muove già per il sostituto e gli intrecci sono tanti, vista l'uscita anche di Di Gregorio dopo l'arrivo di Vicario dal Tottenham.
Perin-Palermo, la trattativa riparte: Lucci convince la Juve
Sembrava una pista destinata a raffreddarsi, invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Juventus e Palermo sono tornati a un passo dall'accordo per Mattia Perin, dopo che la trattativa aveva vissuto una fase di stallo. Il club rosanero, nella serata di ieri, era in attesa di conoscere le condizioni di Joronen e aveva iniziato a prendere in considerazione anche altre opzioni per la porta. Dall'altra parte, la Juventus aveva fatto delle richieste troppo alte per il cartellino.
Poi il confronto, lungo e decisivo. Quattro giorni dopo l'inizio dei contatti, l'agente Lucci è riuscito a convincere la Vecchia Signora ad abbassare le proprie pretese. Una svolta che ha riacceso immediatamente l'operazione e che, nella notte, ha prodotto un passo avanti molto importante. Al portiere è stato offerto dal Palermo un biennale da 2 milioni di euro.
La Juve aspetta Di Gregorio, ma Marsiglia si allontana
La cessione di Perin, però, si inserisce in un quadro più ampio che riguarda la porta bianconera. La priorità della Juventus resta infatti quella di cedere Michele Di Gregorio, ma le sirene provenienti da Marsiglia sono diventate sempre più flebili. Difficile, al momento, immaginare un club disposto a investire una cifra importante per acquistare il cartellino dell'ex Monza. Lo scenario più probabile sembra quindi essere quello di un prestito, possibilmente senza condizioni che rendano troppo complessa l'operazione.
Tra le speranze della Juventus c'è anche un ritorno di fiamma del Valencia, che qualche giorno fa aveva manifestato interesse e aveva persino ragionato sulla possibilità di inserire un obbligo di riscatto. Di Gregorio resta così uno dei nodi più complicati da sciogliere negli ultimi giorni di mercato. La dirigenza bianconera deve necessariamente trovare una soluzione, perché l'eventuale uscita di Perin renderebbe ancora più urgente definire la nuova squadra tra i pali.
Musso e Milinkovic-Savic in corsa: Audero resta sullo sfondo
La Juventus, intanto, si sta muovendo parallelamente per il sostituto di Perin. L'idea è non farsi trovare scoperta nel caso in cui l'accordo con il Palermo venga completato nelle prossime ore. Tra i profili valutati c'è Musso, mentre resta forte anche la candidatura di Milinkovic-Savic. Audero, invece, rimane sullo sfondo come ulteriore soluzione. Il nome di Musso, in particolare, si intreccia con altri discorsi aperti con l'Atletico Madrid. Con il club spagnolo sono infatti in piedi diverse questioni, dal possibile ritorno di Nico Gonzalez fino alle valutazioni per l'attacco, dove resta viva anche la pista Sorloth.
Il mercato bianconero entra quindi nella sua fase più caotica. Perin è tornato vicino al Palermo dopo una notte di svolta, la Juventus ha abbassato le proprie richieste e Lucci oggi proverà a completare il lavoro. Nel frattempo, però, la dirigenza deve prepararsi alla sua sostituzione.
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La trattativa sembrava essersi arenata, poi la svolta nella notte. Dopo quattro giorni di contatti e un lungo confronto, la Juventus ha abbassato le proprie richieste: Lucci ha convinto i bianconeri e ora il Palermo è ottimista nel chiudere l'operazione Mattia Perin. Il club siciliano, che aspettava la diagnosi di Joronen e aveva valutato anche altre soluzioni, è pronto a tornare a chiudere. Sullo sfondo, la Juve si muove già per il sostituto e gli intrecci sono tanti, vista l'uscita anche di Di Gregorio dopo l'arrivo di Vicario dal Tottenham.
Perin-Palermo, la trattativa riparte: Lucci convince la Juve
Sembrava una pista destinata a raffreddarsi, invece nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Juventus e Palermo sono tornati a un passo dall'accordo per Mattia Perin, dopo che la trattativa aveva vissuto una fase di stallo. Il club rosanero, nella serata di ieri, era in attesa di conoscere le condizioni di Joronen e aveva iniziato a prendere in considerazione anche altre opzioni per la porta. Dall'altra parte, la Juventus aveva fatto delle richieste troppo alte per il cartellino.
Poi il confronto, lungo e decisivo. Quattro giorni dopo l'inizio dei contatti, l'agente Lucci è riuscito a convincere la Vecchia Signora ad abbassare le proprie pretese. Una svolta che ha riacceso immediatamente l'operazione e che, nella notte, ha prodotto un passo avanti molto importante. Al portiere è stato offerto dal Palermo un biennale da 2 milioni di euro.