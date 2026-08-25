"Infortunio Yildiz, si cura così: vi spiego i tempi di recupero e perché non aveva dolore"

TORINO - Una mazzata. Che avrà conseguenze sul futuro della Juve, ripercussioni sulla gestione di Spalletti e e prima di tutto una gestione estremamente oculata della situazione da parte dello staff medico. Ognuno dovrà fare la sua parte. Per Kenan. Senza Kenan. Dalla più probabile operazione all’intera gestione del ko: sulla frattura incompleta al piede sinistro di Yildiz non si lascerà nulla al caso, sia per la delicatezza del suo ruolo all’interno di questa Juventus, sia per la problematica in sé, che potrebbe nascondere qualche insidia, in particolare per le sue caratteristiche tecniche.