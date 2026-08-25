"Infortunio Yildiz, si cura così: vi spiego i tempi di recupero e perché non aveva dolore"

TORINO - Una mazzata. Che avrà conseguenze sul futuro della Juve, ripercussioni sulla gestione di Spalletti e e prima di tutto una gestione estremamente oculata della situazione da parte dello staff medico. Ognuno dovrà fare la sua parte. Per Kenan. Senza Kenan. Dalla più probabile operazione all’intera gestione del ko: sulla frattura incompleta al piede sinistro di Yildiz non si lascerà nulla al caso, sia per la delicatezza del suo ruolo all’interno di questa Juventus, sia per la problematica in sé, che potrebbe nascondere qualche insidia, in particolare per le sue caratteristiche tecniche.
"Yildiz, infortunio delicato"
«È certamente un infortunio delicato per un calciatore volto spesso a sprintare, a fare scatti, a sollecitare le articolazioni magari con frequenti cambi di direzione», spiega il dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino. Di fatto, le caratteristiche del turco.
In attesa di ulteriore consulto, ma più orientato verso l’intervento chirurgico. «In un atleta si cura praticamente così - spiega Tencone -. Si ricorre spesso all’operazione per assicurare la guarigione, ma non tanto per accorciare i tempi di recupero, quanto per l’efficacia e la qualità del rientro».
Juve, quando torna Yildiz
Si tratta di piccole ossa, molto delicate, per le quali occorre «procedere con una stabilizzazione attraverso una placca o piccola vite, così da assicurare la completa guarigione dell’osso». Naturalmente, tutto gira attorno al tema dei temi: quante partite dovrà saltare Yildiz, quanti mesi serviranno per tornare quantomeno a disposizione, magari senza perdere quella crescita di condizione che l’aveva visto protagonista nelle ultime uscite.
«Un osso così guarisce bene non prima dei tre mesi», spiega ancora il dottor Tencone. Anche per evitare sovraccarichi, problematiche relative all’eventuale post operatorio, classici rischi di chi ha voglia e fretta di rimettersi in marcia. Verosimilmente, Kenan ne avrà. Era chiamato alla stagione della definitiva consacrazione: dovrà attendere, sperare che tra autunno e inverno il clima dentro di sé diventi paradossalmente più mite.
Infortunio Yildiz e le "fratture da stress"
Per ora, ecco, rimanga a guardare. Così da evitare di tornare a forzare, come accaduto più volte, pure nel finale della scorsa stagione. «A volte queste fratture vengono definite “da stress”. Non è un caso che abbia terminato la partita senza particolari dolori o sensazioni correlati all’infortunio: è un tipo di frattura che si forma gara dopo gara, allenamento dopo allenamento, piano piano». Il tempo di recupero gli darà pure la possibilità di risolvere il capitolo sulla tendinopatia rotulea, messa da parte da Yildiz per non sacrificare la corsa Champions e successivamente il Mondiale.
Tra l’uno e l’altro ko potrebbe esserci un legame? «Rimane impossibile da provare, non è impossibile invece pensarlo: potrebbe aver compensato la sua corsa per avere meno male sul ginocchio, caricando di più su altre strutture del suo corpo», l’analisi di Tencone. Troppa generosità può portare anche a questo. Sarà da insegnamento, lo sarà sin da subito.
TORINO - Una mazzata. Che avrà conseguenze sul futuro della Juve, ripercussioni sulla gestione di Spalletti e e prima di tutto una gestione estremamente oculata della situazione da parte dello staff medico. Ognuno dovrà fare la sua parte. Per Kenan. Senza Kenan. Dalla più probabile operazione all’intera gestione del ko: sulla frattura incompleta al piede sinistro di Yildiz non si lascerà nulla al caso, sia per la delicatezza del suo ruolo all’interno di questa Juventus, sia per la problematica in sé, che potrebbe nascondere qualche insidia, in particolare per le sue caratteristiche tecniche.
"Yildiz, infortunio delicato"
«È certamente un infortunio delicato per un calciatore volto spesso a sprintare, a fare scatti, a sollecitare le articolazioni magari con frequenti cambi di direzione», spiega il dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino. Di fatto, le caratteristiche del turco.
In attesa di ulteriore consulto, ma più orientato verso l’intervento chirurgico. «In un atleta si cura praticamente così - spiega Tencone -. Si ricorre spesso all’operazione per assicurare la guarigione, ma non tanto per accorciare i tempi di recupero, quanto per l’efficacia e la qualità del rientro».